Илон Маск согласился с мнением о провале наступления ВСУ

Сатанисты в Давосе, Илон Маск в "Миротворце" и цензура в Твиттере. Чем занят главный пиарщик мира сейчас

Миллиардер и владелец "Теслы", "СпейсХ", а с 2022 года и социальной сети "Твиттер" Илон Маск в последние месяцы стал одним из главных политических "ньюсмейкеров" в США.