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"Позор еврейского народа". Владимир Зеленский и его прайд

"Позор еврейского народа". Владимир Зеленский и его прайд - 22.06.2023 Украина.ру

"Позор еврейского народа". Владимир Зеленский и его прайд

Почему президент России Владимир Путин назвал Зеленского "позором еврейского народа"? И что хотели бы замолчать и исказить те, кто пытается ему отвечать?

2023-06-22T04:34

2023-06-22T04:34

2023-06-22T04:34

эксклюзив

россия

владимир путин

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елена зеленская

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Угрозы посла и танки "Меркава"Небывалый всплеск словесной активности вызвали слова президента России о Владимире Зеленском.Путин сказал, что его друзья - евреи называют Зеленского "позор еврейского народа" и объяснил, почему.Первым отреагировал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Он, по сообщениям СМИ, пригрозил отменить визит супруги Зеленского в Израиль.Юмор ситуации в том, что это Елена Зеленская напрашивалась на встречу с руководством Израиля, а не наоборот. "Зеленская едет на Ближний восток с просьбой", как сообщали СМИ.Посол же пытался представить дело так, что это Израиль заинтересован в визите супруги президента Украины.Да в Израиле, наверное, вздохнули бы с облегчением, если бы она не приехала.С визитом Елены Зеленской совпало по времени начало скандала с танками "Меркава", которые Израиль якобы собрался продать неназванной "европейской стране". И сразу появились предположения, что эта "не названная страна" - Польша. А танки "Меркава" - скрытые поставки Украине.Израильское Министерство обороны поспешило дать опровержение.История для Израиля очень опасная. Страна всеми силами старается соблюдать внешний нейтралитет и по крайней мере публично опровергает любые поставки оружия на Украину.И в эти же дни прибывает Зеленская! Не иначе, о поставках "Меркава" договариваться. Масса таких предположений, очень некстати, появилась в газетах.Израиль должен гордиться!Но вернёмся к послу Украины. Что он заявил? Он потребовал от правительства Израиля "решительного осуждения" слов президента России."Народ Израиля должен гордиться президентом Украины", - назидательно сообщил израильтянам посол Корнийчук, уроженец Винницы, воспитанник Школы Южного методистского университета (США), ранее трудившийся секретарём судьи в Техасе.После первого "оранжевого майдана" Корнийчук стал заместителем министра юстиции Украины (помогли американские покровители) и сразу же запретил въезд мэру Москвы на территорию Украины. А МИД России запретил въезд Корнийчуку.Но потом что-то пошло не так, и свои же украинские власти взяли его под стражу за воровство и коррупцию. Правда, после очередного майдана коррупционер Корнийчук был оправдан, а уже Зеленский назначил его послом в Израиль.И вот - украинский коррупционер указывает народу Израиля, кем надо гордиться.Однако МИД Израиля гневным речам Корнийчука не внял и ограничился кратким осторожным заявлением: "пока не будем комментировать слова Путина".Частный визит? Елена Зеленская, как ни в чем не бывало, тихо, как мышка, не привлекая особого внимания к своему визиту, прилетела в Израиль, где позавтракала с женой президента и посетила медицинский центр, в котором проходят реабилитацию, в том числе, украинские боевики.Никакого внимания израильской прессы она не получила, про супруга, который теперь "позор народа", не говорила. Цели её визита - скорее всего, личные. Ведь в Израиле находятся её свёкор и свекровь, родители Владимира Зеленского.И совершенно зря Корнийчук привлек внимание к этой почти частной поездке. Особенно на фоне поставок "Меркава"."Заставь дурака Богу молиться - он и лоб себе расшибёт".Украинцы тоже должны гордиться!Следующим был "экс-вице-премьер" Израиля Натан Щаранский, бывший советский инженер-математик. Он указал уже народу Украины:"Украинцы могут гордиться своим выбором еврея-президента, сплачивающего и объединяющего украинский народ". И назвал Зеленского "носителем уникальной исторической роли".Спасибо, Анатолий Борисович (так звали Натана Щаранского при его рождении в прекрасном городе Донецке - тогда Сталино, и звали так же все его 38 лет жизни в СССР, до репатриации в Израиль).Как говорится, "ваше мнение очень ценно для нас". Но может быть, народ Украины разберётся сам, без оценок со стороны? Сам даст оценку, "уникальной исторической роли" Зеленского в Украине.Выводы Щаранского и Корнийчука: евреи должны гордиться и украинцы должны гордиться.Раввин тоже гордиться!Главный раввин Украины (по версии ХАБАД), Моше Реувен Асман, которого поддерживает Игорь Валерьевич Коломойский, дал интервью агентству УНИАН, которое принадлежит Игорю Валерьевичу Коломойскому.Конечно, он тоже сказал: "горжусь президентом Зеленским, который не бросил свой народ, даже несмотря на то, что это угрожало его жизни, проявил необычайное мужество и продолжает защищать украинский народ".Удивительно. А жизни Зеленского действительно что-то угрожало?Бывший премьер-министр Израиля Бенет прямо говорил, что после беседы с Путиным сообщил Зеленскому: его жизни точно ничего не угрожает.И "бесстрашный" Зеленский тогда вышел из своего бункера и записал видео на улице, наконец.В чем именно "необычайное мужество" Зеленского?Депутат Рады Гео Лерос делал запрос в органы правопорядка Киева и получил ответ: никаких мероприятий или инцидентов, угрожающих жизни Зеленского, не было за всё время СВО.Ну, а про "защиту украинского народа", которому вместо мира Зеленский принес войну, вообще стыдно говорить.Но дальше - ещё интереснее!А неонацизма нет!Моше Реувен Асман сказал удивительные вещи. На Украине нет неонацизма! А есть порядочные люди, патриоты.Учитывая, что это, по сути, Коломойский даёт интервью самому себе, можно сказать, что он разговаривает сам с собой.- Игорь Валерьевич, на Украине есть нацизм?- Нет, что вы, Игорь Валерьевич. Как вы могли подумать.Можно, правда, вспомнить, что в 2019 году, когда на пороге синагоги Бродского (где служит Моше Реувен Асман ) в Киеве обнаружили чучело с лицом Коломойского, залитое красной краской, Моше Реувен Асман очень возмущался "антисемитской провокацией". Он сообщил, что хулиганы во время инцидента зиговали.Но сейчас - совсем другое время. Нет неонацизма!Когда Ющенко дал орден Степану Бандере, Моше Реувен Асман заявил, что он сдаст свой орден, чтобы не оказаться в подобной компании.Но сейчас - "это другое".Говорят, что в праздник Песах в Киеве уважаемый ребе танцевал на сцене перед большим скоплением народа и кричал: "Я жидобандеровец!"Не можете в это поверить? Ну, значит, злые языки. Не может ведь такого быть?Пускай будут улицы БандерыИнтереснее всех высказался посол Израиля в Украине, Михаил Бродский. Он тоже родился в СССР, в Ленинграде.В свое время Михаил Бродский добился, чтобы одну из улиц Киева не называли именем Кубийовича, коллаборациониста, инициатора создания дивизии СС "Галичина".Сейчас же он прямо призывает: откажемся от памяти предков. Пускай будут улицы Бандеры!"Бандера, Шухевич, Мельник... Украина находится в поиске своих героев. В рамках своей борьбы за независимость они хотели видеть Украину без евреев. Нам эти герои не нравятся, но для большинства украинцев это герои."Политолог Павел Данилин предложил Михаилу Бродскому: а давайте вы вообще обвините евреев в Холокосте! Логично же.И кстати, что это за передёргивание? "Для большинства украинцев"? Не надо выдавать желаемое за действительное. Тем более послу Израиля.Не надо сваливать ответственность на какое - то мифическое "большинство украинцев". Так и скажите, что политическая целесообразность заставляет вас всех предавать ваш собственный народ. Не надо вилять : "большинство украинцев".Вон Елена Зеленская уже рассказывала, что "большинство украинцев" готовы терпеть и год, и два, и три холод и темноту, лишь бы их приняли в ЕС. Где же эти опросы? Неплохо было бы узнать всё-таки мнение народа. И Михаилу Бродскому, и Елене Зеленской. И про Бандеру, и про холод с темнотой.Но самое главное - опять не это. Никто из этих заочных оппонентов президента России не прочитал его выступление. Или сделал вид, что не прочитал.А там чётко сказано, почему Зеленский - "позор еврейского народа"."Как можно поддерживать неонацистское отребье?" - спросил президент России.Ни один из его "оппонентов" не ответил на этот вопрос.Они ответили на другой, который им никто не задавал: "мы гордимся Зеленским". Такое впечатление, что Зеленский - член "прайда ЛГБТ", там тоже все "гордятся" друг другом.Яков Кедми, известный израильский государственный деятель, сказал в интервью каналу "Вальдман-лайф":"Посол Израиля в Украине опустился до этой низости. Какое дипломатическое определение! "Они хотели видеть Украину без евреев" У них же руки по локоть в крови твоего народа! Они рвали твоих отцов, матерей на куски, живьём. К сожалению, вот такие подонки у нас сегодня в МИД. То, что в Израиле такие дипломаты - это наша трагедия".А что касается "позора еврейского народа", то Яков Кедми сказал, что это вообще его личное, давнее определение Зеленского.Возможно. Уже очень много людей, которые считают Зеленского "позором".Кстати, Яков Кедми напомнил об интересном факте: Зеленский приносил присягу президента, положив руку на христианскую Библию. С этого момента он не может считаться евреем.Но это не важно. Не от национальности зависит. Зеленский - просто позор народа. Хоть еврейского, хоть украинского, любого народа.

https://ukraina.ru/20230520/1046364022.html

https://ukraina.ru/20230619/1047364568.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, россия, владимир путин, владимир зеленский, елена зеленская, украина, сша, зарубежье