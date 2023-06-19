ВСУ потеряли больше половины личного состава на Южнодонецком направлении - 19.06.2023 Украина.ру
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ВСУ потеряли больше половины личного состава на Южнодонецком направлении
ВСУ потеряли больше половины личного состава на Южнодонецком направлении - 19.06.2023 Украина.ру
ВСУ потеряли больше половины личного состава на Южнодонецком направлении
Войска Украины, пытавшиеся наступать на Южнодонецком направлении, потеряли больше половины личного состава. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" подполковник Олег Чехов, передает 19 июня РИА Новости
2023-06-19T08:08
2023-06-19T08:08
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"На Южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение противнику, который пытается вести наступательные действия. Мотострелковыми подразделениями сорваны две атаки противника в районе Новодонецкого. Уничтожены танк, боевые бронированные машины и более половины наступающей живой силы", - перечислил офицер.По его словам, были отражены две атаки противника в направлении населенного пункта Равнополь. Уничтожен танк, боевые бронированные машины, автомобильная техника и сами националисты.На Запорожском направлении, рассказал Чехов, пресечена попытка противника разведки боем в районе Чаривного. Огнем гаубичной артиллерии уничтожена живая сила войск Украины.Кроме того, силами армейской авиации поражены больше десятка мест скоплений живой силы противника в районах Малой Токмачки и Макаровки. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена гаубица в районе Степногорска, добавил он.
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всу, наступление, новости, войска, атаки
ВСУ, наступление, Новости, войска, атаки

ВСУ потеряли больше половины личного состава на Южнодонецком направлении

08:08 19.06.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Войска Украины, пытавшиеся наступать на Южнодонецком направлении, потеряли больше половины личного состава. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" подполковник Олег Чехов, передает 19 июня РИА Новости
"На Южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение противнику, который пытается вести наступательные действия. Мотострелковыми подразделениями сорваны две атаки противника в районе Новодонецкого. Уничтожены танк, боевые бронированные машины и более половины наступающей живой силы", - перечислил офицер.
По его словам, были отражены две атаки противника в направлении населенного пункта Равнополь. Уничтожен танк, боевые бронированные машины, автомобильная техника и сами националисты.
На Запорожском направлении, рассказал Чехов, пресечена попытка противника разведки боем в районе Чаривного. Огнем гаубичной артиллерии уничтожена живая сила войск Украины.

"В районах южнее Новоданиловки и южнее Малой Токмачки противник пошёл в наступление силами до батальона при поддержке тяжелой техники, применяя тактику наращивания наступления волнами. Мотострелковыми подразделениями группировки при поддержке артиллерии и авиации уничтожены танки, БМП, боевые бронированные машины и живая сила националистов", - отметил начальник пресс-центра.

Кроме того, силами армейской авиации поражены больше десятка мест скоплений живой силы противника в районах Малой Токмачки и Макаровки. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена гаубица в районе Степногорска, добавил он.
Бойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
13 июня, 08:55
Мощные взрывы, успехи россиян, возможная эскалация конфликта. Главное на Украине на утро 13 июняВ ночь на вторник на территории Украины прогремели взрывы. Российские войска уничтожают отступающую технику ВСУ и наносят удары. Президент Сербии опасается эскалации из-за контрнаступления ВСУ на Украине
 
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