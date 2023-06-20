Илон Маск согласился с мнением о провале наступления ВСУ - 20.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230620/1047395145.html
Илон Маск согласился с мнением о провале наступления ВСУ
Илон Маск согласился с мнением о провале наступления ВСУ - 20.06.2023 Украина.ру
Илон Маск согласился с мнением о провале наступления ВСУ
Владелец американских компаний Space X и Tesla Илон Маск согласился с тем, что написал бизнесмен и инвестор из США Дэвид Сакс о наступлении ВСУ в своей статье в соцсетях
2023-06-20T13:28
2023-06-20T13:28
новости
украина
всу
провал
илон маск
мнение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1b/1039136841_0:46:801:496_1920x0_80_0_0_72c0ce7e5efb58c9da56a099536554ad.jpg
Бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс написал статью о провале наступления ВСУ в соцсетях, американский миллиардер Илон Маск согласился с его мнением.ВСУ в ходе наступления не могут достичь ни одной поставленной цели, написал Сакс. На переговорах 2022 года в Стамбуле была возможность завершить украинский конфликт, но Запад не захотел делать этого, подчеркнул он.Во время войны США в Афганистане 2001-2021 гг. Вашингтон заявлял, что американские войска якобы одерживают там верх, но это оказалось не так, что может произойти и на Украине, отметил Сакс.Илон Маск высказывал свои идеи о перемирии на Украине, что вызвало бурную волну осуждений, в том числе со стороны президента Украины Владимира Зеленского, сообщили ранее СМИ.Наступление украинских войск не принесёт быстрых и существенных результатов, написал обозреватель британской газеты The Telegraph Ричард Кэмп в статье "Западу стоит приготовиться к тому, что наступление украинских войск не принесёт желаемых результатов", опубликованной 17 июня.В НАТО должны быть готовы к провалу ВСУ, отметил он.
https://ukraina.ru/20230129/1043029284.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1b/1039136841_0:0:801:600_1920x0_80_0_0_0b25ad117c54e86126361c7292d7449b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, всу, провал, илон маск, мнение
Новости, Украина, ВСУ, провал, Илон Маск, Мнение

Илон Маск согласился с мнением о провале наступления ВСУ

13:28 20.06.2023
 
© Public domainИлон Маск
Илон Маск
© Public domain
Читать в
Владелец американских компаний Space X и Tesla Илон Маск согласился с тем, что написал бизнесмен и инвестор из США Дэвид Сакс о наступлении ВСУ в своей статье в соцсетях
Бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс написал статью о провале наступления ВСУ в соцсетях, американский миллиардер Илон Маск согласился с его мнением.
ВСУ в ходе наступления не могут достичь ни одной поставленной цели, написал Сакс. На переговорах 2022 года в Стамбуле была возможность завершить украинский конфликт, но Запад не захотел делать этого, подчеркнул он.
Во время войны США в Афганистане 2001-2021 гг. Вашингтон заявлял, что американские войска якобы одерживают там верх, но это оказалось не так, что может произойти и на Украине, отметил Сакс.
"Хорошо сказано", – написал Маск в комментарии под публикацией Сакса.
Илон Маск высказывал свои идеи о перемирии на Украине, что вызвало бурную волну осуждений, в том числе со стороны президента Украины Владимира Зеленского, сообщили ранее СМИ.
Наступление украинских войск не принесёт быстрых и существенных результатов, написал обозреватель британской газеты The Telegraph Ричард Кэмп в статье "Западу стоит приготовиться к тому, что наступление украинских войск не принесёт желаемых результатов", опубликованной 17 июня.
В НАТО должны быть готовы к провалу ВСУ, отметил он.
Илон Маск
29 января, 04:29
Сатанисты в Давосе, Илон Маск в "Миротворце" и цензура в Твиттере. Чем занят главный пиарщик мира сейчасМиллиардер и владелец "Теслы", "СпейсХ", а с 2022 года и социальной сети "Твиттер" Илон Маск в последние месяцы стал одним из главных политических "ньюсмейкеров" в США.
 
НовостиУкраинаВСУпровалИлон МаскМнение
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:35Татьяна Монтян: Решающая битва еще впереди, рано радоваться провалу контрнаступления
14:32Раскольники захватили храм канонической УПЦ в Винницкой области
14:29Зеленский назначил скандалиста Мельника послом в Бразилии
14:08"Россия — фундамент европейской культуры": в Москве открылся XVII конкурс имени Чайковского
14:07Украинское наступление и уроки Прохоровки. Залужного, конечно, не расстреляют, но карьеру испортят
14:05Глава МИД ЮАР оценила переговоры африканских лидеров с Путиным и Зеленским
13:56Кремль не стал комментировать тему обмена пленными с Украиной
13:55Шедевры увезли на Запад. Украинцы рискуют больше не увидеть своих произведений искусства
13:53Как будем уничтожать американские F-16 и почему ВСУ пришлось отказаться от "Леопардов" - Кнутов
13:47Владимир Евсеев: Россия готова выбить ВСУ из Мариьнки, чтобы через месяц отражать их танковые контратаки
13:39Руководство ВСУ планирует нанести удары по Крыму — Шойгу
13:37"Отряд бессмертных командующих": Буданов записал себя в один ряд с Бандерой
13:28Илон Маск согласился с мнением о провале наступления ВСУ
13:10"Булыжник - оружие пролетариата": в Запорожье призывник прогнал военкома
13:00Новые послы, последствия атак ВСУ, помощь мирным жителям. Главное на Украине на 13:00 20 июня
12:20ЕС готовит новый пакет помощи Украине на 50 млрд евро - СМИ
12:01Восполнить потери и выслужиться. Зачем на Западной Украине огласили тотальную мобилизацию
11:59Куда уйдут деньги от продажи "Челси": Дудчак о выборе Абрамовича, планах Лондона и целях России
11:57Хроника энергетической войны: последние события
11:47Массовые протесты в Софии: болгары отказываются участвовать в "украинской мясорубке"
Лента новостейМолния