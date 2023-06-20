https://ukraina.ru/20230620/1047409582.html
Константинов рассказал об элите, готовой сохранить Крым ценой Украины
Константинов рассказал об элите, готовой сохранить Крым ценой Украины - 20.06.2023 Украина.ру
Константинов рассказал об элите, готовой сохранить Крым ценой Украины
Безопасность и стабильное развитие Крыма возможно только при устранении украинской угрозы, заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в своём телеграм-канале 20 июня
2023-06-20T14:57
2023-06-20T14:57
2023-06-20T14:57
новости
владимир константинов
крым
референдум о статусе крыма (2014)
россия
украина
запад
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Безопасность Крыма можно обеспечить, уничтожив украинскую угрозу. Без достижений целей специальной военной операции (СВО) на Украине это невозможно, считает спикер крымского парламента Владимир Константинов. Часть российской элиты выбрала путь поиска переговоров с Западом, часть настаивает на достижении целей СВО и сохранении статуса полуострова.Существует две модели российской политики, между которыми продолжается конкуренция, пояснил Константинов.Первая модель основывается на воспоминаниях о стабильных временах, ушедших за несколько лет до того, как Крым вернулся в состав России. Эта часть элиты лелеет перспективу вернуться к прежним отношениям с Западом, но для этого необходимо свернуть СВО, даже ценой определённых уступок Западу, и искать пути примирения.Другая модель опирается на настроения российского общества, которые возбудила Крымская весна и углубила СВО. Именно такие настроения сейчас преобладают, отметил Константинов.Крым порвал с Украиной решительно, раз и навсегда, подчеркнул он.В Крыму готовы завершить процесс восстановления исторической справедливости, нарушенной, когда Крым "произвольно засунули в состав УССР".Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума, на котором 96,77% избирателей высказались за вхождение в состав России.Украина и ряд западных стран не признают российский статус Крыма, несмотря на то, что референдум был проведён демократическим путём, в соответствии с международным правом и Уставом ООН.Как заявлял президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ukraina.ru/20230614/1047219624.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир константинов, крым, референдум о статусе крыма (2014), россия, украина, запад
Константинов рассказал об элите, готовой сохранить Крым ценой Украины
Безопасность и стабильное развитие Крыма возможно только при устранении украинской угрозы, заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в своём телеграм-канале 20 июня
Безопасность Крыма можно обеспечить, уничтожив украинскую угрозу. Без достижений целей специальной военной операции (СВО) на Украине это невозможно, считает спикер крымского парламента Владимир Константинов. Часть российской элиты выбрала путь поиска переговоров с Западом, часть настаивает на достижении целей СВО и сохранении статуса полуострова.
Существует две модели российской политики, между которыми продолжается конкуренция, пояснил Константинов.
Первая модель основывается на воспоминаниях о стабильных временах, ушедших за несколько лет до того, как Крым вернулся в состав России. Эта часть элиты лелеет перспективу вернуться к прежним отношениям с Западом, но для этого необходимо свернуть СВО, даже ценой определённых уступок Западу, и искать пути примирения.
Другая модель опирается на настроения российского общества, которые возбудила Крымская весна и углубила СВО. Именно такие настроения сейчас преобладают, отметил Константинов.
"Одно очевидно: безопасность и стабильное развитие Крыма возможно только при устранении украинской угрозы. А это невозможно без достижения целей СВО по демилитаризации и денацификации Украины. Из этого понятно, какую из моделей выбираем мы", - заявил Константинов.
Крым порвал с Украиной решительно, раз и навсегда, подчеркнул он.
В Крыму готовы завершить процесс восстановления исторической справедливости, нарушенной, когда Крым "произвольно засунули в состав УССР".
Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума, на котором 96,77% избирателей высказались за вхождение в состав России.
Украина и ряд западных стран не признают российский статус Крыма, несмотря на то, что референдум был проведён демократическим путём, в соответствии с международным правом и Уставом ООН.
Как заявлял президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".