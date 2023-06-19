https://ukraina.ru/20230619/1047359394.html

Польское "негритянство" и европейский расизм. Услышит ли Запад голос Африки

Польское "негритянство" и европейский расизм. Услышит ли Запад голос Африки - 19.06.2023 Украина.ру

Польское "негритянство" и европейский расизм. Услышит ли Запад голос Африки

Кроме контрактов, подписанных на общую сумму в 3,86 млрд. руб., прошедший Петербуржский международный экономический форум (ПМЭФ) хорош еще и тем, что он показал, реальную расстановку сил, которая сегодня складывается в мире.

2023-06-19T14:15

2023-06-19T14:15

2023-06-19T14:15

эксклюзив

зарубежье

запад

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украина

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В первую очередь России ПМЭФ продемонстрировал, что:а) она не в изоляции (форум посетили 17 тыс. представителей 130 стран и территорий), а значит, курс, избранный ее руководством и направленный на построение нового равноправного многополярного мира, правилен, и потому находит поддержку в мире;б) враги, окружающие ее, не готовы принимать и воспринимать новую реальность и будут продолжать вставлять палки в колеса возбуждением хаоса и нестабильности по всему периметру ее границ, и в первую очередь в Украине и ближайших странах Прибалтики и Восточной Европы во главе с Польшей;в) так называемый "глобальный Юг" не только готов выступать некоей консолидированной собственными интересами силой, но и решительно пошел на сближение с Россией, стараясь одновременно и сыграть на противоречиях сильных мира сего, и России подыграть, и свои интересы соблюсти;г) Россия готова отвечать на вызовы "глобального Юга" и поддерживать его в стремлении играть самостоятельную роль в мировой политике, потому что это окончательно хоронит монополярный мир и гегемонию коллективного Запада и "золотого миллиарда".Приезд делегации африканских лидеров на ПМЭФ и встреча ее с президентом России Владимиром Путиным – всему сказанному выше ярчайшее подтверждение.Во-первых, визит африканцев подтвердил: если Африке пойти на встречу, она готова быть некоей консолидированной силой. Журналист РИА "Новости" Михаил Котов заметил: "В миротворческую миссию вошли представители разных политических лагерей. Уганда, Конго и ЮАР в начале 2023-го на Генассамблее ООН воздержались от голосования по резолюции с осуждением действий России. Египет, Замбия, Сенегал и Коморские Острова проголосовали за. При этом президент Уганды Йовери Мусевени открыто симпатизирует Москве, в то время как лидер Замбии Хакаинде Хичилема больше поддерживает Украину".Другими словами, представлен весь африканский спектр отношения к конфликту. Более того, инициатор встречи и негласный лидер делегации Сирил Рамафоса – президент ЮАР, страны, которая входит в БРИКС.Во-вторых, -- и это немаловажно! – своим "мирным планом урегулирования конфликта в Украине" африканцы очень дипломатически ловко и умело показали, что им нужно понимать, кто есть кто и что по чем в этом подлунном мире.Что такое их мирный план? По большому счету типичный набор пожеланий-предложений, скомпилированных по принципу "против всего плохого за все хорошее" из этих десяти пунктов:— конфликт должен быть урегулирован мирным путем;— переговоры о мире должны начаться как можно скорее;— необходима деэскалация с обеих сторон;— должна быть обеспечена суверенность государств и народов в соответствии с уставом ООН;— необходимы гарантии безопасности для всех стран;— должно быть обеспечено движение зерновых и удобрений обеих стран;— нужно обеспечить гуманитарную поддержку пострадавшим;— должен быть урегулирован вопрос обмена пленными и возвращения детей;— должно быть обеспечено "послевоенное восстановление";— более тесное взаимодействие со странами Африки.Африканцы просто воспользовались ситуацией, чтобы напомнить о себе. Если выжать всю дипломатическую "воду" и проигнорировать благородные и тоже нужные миротворческие экивоки, то план сводится к двум пожеланиям Африки: учитывайте наши пожелания путем равноправного сотрудничества и дайте нам зерно, продовольствие, минудобрения и т. д. и т. п.И как поступили Россия и коллективный Запад? Путин не только встретился с африканской делегаций и еще раз лично разъяснил ее членам подноготную и спецвоенной операции (СВО) России в Украине, и зерновой сделки, призванной дать зерно в Африку, но не давшей. Президент России ПОДТВЕРДИЛ (выделено мною. – Авт.), что даже если зерновая сделка будет похоронена, Россия готова дать зерно и удобрения БЕСПЛАТНО. Это и политический расчет, и партнерство, и гуманизм, и милосердие в одном флаконе, как ни крути.А коллективный Запад и "золотой миллиард" в то же время устроили унизительную и оскорбительную, замешанную на банальном высокомерном расизме провокацию, стараясь тем самым указать африканцам их место и наказать за "пророссийскость". Причем сделал это Запад руками своих геополитических холуев в Украине и особенно в Польше.И речь здесь идет не только о том, что фюрер украинского народа и неонацистский президент Украины Владимир Зеленский сходу отверг мирный план африканцев и даже пожурил их за стремление посетить Россию, назвав его "нелогичным".Еще круче, тупее и показательнее выступила Варшава. Она просто заблокировала полноценную работу делегации ЮАР тем, что просто не выпустила с президентом Рамафосой ни в Киеве, ни в Питер журналистов и его охрану. Дескать, у тех слишком много оружия (12 ящиков), а на борту есть несогласованные лица. При этом поляки шмонали защищенных дипломатическим иммунитетом африканцев, как мелких барыг вокзальных, отказывались говорить с ними по-английски, а одну из сотрудниц вообще заставили раздеться догола, чтобы, видимо, "позырить на шоколадку".И хотели поляки и украинцы или не хотели добиться именно такого эффекта, но они своим действиями показали, что они, с одной стороны, от имени Запада наказывают лидера ЮАР за непослушание. Рамафоса говорит о независимой от Запада политике и ведет себя так же независимо. Это давно раздражает США. Вот оттуда и поступила команда – "поставить негра" на место. А вместе с ним и всех остальных африканских лидеров. Ведь сопровождал Рамафосу в Киеве и Питер еще и Азали Ассумани, президент Союза Коморских Островов, который сейчас возглавляет Африканский союз. Били по Коморам, а целили во всю Африку, одергивали ее, предупреждали, запугивали.С другой стороны, Варшава и Киев – добровольные и самопровозглашенные "самые верные" союзники США в Европе. Там из штанов выпрыгивают, чтобы все это узнали. Все и знают. Значит, вольно или невольно Польша и Украина, кивая на "крышу" и выполняя ее приказы, и показали "глобальному Югу" что с ним будет, если США опять единолично угнездятся на мировой троне.Африканцы должны были понять, что если никчемные холуи и подзаборные шестерки коллективного Запада так поступают, то что тогда думают о "третьем мире" и цветных "второсортных" для Запада людях в Вашингтоне и Лондоне, Берлине и Париже! И не просто что думают, а что планируют сделать и обязательно сделают – обдерут, как коза липку, потому что кормовая база на планете сокращается, природные ресурсы, включая чистую воду, продовольствие и чистый же воздух, истощаются.И при этом будут вести себя по-расистски и по-хамски высокомерно. И в ЮАР все правильно поняли и дали четкую характеристику происшедшего: "Важно помнить, что Польшей прямо сейчас управляют правительство сторонников превосходства белой расы. Их действия должны быть прочитаны в этом контексте".То, что сделал руками Киева и Варшавы коллективный Запада – это невольный геополитический каминг-аут, самопризнание в неадекватном поведении и девиантных планах на жизнь.Но вот ведь в чем украинская и польская беда – сами-то они тоже недалеко ушли от своих африканских коллег в плане отношения к ним коллективного Запада. Сейчас украинцы, а после, не исключено, поляки с прибалтами – это такое же пушечное мясо, такие же разменные монеты и расходный материал в геополитических раскладах "старших товарищей" и "белых братьев".И более-менее умные, пардон, трезвые люди в той же Варшаве все понимают. И давно. Телегам-канал SwissVatnik напомнил случай 2014 года, когда в польскую прессу "случайно слили" аудиоролик прослушки разговора тогдашнего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. "Я постоянно думаю о том, что польско-американский союз все больше становится похож на вонючее дерьмо! В итоге мы поляки не выиграем, а наоборот перессоримся из-за Америки с немцами и французами. Единственное что у нас хорошо получается — мы отсасываем у американцев, как последние фраера. Проблема Польши в том, что у нас низкая самооценка и полное отсутствие национальной гордости! Такое вот польское негритянство", — сказал тогда Сикорский в беседе с экс-министром транспорта, строительства и морского хозяйства Славомиром Новаком и экс-министром финансов Яцеком Ростовским.Красиво, да? Скандал был шикарный. Сикорский перестал быть министром и, скорее всего, уже больше им не будет никогда. Но SwissVatnik продолжил: "И знаете, что самое смешное, в слитых разговорах министра Сикорского поляки и борцуны за европейское будущее услышали только про "польское негритянство", а то что по мнению главного польского дипломата, Польша (цитата): "отсасывает у американцев", не вызвало никакой реакции у польской общественности! И вправду, зачем обижаться на то, что давно всем известно".Польские политики, а за ними и украинские уже, походу, и не обижаются. А ведь в том же 2014 году пан Сикорский от имени Польши фактически благословил госпереворот в Украине, проигнорировав данные им же гарантии президенту Виктору Януковичу. Соврал и сам нарвался. Карма, что ли, там такая оральная, нехорошая…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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эксклюзив, зарубежье, запад, польша, сша, россия, пмэф, украина, сикорский, владимир путин