https://ukraina.ru/20230622/1047436903.html
"Вышли к нам в тыл под Кременчугом". Военный эксперт о том, когда Россия уже взорвет мосты через Днепр
"Вышли к нам в тыл под Кременчугом". Военный эксперт о том, когда Россия уже взорвет мосты через Днепр - 22.06.2023 Украина.ру
"Вышли к нам в тыл под Кременчугом". Военный эксперт о том, когда Россия уже взорвет мосты через Днепр
Когда советская армия в годы Великой Отечественной войны оставляли Киев, все мосты там были взорваны. Но это не предотвратило окружение наших отступающих войск. Более того, в районе Кременчуга, когда наступала 1-я немецкая танковая группа, мы это сделать не успели. Она переправилась через Днепр и вышла к нам в тыл.
2023-06-22T05:30
2023-06-22T05:30
2023-06-22T05:30
новости
мост
россия
украина
днепр
сво
великая отечественная война
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Об этом рассказал научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков в интервью изданию Украина.руЕсли же говорить о ходе СВО, то ВС РФ должны уничтожить мосты через Днепр и другие крупные водные преграды, которые позволяют киевскому режиму перебрасывать войска и маневрировать, уверен эксперт.У нас есть современные средства переправы через водные преграды. Мы сможем быстро развернуть понтоны под прикрытием с воздуха. Поэтому не стоит жалеть мосты через Днепр и улицу Банковую в Киеве, где находится руководство Украины, добавил специалист.При проведении любой операции необходимо уничтожать любые стратегические центры противника, в которых принимаются ключевые решения против нашей страны, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мост, россия, украина, днепр, сво, великая отечественная война
Новости, мост, Россия, Украина, Днепр, СВО, Великая Отечественная война
"Вышли к нам в тыл под Кременчугом". Военный эксперт о том, когда Россия уже взорвет мосты через Днепр
Когда советская армия в годы Великой Отечественной войны оставляли Киев, все мосты там были взорваны. Но это не предотвратило окружение наших отступающих войск. Более того, в районе Кременчуга, когда наступала 1-я немецкая танковая группа, мы это сделать не успели. Она переправилась через Днепр и вышла к нам в тыл.
Об этом рассказал научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков в интервью изданию Украина.ру
Если же говорить о ходе СВО, то ВС РФ должны уничтожить мосты через Днепр и другие крупные водные преграды, которые позволяют киевскому режиму перебрасывать войска и маневрировать, уверен эксперт.
"Если кто-то сидя на диване думает, что мы потом сможем переправиться по этим мостам, то ничего подобного не будет. Украина их взорвет. Мне кажется, что многие из них уже заминированы. Они только ждут приказа, чтобы нажать на кнопку. Более того, их могут взорвать даже в тот момент, когда там будут находиться мирные жители", - подчеркнул Мягков.
У нас есть современные средства переправы через водные преграды. Мы сможем быстро развернуть понтоны под прикрытием с воздуха. Поэтому не стоит жалеть мосты через Днепр и улицу Банковую в Киеве, где находится руководство Украины, добавил специалист.
При проведении любой операции необходимо уничтожать любые стратегические центры противника, в которых принимаются ключевые решения против нашей страны, заключил собеседник издания.