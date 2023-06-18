"Вокруг Булгакова": мова - 18.06.2023 Украина.ру
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- РИА Новости, 1920, 15.08.2022
"Вокруг Булгакова"
https://ukraina.ru/20230618/1047326744.html
"Вокруг Булгакова": мова
"Вокруг Булгакова": мова - 18.06.2023 Украина.ру
"Вокруг Булгакова": мова
"Я б вашего гетмана за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым!.. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. (...) Сволочь он, — с ненавистью продолжал Турбин. — Ведь он же сам не говорит на этом проклятом языке! А?"
2023-06-18T06:41
2023-06-18T06:41
"вокруг булгакова"
эксклюзив
михаил булгаков
"белая гвардия"
"дни турбиных"
киев
украинский язык
литература
русская литература
история
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Эту и другие подобные цитаты из "Белой гвардии", "Дней Турбиных" и "Киев-города" очень часто цитируются как доказательство того, что:- украинского языка (по-украински – мовы) не существует (ну да – сам Булгаков сказал!);- Булгаков был великорусский патриот;- Булгаков был великорусский шовинист;- и т.д.К сведению всех этих граждан имеем сообщить следующее:Во-первых, "Белая гвардия" является литературным произведением, а не хроникально-документальным описанием исторических событий.Принимать на веру изложенные Булгаковым факты вовсе не обязательно. Вот, например, ни доктор Турбин, ни полковник Турбин не могли знать, владеет ли гетман украинским языком. В "Днях Турбиных" он даже в состоянии выговорить "прохаю ласкаво", а из того, что он пытается выдавить из Шервинского фразу на украинском следует, что он в состоянии её понять и даже понять, что Шервинский в украинском ни в зуб ногой.Во-вторых, в "Белой гвардии" и "Днях Турбиных" Булгаков отнюдь не подымается до социологических обобщений. Он описывает историю конкретной семьи. Обобщения у него сами по себе получаются.Это видно, например, из того, что в романе отсутствует антисемитизм, который был характерен для всех противников большевиков тогда и остаётся характерным современных коммунистов. А вот для семьи Булгаковых антисемитизм характерен не был, потому его там и нет.(Разумеется мы не берём в расчёт тех удивительных людей, которые полагают, что признак антисемитизма – назвать еврея евреем и которые же полагают, что, если еврея евреем не назвать, – это антисемитизм тоже).В-третьих, Алексей Турбин, как бы он автобиографичен не был, является вымышленным литературным персонажем и приписывать его слова и мысли Булгакову – некорректно.Это, кажется, общее правило при анализе литературного произведения, но им, кажется, не злоупотребляют…Теперь относительно украинского языка на тот момент.Претензии Булгакова, как видно из рассказа "Киев-город" были обращены не к самому про себе языку, а к отсутствию языковой нормы:"Я с уважением отношусь ко всем языкам и наречиям, но тем не менее киевские вывески необходимо переписать.Нельзя же, в самом деле, отбить в слове "гомеопатическая" букву "я" и думать, что благодаря этому аптека превратится из русской в украинскую.Нужно, наконец, условиться, как будет называться то место, где стригут и бреют граждан: "голярня", "перукарня", "цирульня" или просто-напросто "парикмахерская"!" (в современном украинском языке принята "перукарня" от "перука" – парик).В этом отношении Булгаков был конечно прав. Существовал разговорный язык (малороссийское наречие), существовала художественная и научная литература на этом наречии, а литературный язык появился гораздо позже, при Советской власти. Носители языка из разных регионов, да что там – из разных сёл, действительно договориться об общем написании не могли.Паустовский дополняет: "Петлюра привез с собой так называемый галицийский язык – довольно тяжеловесный и полный заимствований из соседних языков. И блестящий, действительно жемчужный, как зубы задорных молодиц, острый, поющий, народный язык Украины отступил перед новым пришельцем в далекие шевченковские хаты и в тихие деревенские левады". Петлюра, живший одно время во Львове, действительно любил прихвастнуть знанием "галицкой гавры", которую украинцы понимали плохо. И галичан, которые, якобы, "знали украинский язык" понаехало действительно много. Так что фраза Булгакова могла и к этому наречию относится – кто ж станет разбираться, где украинский, а где галицкий? Тем более, что речь-то шла о русско-польско-еврейском Киеве…Понятно, что Булгаков был и противником административной украинизации – сценка беседы гетмана и Шервинского (особенно в киновоплощении Басова) по сей день остаётся шедевром сатиры на это явление.Следует также учесть, что "Белая гвардия" и "Дни Турбиных" написаны на русском языке и многие важные фрагменты, явно иноязычные, переведены.В частности, очевидно же, что беседа между Василисой и молочницей Явдохой происходила на малороссийском наречии. На нём же говорят петлюровские солдаты и офицеры, да и, наверное, бандиты, ограбившие Василису. На польском акценте Студзинского внимание акцентируется только в одной из ранних редакций "Дней Турбиных". Позже автор счёл его лишним. Ну а Фельдман, разумеется, должен думать на идиш, но кто ж будет подавать его мысли на языке оригинала? Кстати, Булгаков текст оформил так, что идиш напрашивается только в фразе матери Фельдмана…Кстати, о Фельдмане – беседа с ним Галаньбы кое-что говорит нам о языковой практике самого Булгакова. Галаньба говорит на цветастом суржике – произвольном сочетании русских и украинских слов, который возникает сам по себе в двуязычной среде или же является следствием попыток говорить не на своём родном языке.Киевлянка Лидия Яновская полагала, что Булгаков "хорошо знал и любил стихию устной украинской народной речи (это видно по языку романа "Белая гвардия", по обилию и безошибочности украинизмов в романе). Факт, тем более заслуживающий внимания, что в среде, к которой Булгаковы принадлежали по своему общественному положению, украинским языком, как правило, не интересовались, не уважали его и, смею уверить, не знали". Сестра писателя, Надежда Булгакова-Земская, тоже писала, что писатель украинский язык знал. Как минимум в пределах, необходимых для общения с рыночными торговками.Для человека, жившего на Украине речь Галаньбы интуитивно понятна, даже если он сам по-украински не говорит. И Булгаков сознательно внёс этот текст не догадываясь, что для российского читателя текст понятен через два слова на третье (россияне зачастую не понимают не только украинские слова, но и вполне русскоязычные идиоматические выражения). Зато придаёт тексту достоверность там, где смысл, в общем-то, не нужен.
https://ukraina.ru/20220515/1033961334.html
https://ukraina.ru/20220109/1033019803.html
https://ukraina.ru/20211121/1032679098.html
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Василий Стоякин
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эксклюзив, михаил булгаков, "белая гвардия", "дни турбиных", киев, украинский язык, литература, русская литература, история
"Вокруг Булгакова", Эксклюзив, Михаил Булгаков, "Белая гвардия", "Дни Турбиных", Киев, украинский язык, литература, русская литература, История

"Вокруг Булгакова": мова

06:41 18.06.2023
 
© Фото : коллаж Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© Фото : коллаж Украина.ру
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
"Я б вашего гетмана за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым!.. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. (...) Сволочь он, — с ненавистью продолжал Турбин. — Ведь он же сам не говорит на этом проклятом языке! А?"
Эту и другие подобные цитаты из "Белой гвардии", "Дней Турбиных" и "Киев-города" очень часто цитируются как доказательство того, что:
- украинского языка (по-украински – мовы) не существует (ну да – сам Булгаков сказал!);
- Булгаков был великорусский патриот;
- Булгаков был великорусский шовинист;
- и т.д.
К сведению всех этих граждан имеем сообщить следующее:
Булгаков
15 мая 2022, 10:13
Украинство и Сталин. Как украинская интеллигенция хотела получить Кубань, Курск и Воронеж и запретить БулгаковаВ этом есть какой-то зловещий символ: почти всегда ко дню рождения великого киевлянина Михаила Булгакова 15 мая в Украине начинаются споры о его «украинскости» и полезности для независимой «нэньки». Не любят его украинские националисты, и этого шила в мешке уже не утаишь
Во-первых, "Белая гвардия" является литературным произведением, а не хроникально-документальным описанием исторических событий.
Принимать на веру изложенные Булгаковым факты вовсе не обязательно. Вот, например, ни доктор Турбин, ни полковник Турбин не могли знать, владеет ли гетман украинским языком. В "Днях Турбиных" он даже в состоянии выговорить "прохаю ласкаво", а из того, что он пытается выдавить из Шервинского фразу на украинском следует, что он в состоянии её понять и даже понять, что Шервинский в украинском ни в зуб ногой.
Во-вторых, в "Белой гвардии" и "Днях Турбиных" Булгаков отнюдь не подымается до социологических обобщений. Он описывает историю конкретной семьи. Обобщения у него сами по себе получаются.
Это видно, например, из того, что в романе отсутствует антисемитизм, который был характерен для всех противников большевиков тогда и остаётся характерным современных коммунистов. А вот для семьи Булгаковых антисемитизм характерен не был, потому его там и нет.
(Разумеется мы не берём в расчёт тех удивительных людей, которые полагают, что признак антисемитизма – назвать еврея евреем и которые же полагают, что, если еврея евреем не назвать, – это антисемитизм тоже).
В-третьих, Алексей Турбин, как бы он автобиографичен не был, является вымышленным литературным персонажем и приписывать его слова и мысли Булгакову – некорректно.
Это, кажется, общее правило при анализе литературного произведения, но им, кажется, не злоупотребляют…
Теперь относительно украинского языка на тот момент.
Претензии Булгакова, как видно из рассказа "Киев-город" были обращены не к самому про себе языку, а к отсутствию языковой нормы:
Вокруг Булгакова - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
9 января 2022, 07:31"Вокруг Булгакова"
«Вокруг Булгакова»: почему Киев – Город?Действительно – в творчестве Булгакова город отнюдь не один. Больше всего он пишет о Москве, но упоминаются Константинополь, Париж, Рим, Иерусалим в конце концов… Тем не менее, звания Города с большой буквы ни один из них не удостаивается. Разумеется, связано это с тем, что для киевлянина Булгакова город – один. Но есть и множество других смыслов
"Я с уважением отношусь ко всем языкам и наречиям, но тем не менее киевские вывески необходимо переписать.
Нельзя же, в самом деле, отбить в слове "гомеопатическая" букву "я" и думать, что благодаря этому аптека превратится из русской в украинскую.
Нужно, наконец, условиться, как будет называться то место, где стригут и бреют граждан: "голярня", "перукарня", "цирульня" или просто-напросто "парикмахерская"!" (в современном украинском языке принята "перукарня" от "перука" – парик).
В этом отношении Булгаков был конечно прав. Существовал разговорный язык (малороссийское наречие), существовала художественная и научная литература на этом наречии, а литературный язык появился гораздо позже, при Советской власти. Носители языка из разных регионов, да что там – из разных сёл, действительно договориться об общем написании не могли.
Паустовский дополняет: "Петлюра привез с собой так называемый галицийский язык – довольно тяжеловесный и полный заимствований из соседних языков. И блестящий, действительно жемчужный, как зубы задорных молодиц, острый, поющий, народный язык Украины отступил перед новым пришельцем в далекие шевченковские хаты и в тихие деревенские левады". Петлюра, живший одно время во Львове, действительно любил прихвастнуть знанием "галицкой гавры", которую украинцы понимали плохо. И галичан, которые, якобы, "знали украинский язык" понаехало действительно много. Так что фраза Булгакова могла и к этому наречию относится – кто ж станет разбираться, где украинский, а где галицкий? Тем более, что речь-то шла о русско-польско-еврейском Киеве…
Понятно, что Булгаков был и противником административной украинизации – сценка беседы гетмана и Шервинского (особенно в киновоплощении Басова) по сей день остаётся шедевром сатиры на это явление.
Следует также учесть, что "Белая гвардия" и "Дни Турбиных" написаны на русском языке и многие важные фрагменты, явно иноязычные, переведены.
В частности, очевидно же, что беседа между Василисой и молочницей Явдохой происходила на малороссийском наречии. На нём же говорят петлюровские солдаты и офицеры, да и, наверное, бандиты, ограбившие Василису. На польском акценте Студзинского внимание акцентируется только в одной из ранних редакций "Дней Турбиных". Позже автор счёл его лишним. Ну а Фельдман, разумеется, должен думать на идиш, но кто ж будет подавать его мысли на языке оригинала? Кстати, Булгаков текст оформил так, что идиш напрашивается только в фразе матери Фельдмана…
Вокруг Булгакова - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
21 ноября 2021, 10:00"Вокруг Булгакова"
«Вокруг Булгакова»: Лев Толстой как зеркало Симона ПетлюрыПэтурра. По Булгакову так, с ударением на последнюю букву, называли немцы Симона Петлюру. Это один из главных персонажей «Белой гвардии», который, однако, на страницах произведения так и не появляется, не смотря на то, что оказывает решающее влияние на судьбы главных героев. Впрочем, сказать, что «Белая гвардия» — роман о Петлюре, нельзя
Кстати, о Фельдмане – беседа с ним Галаньбы кое-что говорит нам о языковой практике самого Булгакова. Галаньба говорит на цветастом суржике – произвольном сочетании русских и украинских слов, который возникает сам по себе в двуязычной среде или же является следствием попыток говорить не на своём родном языке.
Киевлянка Лидия Яновская полагала, что Булгаков "хорошо знал и любил стихию устной украинской народной речи (это видно по языку романа "Белая гвардия", по обилию и безошибочности украинизмов в романе). Факт, тем более заслуживающий внимания, что в среде, к которой Булгаковы принадлежали по своему общественному положению, украинским языком, как правило, не интересовались, не уважали его и, смею уверить, не знали". Сестра писателя, Надежда Булгакова-Земская, тоже писала, что писатель украинский язык знал. Как минимум в пределах, необходимых для общения с рыночными торговками.
Для человека, жившего на Украине речь Галаньбы интуитивно понятна, даже если он сам по-украински не говорит. И Булгаков сознательно внёс этот текст не догадываясь, что для российского читателя текст понятен через два слова на третье (россияне зачастую не понимают не только украинские слова, но и вполне русскоязычные идиоматические выражения). Зато придаёт тексту достоверность там, где смысл, в общем-то, не нужен.
 
"Вокруг Булгакова"ЭксклюзивМихаил Булгаков"Белая гвардия""Дни Турбиных"Киевукраинский языклитературарусская литератураИстория
 
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