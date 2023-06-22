https://ukraina.ru/20230622/1047462142.html

Воруют проценты. Почему ЕС пока не отдаёт Киеву российские золотовалютные резервы

Воруют проценты. Почему ЕС пока не отдаёт Киеву российские золотовалютные резервы - 22.06.2023 Украина.ру

Воруют проценты. Почему ЕС пока не отдаёт Киеву российские золотовалютные резервы

В Лондоне началась третья — менее чем за год — конференция по восстановлению Украины. Первую конференцию провели в швейцарском городе Лугано в первых числах июля 2022 года, вторую — хотя многие её второй не считают — провели по инициативе итальянских властей в конце апреля 2023 года. И вот пришло время Великобритании.

2023-06-22T05:16

2023-06-22T05:16

2023-06-22T05:16

украина

зарубежье

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На протяжении недели из Киева звучали громкие заявления о светлом экономическом будущем Украины, а вот Европа как-то притихла, в том числе по отношению к "замороженным", а де-факто (но не де-юре) украденным российским золотовалютным резервам.Самое время разобраться, кто и что планирует восстанавливать на территории Украины, а также за чей счёт будут проводить это восстановление.Планов громадьёВ Лондон украинская делегация поехала не с пустыми руками — с собой украинские чиновники привезли концепции по развитию Украины и сходу принялись раздавать интервью.В частности, киевская власть намерена превратить Украину к 2050 году в энергетический хаб, ради чего просит 400 млрд долларов инвестиций. Киев планирует увеличить производство электроэнергии в 7 раз, локализовав на 90% производство малых модульных реакторов (ММР) производства американской Holtec International. Излишки электроэнергии направят на электролизёры совокупной мощностью 69 ГВт и будут производить водород, который затем поставят по ГТС в Евросоюз. Также декларируется желание нарастить добычу нефти в 6,7 раз до 15 млн тонн и довести нефтепереработку до 11 млн тонн, а заодно увеличить добычу газа в 4 раза, увеличив экспорт до 66 млрд м3 в год.Заодно украинская власть просит 40 млрд долларов для развития экологически чистой чёрной металлургии совокупной мощностью 50 млн тонн стали.Ознакомившись с этим планами даже в сокращённом — тезисном — виде читатель наверняка улыбнётся из-за их явной нереалистичности.Во-первых, ММР от Holtec International пока нет в природе — их разработка не завершена, а сертификация не проведена. Плюс Украина ещё в первые постмайданные годы утратила мощности по производству металлического циркония, а мощностями по обогащению урана в принципе никогда не обладала, что не позволит ей самостоятельно производить ядерное топливо по полному циклу. Следовательно, увеличить выработку электроэнергии в 7 раз не получится — для этого нет соответствующих технологий.Во-вторых, месторождения нефти на Украине давно исчерпаны и нарастить её добычу можно лишь за счёт сланцев, а они находятся аккурат на текущей линии фронта, которую Киев сдвинуть не в состоянии. Промышленная нефтепереработка на Украине погибла в прошлом году, а безнадёжно устарела ещё лет за 10-15 до начала СВО.В-третьих, за 8 постмайданных лет украинские чиновники не смогли нарастить добычу газа даже на 5 млрд м3/год, а обеспечить рост добычи в 4 раза и подавно не смогут. Поэтому планы по росту газодобычи в 4 раза и экспорту 66 млрд м3 газа - это ложь. Тоже самое можно сказать о 69 ГВт электролизеров (это больше, чем вся мощность украинской электроэнергетики до СВО) — если нет генерации, то нет и водорода — вместе с транспортировкой водорода по украинской ГТС — она в силу ветхости неспособна перекачивать водород (в отличие от "Северных потоков").Отдельная история — "зелёная" металлургия. Для её "озеленения" необходимо отказаться от мартенов, домн и кокса, перейдя на электроплавильные печи, а заодно научиться захоранивать углекислый газ в подземных хранилищах. Проще говоря, украинскую металлургию нужно создать с нуля.В общем, в Лондон украинская бюрократия поехала не с планом преобразования Украины, а с прожектами по строительству Нью-Власюков. И, самое парадоксальное, киевскую власть — вместе с ней и евробюрократию — это вполне устраивает.Совмещение приятного с бесполезнымДело в том, что киевская власть в принципе неспособна что-либо создавать — она не только утратила управленческие навыки, но и разучилась зарабатывать на созидании, зато полностью освоила заработок на разрушении, которым являются разворовывание бюджетных средств и освоение внешнего финансирования.В свою очередь у европейской бюрократии нет особого желания вкладывать деньги в Украину — свободных денег просто нет. Поэтому стороны совмещают приятное с бесполезным:· Запад с помпой проводит вторую (если не считать итальянскую) за год конференцию по Украине, показывая, что он крайне озабочен будущем Украины;· украинские чиновники средней руки, эксперты-грантоеды и дизайнеры успешно осваивают деньги, выделенные на разработку программ по восстановлению Украины, создавая заведомо нереализуемые стратегии и планы;· украинская гранд-бюрократия презентует эти планы на конференции, раздаёт интервью и дважды снимает сливки — сперва в виде пиара, а затем в виде денег, которыми от Украины откупаются.В этот раз Лондон откупился от Украины 490 млн фунтами стерлингов и гарантиями на 3 млрд фунтов Всемирному банку для предоставления Украине кредитов. Киеву, понятное дело, этого мало — там готовят "честный механизм" конфискации российских активов на 500 млрд долларов. И в общем-то вся эта нехитрая украинская махинация именно на это и рассчитаны - даже по цифрам, если сложить все запросы власти на инвестиции - лишь слегка превышают эту сумму.Но тут для Украины наступил облом.Не деньги, а процентыОблом наступил не потому, что ЕС хочет отдать России её деньги — такого желания там нет, поэтому Лондон уже решил, что санкции снимет только после выплаты Россией репараций. Всё дело в прецеденте: одно дело "заморозить" российские золотовалютные резервы, другое дело — конфисковать замороженное.У России заморозили 300 млрд долларов (вместе с активами физических лиц и вовсе 330 млрд долларов), из них около 219 млрд долларов находятся под контролем Евросоюза. Но даже из этих денег к декабрю прошлого года удалось найти от 80 до 100 млрд долларов. При этом Россия заморозила эквивалентную сумму европейских и американских компаний, а также физических лиц, не позволяя им вывести деньги из России."Заморозка" лишает возможности пользоваться и распоряжаться, но не лишает права собственности, тогда как конфискация лишает и права собственности. И одно дело конфисковать деньги у физического/юридического лица, а другое дело у государства, которое обладает иммунитетом и не подчиняется органам власти других государств. Этот иммунитет закреплён в Уставе ООН и Декларации о принципах международного права. Нарушение этого принципа может привести к совершенно непредсказуемым последствиям, например, по решению Басманного суда можно будет забрать здания посольств стран ЕС в России.Но даже такая "заморозка" серьёзно подрывает значимость доллара и евро как резервных валют — какой прок использовать их для накопления если эти самые накопления могут быть "заморожены"?До СВО под "заморозку" попадали активы Ирана на сумму свыше 100 млрд долларов, но там, насколько известно автору, не было средств, принадлежащих иранскому центробанку, а лишь деньги от продажи нефти и оружия. Ещё была история с нежеланием Великобритании в 2020 году возвращать венесуэльское золото на сумму порядка 1 млрд долларов из-за признания легитимным президентом страны Хуана Гуайдо. Однако впоследствии Высокий суд Лондона принялся вновь рассматривать дело, но пока ещё не решил, возвращать Венесуэле деньги или нет.Таким образом, ЕС оказался в сложной ситуации.С одной стороны, он "заморозил" российские ЗВР, создав опасный прецедент, который нанёс колоссальный удар по евро как резервной валюте, так как убедить саудовских принцев и эмиров из ОАЭ в том, что случай с Россией является уникальным, будет весьма сложно. С другой стороны, "замороженные" ЗВР невозможно конфисковать, не создав ещё более опасный прецедент, а заодно не нарвавшись на ответные меры со стороны России.Вернуть России её деньги ЕС не может по политическим и идеологическим соображениям, поэтому евробюрократия избрала более-менее (как ей кажется) нейтральный вариант: "замороженные" ЗВР России инвестируются, а проценты перечисляются киевской власти.Параллельно между ЕС и Россией идёт зондаж почвы на предмет разблокировки денег частных инвесторов — у физических и юридических лиц в ЕС "застряли" 30 млрд долларов на счетах европейских депозитариев Euroclear и Clearstream. А у иностранцев в России "зависли" свыше 3,7 млрд долларов, а всего до февраля 2022 года иностранные инвестиции в российские акции и облигации достигали 150 млрд долларов. ЦБ РФ прорабатывает схему по обмену деньгами: часть российских инвесторов продаст свои иностранные акции, получив за это деньги удерживаемых в России на счетах типа С иностранных компаний. Те, в свою очередь, компенсируют потери за счёт российских средств, которые удерживает ЕС. Но даже эта схема крайне сложна в реализации и может обернуться массой проблем. А конфискация ЗВР и вовсе хоронит саму философию золотовалютных резервов, убирая из этого словосочетания валютную часть, и оставляя лишь золотую.Как следствие — восстанавливать Украину ЕС приходится на проценты от российских ЗВР, чего, впрочем, хватает организаторам конференций, экспертам, дизайнерам и чиновникам, но не инфраструктуре и простым людям. России в таком случае придётся и дальше удерживать замороженные европейские активы, дожидаясь момента, когда европейская бюрократия дозреет до необходимости снятия санкций и возврата ЗВР. Вот только сколько придётся ждать — не ясно.

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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украина, зарубежье, великобритания, эксклюзив, экономика