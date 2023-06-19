Сунак пообещал Зеленскому поддержку стремления Украины в НАТО - 19.06.2023 Украина.ру
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Сунак пообещал Зеленскому поддержку стремления Украины в НАТО
Сунак пообещал Зеленскому поддержку стремления Украины в НАТО - 19.06.2023 Украина.ру
Сунак пообещал Зеленскому поддержку стремления Украины в НАТО
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону. Слова британского премьера приводит сайт правительства Соединённого Королевства 19 мая
2023-06-19T15:08
2023-06-19T15:08
новости
зарубежье
великобритания
украина
нато
вступление
риши сунак
владимир зеленский
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Сунак поговорил по телефону с Зеленским. Собеседники обсудили поддержку Украины и предстоящий саммит НАТО в столице Литвы.Киев и дальше будет получать огромную поддержку от Лондона, добавили в правительстве.Зеленский может не приехать на саммит НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит конкретный план действий по вступлению в альянс, ранее сообщали СМИ.Германия и Франция препятствуют вступлению Украины в НАТО, сказал украинский лидер в интервью немецкой газете BILD в первой половине июня.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, зарубежье, великобритания, украина, нато, вступление, риши сунак, владимир зеленский
Новости, Зарубежье, Великобритания, Украина, НАТО, вступление, Риши Сунак, Владимир Зеленский

Сунак пообещал Зеленскому поддержку стремления Украины в НАТО

15:08 19.06.2023
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныСунак и Зеленский
Сунак и Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону. Слова британского премьера приводит сайт правительства Соединённого Королевства 19 мая
Сунак поговорил по телефону с Зеленским. Собеседники обсудили поддержку Украины и предстоящий саммит НАТО в столице Литвы.
"Говоря об июльском саммите НАТО в Вильнюсе, премьер-министр Великобритании сказал Зеленскому, что он уверен в том, что страны альянса в ходе этой встречи поддержат стремление Украины стать членом организации", – говорится в пресс-релизе.
Киев и дальше будет получать огромную поддержку от Лондона, добавили в правительстве.
Зеленский может не приехать на саммит НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит конкретный план действий по вступлению в альянс, ранее сообщали СМИ.
Германия и Франция препятствуют вступлению Украины в НАТО, сказал украинский лидер в интервью немецкой газете BILD в первой половине июня.
Зеленский Сунак
9 февраля, 06:34
Лондонская гастроль. Зеленский в роли "дохлого кота" для СунакаЗеленский назвал свой визит в Британию 8 февраля "очень плодотворным", хотя и не получил в его ходе конкретных обещаний нового оружия. Но зато спас британского премьера Сунака от порки в парламенте
 
НовостиЗарубежьеВеликобританияУкраинаНАТОвступлениеРиши СунакВладимир Зеленский
 
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