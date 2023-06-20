https://ukraina.ru/20230620/1047370552.html

Ужасающие потери. Украинские и российские эксперты о настоящем и будущем спецоперации

Ужасающие потери. Украинские и российские эксперты о настоящем и будущем спецоперации - 20.06.2023 Украина.ру

Ужасающие потери. Украинские и российские эксперты о настоящем и будущем спецоперации

Украинские военные продолжают контрнаступление, рапортуя о взятии под свой контроль ряда населенных пунктов на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Об этом, в частности, сообщает замминистра обороны Украины Анна Маляр. О чем она не сообщает, так это о том, что в ходе наступления ВСУ несут большие потери в технике и живой силе.

2023-06-20T06:13

2023-06-20T06:13

2023-06-20T06:15

эксклюзив

сво

контрнаступление

потери всу

украина

россия

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О точных цифрах этих потерь говорить рано, но масштабы представимы. Украинский экономист и политолог Олег Соскин отметил, что за две недели активных боевых действий Украина потеряла 10% своей боевой техники – и это, по его словам, "очень плохая цифра", так за несколько месяцев можно потерять всю поставленную Западом технику ВСУ."То есть, ситуация тяжелейшая на фронте. Идут тяжелейшие бои, Украина вводит новые бригады, соответственно – огромные потери. Они не называются. Продвижения практически нет… Практически две недели контрнаступления не дали по сути никаких практических результатов, кроме потерь", - охарактеризовал эксперт ситуацию в очередном выпуске своего видеоблога.Он добавил, что для успеха ВСУ нужны истребители и бомбардировщики, иначе вскрыть оборону противника невозможно. Однако достаточного количества вооружений Запад Киеву не предоставил. При этом, по его словам, "идет надрыв остатков экономики страны, поскольку забирают в огромных объемах мужское население, остальные – женщины, дети – выезжают". Работать некому, практически украинская экономика останавливается, констатировал Соскин.Эксперт предложил властям рассказать обществу о реальных масштабах потерь. И подчеркнул, что за две недели ВСУ не удалось взять первую линию обороны российской армии, а таких линий, по его словам, пять. По мнению политолога, контрнаступление ВСУ следует остановить, поскольку оно ничего не даст, кроме колоссальных потерь."И последний вывод, генеральный: Зеленский не способен беречь украинские жизни. Он не заинтересован, я делаю вывод, сберегать украинских воинов и украинскую армию. У него стоит какая-то другая задача", - подвел итог Соскин.О бессмысленности потерь и о необходимости поиска путей к миру говорит известный украинский журналист и общественный деятель Руслан Коцаба, который был вынужден покинуть страну и находится сейчас в США."Кто из вас верит, что можно победить Россию военным способом? Пусть всё НАТО даст весь тот металлолом устаревший, включительно с теми F-16 начала 80-х годов и так далее. Не верите? Логично. Потому что только мобилизационный резерв первой очереди – то есть, те люди, которые служили в армии - в России более 40 миллионов мужчин. У нас вдвое меньше население, вместе с людьми преклонного возраста, с женщинами и детьми", - сказал Коцаба в выпуске своего видеоблога. Он отметил, что любая война заканчивается переговорами, потому не следует украинским политикам сжигать мосты для общения с Путиным как потенциальным переговорщиком.При этом, по мнению Коцабы, если президент РФ Путин "гарантированно будет за столом переговоров", то участие в них Зеленского – "не факт"."Потому что он (Зеленский - Ред.) актёр, и его дело кукарекать то, что ему скажет режиссёр этого фильма ужасов и автор сценария, которые, как правило, за кадром. Когда он решением СНБО сам себе запрещает переговоры с Путиным, он не только сжигает мосты, он сжигает все надежды на мир. То есть шансов нет, только утилизация украинского народа", - констатировал Коцаба. И обратился к Зеленскому: "Что ты утилизировал 300 тысяч украинцев, за какой хрен?".По мнению журналиста, Киеву надо было просто выполнять "Минск-2", тогда – "жили бы люди, была бы экономика". Но вместо этого Зеленский зачем-то "стал из себя корчить ещё большего нациста, чем Порошенко".Коцаба напомнил, что трагедия началась еще в 2014 году, только политики на Украине молчали об Аллее ангелов, "молчали, когда там украинская армия, ВСУ – уничтожала своих граждан в Донецке и Луганске…". И уже тогда, продолжил журналист, "вы кликали войну". Эта война, по его словам, выгодна США, ведь Америка "воюет с Россией нашими руками и нашими жизнями", ослабляя таким образом Россию и Евросоюз. А для нынешней украинской власти война дает возможность красть и попутно - уничтожать в стране оппозиционную прессу, оппозиционные партии, вообще - уничтожать "само инакомыслие"."Чисто по Джорджу Оруэллу, помните "1984", его роман, бессмертный роман? Кто бы мог подумать, что это он про Украину написал!", - описал ситуацию Коцаба.Что дальше? До переговоров еще надо дожить. Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко, до тех пор, пока Запад созреет до заключения реального мира, а не перемирия, до тех пор, пока такой готовности нет – "Россия будет продвигаться по Украине"."Медленно или быстро – это зависит от того, как долго украинцы будут готовы умирать массами за интересы Соединенных Штатов. Пока украинцы будут массами умирать за интересы США, очевидно, продвижение будет относительно медленным, потому что в таком случае всю эту массу надо будет перемалывать. Когда готовность умирать закончится – продвижение может стать быстрым", - сказал эксперт. Он добавил, что продвижение может быть даже моментальным, если "фронт рухнет, армия побежит, или начнет сдаваться или просто расходиться по домам".Однако, продолжил Ищенко, это варианты развития процесса, а пока ситуация такова, что у Украины еще достаточно сил для того, чтобы сопротивляться и даже пытаться где-то атаковать. А позиция Запада сейчас заключается в том, чтобы снабжать Киев вооружениями и стараться украинскими войсками нанести России украинскими войсками поражение на поле боя."Эта позиция не оставляет России выбора. Война будет продолжаться, украинские ресурсы будут перемалываться, украинская территория бывшая, по мере возможности заниматься, после занятия через месяц-два - будет становиться российской территорией", - обрисовал перспективы эксперт.Пока война будет продолжаться, будут расти и потери. Ранее, еще до начала украинского наступления, военный эксперт Юрий Кнутов назвал близкими к действительным западные оценки безвозвратных потерь ВСУ – порядка 250 тысяч человек. "Потери на самом деле ужасающие", - сказал аналитик в беседе с РИА Новости Крым.

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https://ukraina.ru/20230615/1047239124.html

https://ukraina.ru/20230615/1047238067.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, контрнаступление, потери всу, украина, россия