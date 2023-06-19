Сунак пообещал Зеленскому поддержку стремления Украины в НАТО
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныСунак и Зеленский
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону. Слова британского премьера приводит сайт правительства Соединённого Королевства 19 мая
Сунак поговорил по телефону с Зеленским. Собеседники обсудили поддержку Украины и предстоящий саммит НАТО в столице Литвы.
"Говоря об июльском саммите НАТО в Вильнюсе, премьер-министр Великобритании сказал Зеленскому, что он уверен в том, что страны альянса в ходе этой встречи поддержат стремление Украины стать членом организации", – говорится в пресс-релизе.
Киев и дальше будет получать огромную поддержку от Лондона, добавили в правительстве.
Зеленский может не приехать на саммит НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит конкретный план действий по вступлению в альянс, ранее сообщали СМИ.
Германия и Франция препятствуют вступлению Украины в НАТО, сказал украинский лидер в интервью немецкой газете BILD в первой половине июня.