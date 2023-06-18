https://ukraina.ru/20230618/1047326744.html

"Вокруг Булгакова": мова

"Вокруг Булгакова": мова - 18.06.2023 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": мова

"Я б вашего гетмана за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым!.. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. (...) Сволочь он, — с ненавистью продолжал Турбин. — Ведь он же сам не говорит на этом проклятом языке! А?"

2023-06-18T06:41

2023-06-18T06:41

2023-06-18T06:41

"вокруг булгакова"

эксклюзив

михаил булгаков

"белая гвардия"

"дни турбиных"

киев

украинский язык

литература

русская литература

история

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Эту и другие подобные цитаты из "Белой гвардии", "Дней Турбиных" и "Киев-города" очень часто цитируются как доказательство того, что:- украинского языка (по-украински – мовы) не существует (ну да – сам Булгаков сказал!);- Булгаков был великорусский патриот;- Булгаков был великорусский шовинист;- и т.д.К сведению всех этих граждан имеем сообщить следующее:Во-первых, "Белая гвардия" является литературным произведением, а не хроникально-документальным описанием исторических событий.Принимать на веру изложенные Булгаковым факты вовсе не обязательно. Вот, например, ни доктор Турбин, ни полковник Турбин не могли знать, владеет ли гетман украинским языком. В "Днях Турбиных" он даже в состоянии выговорить "прохаю ласкаво", а из того, что он пытается выдавить из Шервинского фразу на украинском следует, что он в состоянии её понять и даже понять, что Шервинский в украинском ни в зуб ногой.Во-вторых, в "Белой гвардии" и "Днях Турбиных" Булгаков отнюдь не подымается до социологических обобщений. Он описывает историю конкретной семьи. Обобщения у него сами по себе получаются.Это видно, например, из того, что в романе отсутствует антисемитизм, который был характерен для всех противников большевиков тогда и остаётся характерным современных коммунистов. А вот для семьи Булгаковых антисемитизм характерен не был, потому его там и нет.(Разумеется мы не берём в расчёт тех удивительных людей, которые полагают, что признак антисемитизма – назвать еврея евреем и которые же полагают, что, если еврея евреем не назвать, – это антисемитизм тоже).В-третьих, Алексей Турбин, как бы он автобиографичен не был, является вымышленным литературным персонажем и приписывать его слова и мысли Булгакову – некорректно.Это, кажется, общее правило при анализе литературного произведения, но им, кажется, не злоупотребляют…Теперь относительно украинского языка на тот момент.Претензии Булгакова, как видно из рассказа "Киев-город" были обращены не к самому про себе языку, а к отсутствию языковой нормы:"Я с уважением отношусь ко всем языкам и наречиям, но тем не менее киевские вывески необходимо переписать.Нельзя же, в самом деле, отбить в слове "гомеопатическая" букву "я" и думать, что благодаря этому аптека превратится из русской в украинскую.Нужно, наконец, условиться, как будет называться то место, где стригут и бреют граждан: "голярня", "перукарня", "цирульня" или просто-напросто "парикмахерская"!" (в современном украинском языке принята "перукарня" от "перука" – парик).В этом отношении Булгаков был конечно прав. Существовал разговорный язык (малороссийское наречие), существовала художественная и научная литература на этом наречии, а литературный язык появился гораздо позже, при Советской власти. Носители языка из разных регионов, да что там – из разных сёл, действительно договориться об общем написании не могли.Паустовский дополняет: "Петлюра привез с собой так называемый галицийский язык – довольно тяжеловесный и полный заимствований из соседних языков. И блестящий, действительно жемчужный, как зубы задорных молодиц, острый, поющий, народный язык Украины отступил перед новым пришельцем в далекие шевченковские хаты и в тихие деревенские левады". Петлюра, живший одно время во Львове, действительно любил прихвастнуть знанием "галицкой гавры", которую украинцы понимали плохо. И галичан, которые, якобы, "знали украинский язык" понаехало действительно много. Так что фраза Булгакова могла и к этому наречию относится – кто ж станет разбираться, где украинский, а где галицкий? Тем более, что речь-то шла о русско-польско-еврейском Киеве…Понятно, что Булгаков был и противником административной украинизации – сценка беседы гетмана и Шервинского (особенно в киновоплощении Басова) по сей день остаётся шедевром сатиры на это явление.Следует также учесть, что "Белая гвардия" и "Дни Турбиных" написаны на русском языке и многие важные фрагменты, явно иноязычные, переведены.В частности, очевидно же, что беседа между Василисой и молочницей Явдохой происходила на малороссийском наречии. На нём же говорят петлюровские солдаты и офицеры, да и, наверное, бандиты, ограбившие Василису. На польском акценте Студзинского внимание акцентируется только в одной из ранних редакций "Дней Турбиных". Позже автор счёл его лишним. Ну а Фельдман, разумеется, должен думать на идиш, но кто ж будет подавать его мысли на языке оригинала? Кстати, Булгаков текст оформил так, что идиш напрашивается только в фразе матери Фельдмана…Кстати, о Фельдмане – беседа с ним Галаньбы кое-что говорит нам о языковой практике самого Булгакова. Галаньба говорит на цветастом суржике – произвольном сочетании русских и украинских слов, который возникает сам по себе в двуязычной среде или же является следствием попыток говорить не на своём родном языке.Киевлянка Лидия Яновская полагала, что Булгаков "хорошо знал и любил стихию устной украинской народной речи (это видно по языку романа "Белая гвардия", по обилию и безошибочности украинизмов в романе). Факт, тем более заслуживающий внимания, что в среде, к которой Булгаковы принадлежали по своему общественному положению, украинским языком, как правило, не интересовались, не уважали его и, смею уверить, не знали". Сестра писателя, Надежда Булгакова-Земская, тоже писала, что писатель украинский язык знал. Как минимум в пределах, необходимых для общения с рыночными торговками.Для человека, жившего на Украине речь Галаньбы интуитивно понятна, даже если он сам по-украински не говорит. И Булгаков сознательно внёс этот текст не догадываясь, что для российского читателя текст понятен через два слова на третье (россияне зачастую не понимают не только украинские слова, но и вполне русскоязычные идиоматические выражения). Зато придаёт тексту достоверность там, где смысл, в общем-то, не нужен.

https://ukraina.ru/20220515/1033961334.html

https://ukraina.ru/20220109/1033019803.html

https://ukraina.ru/20211121/1032679098.html

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эксклюзив, михаил булгаков, "белая гвардия", "дни турбиных", киев, украинский язык, литература, русская литература, история