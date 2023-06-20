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Илон Маск согласился с мнением о провале наступления ВСУ
Илон Маск согласился с мнением о провале наступления ВСУ - 20.06.2023 Украина.ру
Илон Маск согласился с мнением о провале наступления ВСУ
Владелец американских компаний Space X и Tesla Илон Маск согласился с тем, что написал бизнесмен и инвестор из США Дэвид Сакс о наступлении ВСУ в своей статье в соцсетях
2023-06-20T13:28
2023-06-20T13:28
2023-06-20T13:28
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Бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс написал статью о провале наступления ВСУ в соцсетях, американский миллиардер Илон Маск согласился с его мнением.ВСУ в ходе наступления не могут достичь ни одной поставленной цели, написал Сакс. На переговорах 2022 года в Стамбуле была возможность завершить украинский конфликт, но Запад не захотел делать этого, подчеркнул он.Во время войны США в Афганистане 2001-2021 гг. Вашингтон заявлял, что американские войска якобы одерживают там верх, но это оказалось не так, что может произойти и на Украине, отметил Сакс.Илон Маск высказывал свои идеи о перемирии на Украине, что вызвало бурную волну осуждений, в том числе со стороны президента Украины Владимира Зеленского, сообщили ранее СМИ.Наступление украинских войск не принесёт быстрых и существенных результатов, написал обозреватель британской газеты The Telegraph Ричард Кэмп в статье "Западу стоит приготовиться к тому, что наступление украинских войск не принесёт желаемых результатов", опубликованной 17 июня.В НАТО должны быть готовы к провалу ВСУ, отметил он.
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новости, украина, всу, провал, илон маск, мнение
Новости, Украина, ВСУ, провал, Илон Маск, Мнение
Илон Маск согласился с мнением о провале наступления ВСУ
Владелец американских компаний Space X и Tesla Илон Маск согласился с тем, что написал бизнесмен и инвестор из США Дэвид Сакс о наступлении ВСУ в своей статье в соцсетях
Бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс написал статью о провале наступления ВСУ в соцсетях, американский миллиардер Илон Маск согласился с его мнением.
ВСУ в ходе наступления не могут достичь ни одной поставленной цели, написал Сакс. На переговорах 2022 года в Стамбуле была возможность завершить украинский конфликт, но Запад не захотел делать этого, подчеркнул он.
Во время войны США в Афганистане 2001-2021 гг. Вашингтон заявлял, что американские войска якобы одерживают там верх, но это оказалось не так, что может произойти и на Украине, отметил Сакс.
"Хорошо сказано", – написал Маск в комментарии под публикацией Сакса.
Илон Маск высказывал свои идеи о перемирии на Украине, что вызвало бурную волну осуждений, в том числе со стороны президента Украины Владимира Зеленского, сообщили ранее СМИ.
Наступление украинских войск не принесёт быстрых и существенных результатов, написал обозреватель британской газеты The Telegraph Ричард Кэмп в статье "Западу стоит приготовиться к тому, что наступление украинских войск не принесёт желаемых результатов", опубликованной 17 июня.
В НАТО должны быть готовы к провалу ВСУ, отметил он.