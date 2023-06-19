ВСУ потеряли больше половины личного состава на Южнодонецком направлении
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Войска Украины, пытавшиеся наступать на Южнодонецком направлении, потеряли больше половины личного состава. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" подполковник Олег Чехов, передает 19 июня РИА Новости
"На Южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение противнику, который пытается вести наступательные действия. Мотострелковыми подразделениями сорваны две атаки противника в районе Новодонецкого. Уничтожены танк, боевые бронированные машины и более половины наступающей живой силы", - перечислил офицер.
По его словам, были отражены две атаки противника в направлении населенного пункта Равнополь. Уничтожен танк, боевые бронированные машины, автомобильная техника и сами националисты.
На Запорожском направлении, рассказал Чехов, пресечена попытка противника разведки боем в районе Чаривного. Огнем гаубичной артиллерии уничтожена живая сила войск Украины.
"В районах южнее Новоданиловки и южнее Малой Токмачки противник пошёл в наступление силами до батальона при поддержке тяжелой техники, применяя тактику наращивания наступления волнами. Мотострелковыми подразделениями группировки при поддержке артиллерии и авиации уничтожены танки, БМП, боевые бронированные машины и живая сила националистов", - отметил начальник пресс-центра.
Кроме того, силами армейской авиации поражены больше десятка мест скоплений живой силы противника в районах Малой Токмачки и Макаровки. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена гаубица в районе Степногорска, добавил он.
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