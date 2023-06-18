Украинский военнопленный: бойцами ВСУ командуют поляки и американцы - 18.06.2023 Украина.ру
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Украинский военнопленный: бойцами ВСУ командуют поляки и американцы
Украинский военнопленный: бойцами ВСУ командуют поляки и американцы - 18.06.2023 Украина.ру
Украинский военнопленный: бойцами ВСУ командуют поляки и американцы
Украинский пленный Давид заявил, что американские и польские военные командуют бойцами ВСУ. Об этом он рассказал РИА Новости 18 июня
2023-06-18T16:00
2023-06-18T16:00
новости
военнопленные
всу
польша
наёмники
сша
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Украинские военные действуют под командованием американских и польских командиров, которые также участвуют в боевых действиях, такое заявление сделал пленный боец ВСУ.Также украинский военный добавил, что солдат ВСУ централизованно обучают различать шевроны и знаки отличия, принятые в армиях стран блока НАТО. По словам пленного, ему и его сослуживцам часто приходилось "видеть натовские шевроны" и взаимодействовать с иностранными военными.Давида был мобилизован в ряды ВСУ 7 февраля 2023 года. Он попал в плен 3 мая 2023 года.Ранее другой украинский военнопленный Виталий рассказал, что мобилизованных новобранцев на Украине обучают работе с пулеметом системы Максима образца 1910 года.Польские наемники заявляли, что принимали участие в нападении на территорию Белгородской области. Сообщение боевиков было опубликовано в Telegram-канале, но позже было удалено.Ранее в МО РФ сообщили, что войска РФ нанесли удар по местам расположения резервов ВСУ и иностранных наёмников, также были уничтожены склады с оружием. Все заявленные объекты были успешно поражены, цели достигнуты в полном объёме, сообщили в оборонном ведомстве РФ.В интервью изданию Украина.ру эксперт-полонист ИА Regnum Станислав Стремидловский рассказал, что в польском медиапространстве тема наёмников на Украине практически не обсуждается.Максимум, о чем говорят польские СМИ, так это об участии добровольцев. Но при этом делается акцент, что это "волонтеры", которые помогают как медики, сборщики гуманитарной помощи, добавил эксперт.Тема участия поляков в войне на Украине с оружием в руках табуирована, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230609/1047069547.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, военнопленные, всу, польша, наёмники, сша
Новости, военнопленные, ВСУ, Польша, наёмники, США

Украинский военнопленный: бойцами ВСУ командуют поляки и американцы

16:00 18.06.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Украинский пленный Давид заявил, что американские и польские военные командуют бойцами ВСУ. Об этом он рассказал РИА Новости 18 июня
Украинские военные действуют под командованием американских и польских командиров, которые также участвуют в боевых действиях, такое заявление сделал пленный боец ВСУ.
"Я встречался на фронте с иностранными солдатами. Они из Польши и из Америки, на мой взгляд, были. Они непосредственно командовали нашими [украинскими] солдатами", — рассказал он.
Также украинский военный добавил, что солдат ВСУ централизованно обучают различать шевроны и знаки отличия, принятые в армиях стран блока НАТО. По словам пленного, ему и его сослуживцам часто приходилось "видеть натовские шевроны" и взаимодействовать с иностранными военными.
Давида был мобилизован в ряды ВСУ 7 февраля 2023 года. Он попал в плен 3 мая 2023 года.
Ранее другой украинский военнопленный Виталий рассказал, что мобилизованных новобранцев на Украине обучают работе с пулеметом системы Максима образца 1910 года.
"Еще привозили пулемет Максим. Вот. Мы их тоже там разобрали. Точнее, вытащили, собрали. Но их потом куда-то забрали и увезли… Показывали, как заряжать ленты…", - добавил военнопленный.
Польские наемники заявляли, что принимали участие в нападении на территорию Белгородской области. Сообщение боевиков было опубликовано в Telegram-канале, но позже было удалено.
Ранее в МО РФ сообщили, что войска РФ нанесли удар по местам расположения резервов ВСУ и иностранных наёмников, также были уничтожены склады с оружием. Все заявленные объекты были успешно поражены, цели достигнуты в полном объёме, сообщили в оборонном ведомстве РФ.
В интервью изданию Украина.ру эксперт-полонист ИА Regnum Станислав Стремидловский рассказал, что в польском медиапространстве тема наёмников на Украине практически не обсуждается.
Максимум, о чем говорят польские СМИ, так это об участии добровольцев. Но при этом делается акцент, что это "волонтеры", которые помогают как медики, сборщики гуманитарной помощи, добавил эксперт.
Тема участия поляков в войне на Украине с оружием в руках табуирована, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Александр Перенджиев интервью
9 июня, 13:30
Александр Перенджиев: Пока Россия добивает "контрнаступ" ВСУ, НАТО проводит хитрую разведку боем в ПольшеНе надо думать, что мы ограничимся только Украиной. Если мы войдем в прямое столкновение с НАТО, то география конфликта может расшириться. Причем речь идет не только про европейскую часть, но и про Арктику и Тихий океан
 
НовостивоеннопленныеВСУПольшанаёмникиСША
 
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