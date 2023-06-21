"Намёк на перспективу". Париж поменял позицию по вступлению Украины в НАТО - Le Monde
09:56 21.06.2023 (обновлено: 10:01 21.06.2023)
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкНациональный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Франция пересмотрела позицию по вступлению Украины в НАТО и теперь допускает возможность предоставить гарантии безопасности для Киева. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на собственный источник в правительстве
На заседании Совета обороны в Елисейском дворце рассматривалась возможность присоединения Киева к Атлантическому альянсу, которую до сих пор исключали Париж, Берлин и Вашингтон, но которую поддерживали страны Центральной Европы, такие как Польша и страны Балтии.
"Намек на эту перспективу мог бы убедить президента Украины Владимира Зеленского вступить в переговоры, когда он сочтет нужным, в зависимости от результатов контрнаступления", — сообщает Le Monde.
При этом, по словам авторов, для Франции не может идти речь о том, чтобы позволить Украине вступить в НАТО в разгар конфликта.
Французский политик и бывший член Европарламента Флориан Филиппо назвал безумием идею о том, что Запад может пойти на нарушение устава НАТО ради вступления в блок Украины.
"Соединенные Штаты и Германия хотят обойти правила НАТО, чтобы как можно быстрее добиться вступления Украины Зеленского, это безумие! Вот, кто хочет ускорить развязывание третьей мировой войны. Наверняка потому, что контрнаступление — провал!", - написал Филиппо.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак по телефону обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским поддержку Украины и предстоящий саммит НАТО в столице Литвы. Слова британского премьера приводит сайт правительства Соединённого Королевства.
Как отметил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе.
Песков указал, что в Кремле знают о просьбе Зеленского о вступлении Украины в НАТО. По его словам, Москва следит за ситуацией и помнит, что стремление Киева вступить в альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
В интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко рассказал, что альтернативой принятию остатков Украины в НАТО является полная ликвидация украинского государства.
Это произойдёт либо путём согласованного раздела территории Украины между Россией и восточноевропейскими государствами (Польшей, Венгрией, Румынией, возможно Словакией), либо путём полного её поглощения Россией, указал политолог.
Фактически США толкают Россию к установлению максимально возможного прямого контроля над территорией всей Украины, но это отнюдь не благотворительность, добавил Ищенко. В Вашингтоне отдают себе полный отчёт в том, что присоединяемые территории будут разрушены гораздо сильнее чем сейчас, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
17 июня, 17:01Как НАТО хоронит УкраинуНедавно генсек НАТО Йенс Столтенберг, реагируя на настойчивые требования украинских властей определить перспективу вступления Украины в НАТО уже на ближайшем саммите альянса, предложил согласовать решение об облегчённом принятии Украины в НАТО по окончании конфликта. Эта идея была поддержана президентом США Джозефом Байденом.