https://ukraina.ru/20230618/1047318341.html
Военный эксперт объяснил, как именно русские летчики будут лупить по натовским аэродромам в Польше
Военный эксперт объяснил, как именно русские летчики будут лупить по натовским аэродромам в Польше - 18.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как именно русские летчики будут лупить по натовским аэродромам в Польше
Россия в случае необходимости обязательно наносить удары по натовским аэродромам, с которых ВСУ будут запускать свои F-16. У нее есть для этого все технические возможности, потому что всем хорошо известны характеристики F-16. Об этом рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов в интервью изданию Украина.ру
2023-06-18T06:45
2023-06-18T06:45
2023-06-18T06:45
новости
россия
нато
авиация
f-16
аэродромы
польша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102213/03/1022130313_0:195:2797:1768_1920x0_80_0_0_c30e59996313b69d0ee8a8b921bd50eb.jpg.webp
Специалист уточнил, что если ВС РФ уничтожат только часть взлетно-посадочной полосы, то эти машины не смогут взлететь, потому что их сложно эксплуатировать.Дальность наших крылатых ракет позволяет им перелететь границу. Мы нанесем по ним удар. Это понимаем и мы, и наши противники, добавил он.Очевидно, что Россия не готова терпеть эту ситуацию. И вся эта инфраструктура для боевых самолетов НАТО будет уничтожена, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102213/03/1022130313_0:0:2483:1862_1920x0_80_0_0_209a4112828233af8a31eb917354712b.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, нато, авиация, f-16, аэродромы, польша, украина
Новости, Россия, НАТО, авиация, F-16, аэродромы, Польша, Украина
Военный эксперт объяснил, как именно русские летчики будут лупить по натовским аэродромам в Польше
Россия в случае необходимости обязательно наносить удары по натовским аэродромам, с которых ВСУ будут запускать свои F-16. У нее есть для этого все технические возможности, потому что всем хорошо известны характеристики F-16. Об этом рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов в интервью изданию Украина.ру
Специалист уточнил, что если ВС РФ уничтожат только часть взлетно-посадочной полосы, то эти машины не смогут взлететь, потому что их сложно эксплуатировать.
Дальность наших крылатых ракет позволяет им перелететь границу. Мы нанесем по ним удар. Это понимаем и мы, и наши противники, добавил он.
"Польские аэродромы прикрыты только тем, что располагаются на территории стран НАТО. Потому что наш опыт СВО подтвердил, что те же ЗРК "Пэтриот" не до конца эффективны против наших средств поражения. Поэтому этот фактор не закроет те возможности, которые у нас есть", - констатировал Насонов.
Очевидно, что Россия не готова терпеть эту ситуацию. И вся эта инфраструктура для боевых самолетов НАТО будет уничтожена, заключил собеседник издания.