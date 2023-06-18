Украинский военнопленный: бойцами ВСУ командуют поляки и американцы
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Украинский пленный Давид заявил, что американские и польские военные командуют бойцами ВСУ. Об этом он рассказал РИА Новости 18 июня
Украинские военные действуют под командованием американских и польских командиров, которые также участвуют в боевых действиях, такое заявление сделал пленный боец ВСУ.
"Я встречался на фронте с иностранными солдатами. Они из Польши и из Америки, на мой взгляд, были. Они непосредственно командовали нашими [украинскими] солдатами", — рассказал он.
Также украинский военный добавил, что солдат ВСУ централизованно обучают различать шевроны и знаки отличия, принятые в армиях стран блока НАТО. По словам пленного, ему и его сослуживцам часто приходилось "видеть натовские шевроны" и взаимодействовать с иностранными военными.
Давида был мобилизован в ряды ВСУ 7 февраля 2023 года. Он попал в плен 3 мая 2023 года.
Ранее другой украинский военнопленный Виталий рассказал, что мобилизованных новобранцев на Украине обучают работе с пулеметом системы Максима образца 1910 года.
"Еще привозили пулемет Максим. Вот. Мы их тоже там разобрали. Точнее, вытащили, собрали. Но их потом куда-то забрали и увезли… Показывали, как заряжать ленты…", - добавил военнопленный.
Польские наемники заявляли, что принимали участие в нападении на территорию Белгородской области. Сообщение боевиков было опубликовано в Telegram-канале, но позже было удалено.
Ранее в МО РФ сообщили, что войска РФ нанесли удар по местам расположения резервов ВСУ и иностранных наёмников, также были уничтожены склады с оружием. Все заявленные объекты были успешно поражены, цели достигнуты в полном объёме, сообщили в оборонном ведомстве РФ.
В интервью изданию Украина.ру эксперт-полонист ИА Regnum Станислав Стремидловский рассказал, что в польском медиапространстве тема наёмников на Украине практически не обсуждается.
Максимум, о чем говорят польские СМИ, так это об участии добровольцев. Но при этом делается акцент, что это "волонтеры", которые помогают как медики, сборщики гуманитарной помощи, добавил эксперт.
Тема участия поляков в войне на Украине с оружием в руках табуирована, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
9 июня, 13:30Александр Перенджиев: Пока Россия добивает "контрнаступ" ВСУ, НАТО проводит хитрую разведку боем в ПольшеНе надо думать, что мы ограничимся только Украиной. Если мы войдем в прямое столкновение с НАТО, то география конфликта может расшириться. Причем речь идет не только про европейскую часть, но и про Арктику и Тихий океан