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Украинский военнопленный: бойцами ВСУ командуют поляки и американцы

Украинский военнопленный: бойцами ВСУ командуют поляки и американцы - 18.06.2023 Украина.ру

Украинский военнопленный: бойцами ВСУ командуют поляки и американцы

Украинский пленный Давид заявил, что американские и польские военные командуют бойцами ВСУ. Об этом он рассказал РИА Новости 18 июня

2023-06-18T16:00

2023-06-18T16:00

2023-06-18T16:00

новости

военнопленные

всу

польша

наёмники

сша

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Украинские военные действуют под командованием американских и польских командиров, которые также участвуют в боевых действиях, такое заявление сделал пленный боец ВСУ.Также украинский военный добавил, что солдат ВСУ централизованно обучают различать шевроны и знаки отличия, принятые в армиях стран блока НАТО. По словам пленного, ему и его сослуживцам часто приходилось "видеть натовские шевроны" и взаимодействовать с иностранными военными.Давида был мобилизован в ряды ВСУ 7 февраля 2023 года. Он попал в плен 3 мая 2023 года.Ранее другой украинский военнопленный Виталий рассказал, что мобилизованных новобранцев на Украине обучают работе с пулеметом системы Максима образца 1910 года.Польские наемники заявляли, что принимали участие в нападении на территорию Белгородской области. Сообщение боевиков было опубликовано в Telegram-канале, но позже было удалено.Ранее в МО РФ сообщили, что войска РФ нанесли удар по местам расположения резервов ВСУ и иностранных наёмников, также были уничтожены склады с оружием. Все заявленные объекты были успешно поражены, цели достигнуты в полном объёме, сообщили в оборонном ведомстве РФ.В интервью изданию Украина.ру эксперт-полонист ИА Regnum Станислав Стремидловский рассказал, что в польском медиапространстве тема наёмников на Украине практически не обсуждается.Максимум, о чем говорят польские СМИ, так это об участии добровольцев. Но при этом делается акцент, что это "волонтеры", которые помогают как медики, сборщики гуманитарной помощи, добавил эксперт.Тема участия поляков в войне на Украине с оружием в руках табуирована, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230609/1047069547.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, военнопленные, всу, польша, наёмники, сша