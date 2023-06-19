https://ukraina.ru/20230619/1047369964.html

Швейцария оплатила украинский секс-проект для раненых солдат ВСУ

Швейцария оплатила украинский секс-проект для раненых солдат ВСУ - 19.06.2023 Украина.ру

Швейцария оплатила украинский секс-проект для раненых солдат ВСУ

Правительство Швейцарии поддержало секс-проект для раненых солдат ВСУ. Об этом сообщили украинские СМИ 19 июня

2023-06-19T14:36

2023-06-19T14:36

2023-06-19T14:36

новости

украина

всу

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На Украине при поддержке Швейцарии создан секс-проект для солдат ВСУ, которые получили ранения в боях, сообщают украинские СМИ.Материалы проекта, по мнению его авторов, направлены на разрушение рамок и стереотипов сексуальных отношений у раненых украинских солдат, которые якобы испытывают с этим проблемы после боёв, сообщили в СМИ.

https://ukraina.ru/20230615/1047271343.html

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2023

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новости, украина, всу