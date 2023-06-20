"Реальность их настигает": британцы оценили наступление ВСУ - 20.06.2023 Украина.ру
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"Реальность их настигает": британцы оценили наступление ВСУ
"Реальность их настигает": британцы оценили наступление ВСУ - 20.06.2023 Украина.ру
"Реальность их настигает": британцы оценили наступление ВСУ
Читатели британской газеты The Telegraph оценили наступление ВСУ в комментариях под статьей "Западу стоит приготовиться к тому, что наступление украинских войск не принесёт желаемых результатов"
2023-06-20T10:58
2023-06-20T10:58
новости
зарубежье
великобритания
оценка
наступление
всу
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Читатели британской газеты The Telegraph назвали наступление ВСУ неудачным, планы которого разрушила суровая реальность. Негативные комментарии появились на сайте издания под статьёй "Западу стоит приготовиться к тому, что наступление украинских войск не принесёт желаемых результатов".ВСУ не достигнут быстрых и масштабных результатов на фронте, считает автор статьи Ричард Кэмп. НАТО стоит объединиться против Германии и Франции, которые не хотят видеть Украину в альянсе, и приготовиться к провалу украинских войск на фронте, подчеркнул Кэмп.Западная техника не помогла ВСУ добиться успеха на фронте в ходе их атак, хотя США и Евросоюз говорили обратное, написал читатель Bryn Williams.Пора всем признать возращённые регионы РФ территорией России, считает John Hatfield.Украину разделят по Корейскому сценарию и она станет очередной дорогостоящей ошибкой США после Кореи, Вьетнама, Ирака и Афганистана, написал Philip Logan.Украинские войска несут большие потери в личной силе и военной технике в ходе своего наступления, заявил президент России Владимир Путин на заседании совета глав правительств стран СНГ 9 июня.
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Новости, Зарубежье, Великобритания, оценка, наступление, ВСУ

"Реальность их настигает": британцы оценили наступление ВСУ

10:58 20.06.2023
 
© AP / Roman Chop
- РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© AP / Roman Chop
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Читатели британской газеты The Telegraph оценили наступление ВСУ в комментариях под статьей "Западу стоит приготовиться к тому, что наступление украинских войск не принесёт желаемых результатов"
Читатели британской газеты The Telegraph назвали наступление ВСУ неудачным, планы которого разрушила суровая реальность. Негативные комментарии появились на сайте издания под статьёй "Западу стоит приготовиться к тому, что наступление украинских войск не принесёт желаемых результатов".
ВСУ не достигнут быстрых и масштабных результатов на фронте, считает автор статьи Ричард Кэмп. НАТО стоит объединиться против Германии и Франции, которые не хотят видеть Украину в альянсе, и приготовиться к провалу украинских войск на фронте, подчеркнул Кэмп.

"Подождите-ка минутку – они начинают менять тон! Где же тот энтузиазм, которым они нас пытались заразить в последние месяцы? Похоже, реальность их настигает", – заметил Philip Mason.

Западная техника не помогла ВСУ добиться успеха на фронте в ходе их атак, хотя США и Евросоюз говорили обратное, написал читатель Bryn Williams.
Пора всем признать возращённые регионы РФ территорией России, считает John Hatfield.
Украину разделят по Корейскому сценарию и она станет очередной дорогостоящей ошибкой США после Кореи, Вьетнама, Ирака и Афганистана, написал Philip Logan.
Украинские войска несут большие потери в личной силе и военной технике в ходе своего наступления, заявил президент России Владимир Путин на заседании совета глав правительств стран СНГ 9 июня.
- РИА Новости, 1920, 20.06.2023
06:13
Ужасающие потери. Украинские и российские эксперты о настоящем и будущем спецоперацииУкраинские военные продолжают контрнаступление, рапортуя о взятии под свой контроль ряда населенных пунктов на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Об этом, в частности, сообщает замминистра обороны Украины Анна Маляр. О чем она не сообщает, так это о том, что в ходе наступления ВСУ несут большие потери в технике и живой силе
 
НовостиЗарубежьеВеликобританияоценканаступлениеВСУ
 
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