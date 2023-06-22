https://ukraina.ru/20230622/1047436903.html

"Вышли к нам в тыл под Кременчугом". Военный эксперт о том, когда Россия уже взорвет мосты через Днепр

"Вышли к нам в тыл под Кременчугом". Военный эксперт о том, когда Россия уже взорвет мосты через Днепр - 22.06.2023 Украина.ру

"Вышли к нам в тыл под Кременчугом". Военный эксперт о том, когда Россия уже взорвет мосты через Днепр

Когда советская армия в годы Великой Отечественной войны оставляли Киев, все мосты там были взорваны. Но это не предотвратило окружение наших отступающих войск. Более того, в районе Кременчуга, когда наступала 1-я немецкая танковая группа, мы это сделать не успели. Она переправилась через Днепр и вышла к нам в тыл.

2023-06-22T05:30

2023-06-22T05:30

2023-06-22T05:30

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великая отечественная война

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Об этом рассказал научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков в интервью изданию Украина.руЕсли же говорить о ходе СВО, то ВС РФ должны уничтожить мосты через Днепр и другие крупные водные преграды, которые позволяют киевскому режиму перебрасывать войска и маневрировать, уверен эксперт.У нас есть современные средства переправы через водные преграды. Мы сможем быстро развернуть понтоны под прикрытием с воздуха. Поэтому не стоит жалеть мосты через Днепр и улицу Банковую в Киеве, где находится руководство Украины, добавил специалист.При проведении любой операции необходимо уничтожать любые стратегические центры противника, в которых принимаются ключевые решения против нашей страны, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мост, россия, украина, днепр, сво, великая отечественная война