Константинов рассказал об элите, готовой сохранить Крым ценой Украины

Война за мир. С кем, как и о чем договариваться России на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин открыт к любым контактам, чтобы добиваться выполнения поставленных задач иными средствами, чем СВО, причем иные средства были названы "предпочтительными"