https://ukraina.ru/20230621/1047427897.html

"Намёк на перспективу". Париж поменял позицию по вступлению Украины в НАТО - Le Monde

"Намёк на перспективу". Париж поменял позицию по вступлению Украины в НАТО - Le Monde - 21.06.2023 Украина.ру

"Намёк на перспективу". Париж поменял позицию по вступлению Украины в НАТО - Le Monde

Франция пересмотрела позицию по вступлению Украины в НАТО и теперь допускает возможность предоставить гарантии безопасности для Киева. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на собственный источник в правительстве

2023-06-21T09:56

2023-06-21T09:56

2023-06-21T10:01

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владимир зеленский

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На заседании Совета обороны в Елисейском дворце рассматривалась возможность присоединения Киева к Атлантическому альянсу, которую до сих пор исключали Париж, Берлин и Вашингтон, но которую поддерживали страны Центральной Европы, такие как Польша и страны Балтии. При этом, по словам авторов, для Франции не может идти речь о том, чтобы позволить Украине вступить в НАТО в разгар конфликта.Французский политик и бывший член Европарламента Флориан Филиппо назвал безумием идею о том, что Запад может пойти на нарушение устава НАТО ради вступления в блок Украины.Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак по телефону обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским поддержку Украины и предстоящий саммит НАТО в столице Литвы. Слова британского премьера приводит сайт правительства Соединённого Королевства.Как отметил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе.Песков указал, что в Кремле знают о просьбе Зеленского о вступлении Украины в НАТО. По его словам, Москва следит за ситуацией и помнит, что стремление Киева вступить в альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.В интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко рассказал, что альтернативой принятию остатков Украины в НАТО является полная ликвидация украинского государства.Это произойдёт либо путём согласованного раздела территории Украины между Россией и восточноевропейскими государствами (Польшей, Венгрией, Румынией, возможно Словакией), либо путём полного её поглощения Россией, указал политолог.Фактически США толкают Россию к установлению максимально возможного прямого контроля над территорией всей Украины, но это отнюдь не благотворительность, добавил Ищенко. В Вашингтоне отдают себе полный отчёт в том, что присоединяемые территории будут разрушены гораздо сильнее чем сейчас, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230617/1047326131.html

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новости, франция, расширение, сша, нато, украина, зарубежье, владимир зеленский