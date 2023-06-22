https://ukraina.ru/20230622/1047436255.html
Военный эксперт рассказал, что сделает Россия, когда наступление ВСУ окончательно захлебнется
Военный эксперт рассказал, что сделает Россия, когда наступление ВСУ окончательно захлебнется - 22.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, что сделает Россия, когда наступление ВСУ окончательно захлебнется
Когда станет понятно, что украинское наступление полностью провалено, военно-политическому руководству России следовало бы принять одно комплексное решение. Об этом рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности Роман Насонов в интервью изданию Украина.ру
2023-06-22T06:00
2023-06-22T06:00
2023-06-22T06:00
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Когда будет точно понятно, что никакого успеха Киев не добился, в течение 10 дней Москве следовало бы подключить дипломатию, которая должна сказать западным странам, что поддерживать такую Украину нет никакого смысла, считает специалист.Очевидно, что Россия не готова терпеть эту ситуацию. И вся эта инфраструктура для боевых самолетов НАТО будет уничтожена, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, запад, f-16, авиация, украина, нато
Новости, Россия, ВСУ, Запад, F-16, авиация, Украина, НАТО
Военный эксперт рассказал, что сделает Россия, когда наступление ВСУ окончательно захлебнется
Когда станет понятно, что украинское наступление полностью провалено, военно-политическому руководству России следовало бы принять одно комплексное решение. Об этом рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности Роман Насонов в интервью изданию Украина.ру
Когда будет точно понятно, что никакого успеха Киев не добился, в течение 10 дней Москве следовало бы подключить дипломатию, которая должна сказать западным странам, что поддерживать такую Украину нет никакого смысла, считает специалист.
"Ребята, вы тратите огромные деньги на Украину. Но вы же понимаете, что это все впустую. Что вы с этим будете делать дальше? Вы действительно готовы предоставлять аэродромы на территории соседних с Украиной стран НАТО, чтобы киевский режим мог работать против нас на F-16? Вы же неадекватно оцениваете ситуацию. Вы хотите Третьей мировой войны?", - пояснил Насонов.
Очевидно, что Россия не готова терпеть эту ситуацию. И вся эта инфраструктура для боевых самолетов НАТО будет уничтожена, заключил собеседник издания.