https://ukraina.ru/20230621/1047434285.html
В Мелитополе задержали диверсантов, которые готовили теракт
В Мелитополе задержали диверсантов, которые готовили теракт - 21.06.2023 Украина.ру
В Мелитополе задержали диверсантов, которые готовили теракт
В Мелитополе правоохранители предотвратили покушение на сотрудников органов государственной власти Запорожской области. Видеозапись задержания распространили в соцсетях
2023-06-21T12:53
2023-06-21T12:53
2023-06-21T12:53
новости
мелитополь
запорожская область
диверсанты
главное управление разведки украины (гур)
фсб
украина
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Сотрудники УФСБ по Запорожской области задержали диверсантов, завербованных Главным управлением разведки Украины (ГУР), которые готовили покушение на сотрудников органов власти Запорожской области.Диверсанты планировали подорвать местного чиновника. Компоненты для самодельного взрывного устройства (СВУ) им передали представители спецслужб Украины. Видео с задержанием разместил телеграм-канал "Главное в Мелитополе" 21 июняПервый задержанный сообщил, что "люди ГУРа" приказали ему следить за госслужащими. Второй подтвердил, что вёл слежку. Третий показал, где хранит взрывчатку.По местам их жительства и пребывания обнаружили и изъяли компоненты для изготовления СВУ, инструкции по производству взрывных устройств, а также данные, которые изобличают террористов в работе на украинские спецслужбы.Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.
https://ukraina.ru/20230621/1047429483.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мелитополь, запорожская область, диверсанты, главное управление разведки украины (гур), фсб, украина
Новости, Мелитополь, Запорожская область, диверсанты, Главное управление разведки Украины (ГУР), ФСБ, Украина
В Мелитополе задержали диверсантов, которые готовили теракт
В Мелитополе правоохранители предотвратили покушение на сотрудников органов государственной власти Запорожской области. Видеозапись задержания распространили в соцсетях
Сотрудники УФСБ по Запорожской области задержали диверсантов, завербованных Главным управлением разведки Украины (ГУР), которые готовили покушение на сотрудников органов власти Запорожской области.
Диверсанты планировали подорвать местного чиновника. Компоненты для самодельного взрывного устройства (СВУ) им передали представители спецслужб Украины.
Видео с задержанием разместил телеграм-канал "Главное в Мелитополе" 21 июня
Первый задержанный сообщил, что "люди ГУРа" приказали ему следить за госслужащими. Второй подтвердил, что вёл слежку. Третий показал, где хранит взрывчатку.
По местам их жительства и пребывания обнаружили и изъяли компоненты для изготовления СВУ, инструкции по производству взрывных устройств, а также данные, которые изобличают террористов в работе на украинские спецслужбы.
Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.