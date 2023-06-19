Швейцария оплатила украинский секс-проект для раненых солдат ВСУ
© CC0, FreepikКакая Украина нам нужна?
© CC0, Freepik
Правительство Швейцарии поддержало секс-проект для раненых солдат ВСУ. Об этом сообщили украинские СМИ 19 июня
На Украине при поддержке Швейцарии создан секс-проект для солдат ВСУ, которые получили ранения в боях, сообщают украинские СМИ.
"В рамках проекта "Ресекс" созданы обучающие инструкции для мужчин и женщин, специальный сайт и видео для рекламной кампании. Он получил поддержку от многих спонсоров, включая правительство Швейцарии", – говорится в статье.
Материалы проекта, по мнению его авторов, направлены на разрушение рамок и стереотипов сексуальных отношений у раненых украинских солдат, которые якобы испытывают с этим проблемы после боёв, сообщили в СМИ.