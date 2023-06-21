Премьер Британии подумывает провести отпуск на Украине - 21.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230621/1047443638.html
Премьер Британии подумывает провести отпуск на Украине
Премьер Британии подумывает провести отпуск на Украине - 21.06.2023 Украина.ру
Премьер Британии подумывает провести отпуск на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский на конференции по восстановлению Украины 21 июня намекнул премьер-министру Великобритании Риши Сунаку, что он давно не приезжал в Киев
2023-06-21T15:17
2023-06-21T15:17
риши сунак
отпуск
владимир зеленский
зарубежье
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036927009_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_7003e22dd7e4f72f40268fc51a45318c.jpg
"Я приглашаю всех вас на Украину, кстати, премьер Риши, мы довольно давно не виделись в Киеве", - сказал ЗеленскийСунак поблагодарил украинского лидера за такой вариант для его отпуска.Он заверил, что при выборе места проведения отпуска рассмотрит Украину в качестве одного из главных вариантов.
https://ukraina.ru/20230619/1047370803.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036927009_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_d18861f231609d192abd16b5e140129e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
риши сунак, отпуск, владимир зеленский, зарубежье, украина, новости
Риши Сунак, отпуск, Владимир Зеленский, Зарубежье, Украина, Новости

Премьер Британии подумывает провести отпуск на Украине

15:17 21.06.2023
 
© AP / Daniel Leal
- РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© AP / Daniel Leal
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский на конференции по восстановлению Украины 21 июня намекнул премьер-министру Великобритании Риши Сунаку, что он давно не приезжал в Киев
"Я приглашаю всех вас на Украину, кстати, премьер Риши, мы довольно давно не виделись в Киеве", - сказал Зеленский
Сунак поблагодарил украинского лидера за такой вариант для его отпуска.

"Спасибо... И не в последнюю очередь за предложение вариантов для моего летнего отпуска через пару месяцев", - ответил британский премьер.

Он заверил, что при выборе места проведения отпуска рассмотрит Украину в качестве одного из главных вариантов.
Сунак и Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
19 июня, 15:08
Сунак пообещал Зеленскому поддержку стремления Украины в НАТОПремьер-министр Великобритании Риши Сунак поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону. Слова британского премьера приводит сайт правительства Соединённого Королевства 19 мая
 
Риши СунакотпускВладимир ЗеленскийЗарубежьеУкраинаНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:49Переход ВС РФ от обороны к наступлению, Макрон приглашает Украину в НАТО. О чём говорили эксперты 21 июня
16:28Горят за милую душу: Путин рассказал, сколько танков "наколотили наши мужики"
16:04Напугали левых, порадовали неонацистов: зачем Украина назначила скандалиста Мельника послом в Бразилии
16:01Шмыгаль попросил ещё $6,5 млрд в год на восстановление Украины
15:52"Большой позор для диктаторов". Байден оскорбил Си Цзиньпина
15:52США предоставят Украине $1,3 миллиарда на восстановление энергетики
15:47Западу не нужен новый геноцид в Косово. Почему США и ЕС решили осадить албанских сепаратистов
15:46Зеленский признал, что наступление ВСУ идет "медленнее, чем хотелось бы"
15:27В ЧВК "Вагнер" набирают геймеров для управления беспилотниками
15:19О судьбе Прибалтики, ядерной войне и китайских проблемах для США - Ищенко
15:17Премьер Британии подумывает провести отпуск на Украине
15:16В Кремле пока не решили, чем награждать военных за освобождение Артемовска
14:54Российские военные отбили две атаки и сожгли колонны резерва ВСУ на Запорожском направлении
14:35"Непонятная компенсация". Песков объяснил, почему Байден назвал Си Цзиньпина диктатором
14:17Юрий Баранчик: Нужно опасаться не наступления ВСУ, а провокации с ядерным оружием накануне саммита НАТО
14:04Сийярто предрек затяжной конфликт на Украине из-за "военного психоза" Европы
13:56Путь проложит ЧВК: выпускной экзамен "вагнеров"
13:56Байден назвал Си Цзиньпина диктатором, в МИД Китая ответили
13:51На Украине разрешили исполнять песни Цоя
13:48Великобритания выделит Украине новый кредит
Лента новостейМолния