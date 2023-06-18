https://ukraina.ru/20230618/1047318341.html

Военный эксперт объяснил, как именно русские летчики будут лупить по натовским аэродромам в Польше

Военный эксперт объяснил, как именно русские летчики будут лупить по натовским аэродромам в Польше - 18.06.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, как именно русские летчики будут лупить по натовским аэродромам в Польше

Россия в случае необходимости обязательно наносить удары по натовским аэродромам, с которых ВСУ будут запускать свои F-16. У нее есть для этого все технические возможности, потому что всем хорошо известны характеристики F-16. Об этом рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов в интервью изданию Украина.ру

2023-06-18T06:45

2023-06-18T06:45

2023-06-18T06:45

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Специалист уточнил, что если ВС РФ уничтожат только часть взлетно-посадочной полосы, то эти машины не смогут взлететь, потому что их сложно эксплуатировать.Дальность наших крылатых ракет позволяет им перелететь границу. Мы нанесем по ним удар. Это понимаем и мы, и наши противники, добавил он.Очевидно, что Россия не готова терпеть эту ситуацию. И вся эта инфраструктура для боевых самолетов НАТО будет уничтожена, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, нато, авиация, f-16, аэродромы, польша, украина