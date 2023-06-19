https://ukraina.ru/20230619/1047370803.html

Сунак пообещал Зеленскому поддержку стремления Украины в НАТО

Сунак пообещал Зеленскому поддержку стремления Украины в НАТО - 19.06.2023 Украина.ру

Сунак пообещал Зеленскому поддержку стремления Украины в НАТО

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону. Слова британского премьера приводит сайт правительства Соединённого Королевства 19 мая

2023-06-19T15:08

2023-06-19T15:08

2023-06-19T15:08

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Сунак поговорил по телефону с Зеленским. Собеседники обсудили поддержку Украины и предстоящий саммит НАТО в столице Литвы.Киев и дальше будет получать огромную поддержку от Лондона, добавили в правительстве.Зеленский может не приехать на саммит НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит конкретный план действий по вступлению в альянс, ранее сообщали СМИ.Германия и Франция препятствуют вступлению Украины в НАТО, сказал украинский лидер в интервью немецкой газете BILD в первой половине июня.

https://ukraina.ru/20230209/1043393529.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, зарубежье, великобритания, украина, нато, вступление, риши сунак, владимир зеленский