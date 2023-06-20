https://ukraina.ru/20230620/1047387389.html

"Реальность их настигает": британцы оценили наступление ВСУ

"Реальность их настигает": британцы оценили наступление ВСУ - 20.06.2023 Украина.ру

"Реальность их настигает": британцы оценили наступление ВСУ

Читатели британской газеты The Telegraph оценили наступление ВСУ в комментариях под статьей "Западу стоит приготовиться к тому, что наступление украинских войск не принесёт желаемых результатов"

2023-06-20T10:58

2023-06-20T10:58

2023-06-20T10:58

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зарубежье

великобритания

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наступление

всу

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Читатели британской газеты The Telegraph назвали наступление ВСУ неудачным, планы которого разрушила суровая реальность. Негативные комментарии появились на сайте издания под статьёй "Западу стоит приготовиться к тому, что наступление украинских войск не принесёт желаемых результатов".ВСУ не достигнут быстрых и масштабных результатов на фронте, считает автор статьи Ричард Кэмп. НАТО стоит объединиться против Германии и Франции, которые не хотят видеть Украину в альянсе, и приготовиться к провалу украинских войск на фронте, подчеркнул Кэмп.Западная техника не помогла ВСУ добиться успеха на фронте в ходе их атак, хотя США и Евросоюз говорили обратное, написал читатель Bryn Williams.Пора всем признать возращённые регионы РФ территорией России, считает John Hatfield.Украину разделят по Корейскому сценарию и она станет очередной дорогостоящей ошибкой США после Кореи, Вьетнама, Ирака и Афганистана, написал Philip Logan.Украинские войска несут большие потери в личной силе и военной технике в ходе своего наступления, заявил президент России Владимир Путин на заседании совета глав правительств стран СНГ 9 июня.

https://ukraina.ru/20230620/1047370552.html

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новости, зарубежье, великобритания, оценка, наступление, всу