Швейцария оплатила украинский секс-проект для раненых солдат ВСУ - 19.06.2023 Украина.ру
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Швейцария оплатила украинский секс-проект для раненых солдат ВСУ
Швейцария оплатила украинский секс-проект для раненых солдат ВСУ - 19.06.2023 Украина.ру
Швейцария оплатила украинский секс-проект для раненых солдат ВСУ
Правительство Швейцарии поддержало секс-проект для раненых солдат ВСУ. Об этом сообщили украинские СМИ 19 июня
2023-06-19T14:36
2023-06-19T14:36
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На Украине при поддержке Швейцарии создан секс-проект для солдат ВСУ, которые получили ранения в боях, сообщают украинские СМИ.Материалы проекта, по мнению его авторов, направлены на разрушение рамок и стереотипов сексуальных отношений у раненых украинских солдат, которые якобы испытывают с этим проблемы после боёв, сообщили в СМИ.
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Новости, Украина, ВСУ

Швейцария оплатила украинский секс-проект для раненых солдат ВСУ

14:36 19.06.2023
 
© CC0, FreepikКакая Украина нам нужна?
Какая Украина нам нужна?
© CC0, Freepik
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Правительство Швейцарии поддержало секс-проект для раненых солдат ВСУ. Об этом сообщили украинские СМИ 19 июня
На Украине при поддержке Швейцарии создан секс-проект для солдат ВСУ, которые получили ранения в боях, сообщают украинские СМИ.
"В рамках проекта "Ресекс" созданы обучающие инструкции для мужчин и женщин, специальный сайт и видео для рекламной кампании. Он получил поддержку от многих спонсоров, включая правительство Швейцарии", – говорится в статье.
Материалы проекта, по мнению его авторов, направлены на разрушение рамок и стереотипов сексуальных отношений у раненых украинских солдат, которые якобы испытывают с этим проблемы после боёв, сообщили в СМИ.
- РИА Новости, 1920, 15.06.2023
15 июня, 18:09
200-летний нейтралитет не устоял. Как Украина лишила Швейцарию предмета национальной гордостиЗа год президент Украины Владимир Зеленский выступал с видеообращением в парламентах разных стран на разных континентах, но выступление перед депутатами Швейцарии — случай особенный
 
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