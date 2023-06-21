https://ukraina.ru/20230621/1047443638.html

Премьер Британии подумывает провести отпуск на Украине

Премьер Британии подумывает провести отпуск на Украине - 21.06.2023 Украина.ру

Премьер Британии подумывает провести отпуск на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский на конференции по восстановлению Украины 21 июня намекнул премьер-министру Великобритании Риши Сунаку, что он давно не приезжал в Киев

2023-06-21T15:17

2023-06-21T15:17

2023-06-21T15:17

риши сунак

отпуск

владимир зеленский

зарубежье

украина

новости

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"Я приглашаю всех вас на Украину, кстати, премьер Риши, мы довольно давно не виделись в Киеве", - сказал ЗеленскийСунак поблагодарил украинского лидера за такой вариант для его отпуска.Он заверил, что при выборе места проведения отпуска рассмотрит Украину в качестве одного из главных вариантов.

https://ukraina.ru/20230619/1047370803.html

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риши сунак, отпуск, владимир зеленский, зарубежье, украина, новости