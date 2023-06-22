Военный эксперт рассказал, что сделает Россия, когда наступление ВСУ окончательно захлебнется

"Ребята, вы тратите огромные деньги на Украину. Но вы же понимаете, что это все впустую. Что вы с этим будете делать дальше? Вы действительно готовы предоставлять аэродромы на территории соседних с Украиной стран НАТО, чтобы киевский режим мог работать против нас на F-16? Вы же неадекватно оцениваете ситуацию. Вы хотите Третьей мировой войны?", - пояснил Насонов.