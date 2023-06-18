Военный эксперт объяснил, как именно русские летчики будут лупить по натовским аэродромам в Польше - 18.06.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, как именно русские летчики будут лупить по натовским аэродромам в Польше
Военный эксперт объяснил, как именно русские летчики будут лупить по натовским аэродромам в Польше - 18.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как именно русские летчики будут лупить по натовским аэродромам в Польше
Россия в случае необходимости обязательно наносить удары по натовским аэродромам, с которых ВСУ будут запускать свои F-16. У нее есть для этого все технические возможности, потому что всем хорошо известны характеристики F-16. Об этом рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов в интервью изданию Украина.ру
2023-06-18T06:45
2023-06-18T06:45
новости
россия
нато
авиация
f-16
аэродромы
польша
украина
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Специалист уточнил, что если ВС РФ уничтожат только часть взлетно-посадочной полосы, то эти машины не смогут взлететь, потому что их сложно эксплуатировать.Дальность наших крылатых ракет позволяет им перелететь границу. Мы нанесем по ним удар. Это понимаем и мы, и наши противники, добавил он.Очевидно, что Россия не готова терпеть эту ситуацию. И вся эта инфраструктура для боевых самолетов НАТО будет уничтожена, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, нато, авиация, f-16, аэродромы, польша, украина
Новости, Россия, НАТО, авиация, F-16, аэродромы, Польша, Украина

Военный эксперт объяснил, как именно русские летчики будут лупить по натовским аэродромам в Польше

06:45 18.06.2023
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкРепетиция воздушной части парада Победы
Репетиция воздушной части парада Победы - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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Россия в случае необходимости обязательно наносить удары по натовским аэродромам, с которых ВСУ будут запускать свои F-16. У нее есть для этого все технические возможности, потому что всем хорошо известны характеристики F-16. Об этом рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов в интервью изданию Украина.ру
Специалист уточнил, что если ВС РФ уничтожат только часть взлетно-посадочной полосы, то эти машины не смогут взлететь, потому что их сложно эксплуатировать.
Дальность наших крылатых ракет позволяет им перелететь границу. Мы нанесем по ним удар. Это понимаем и мы, и наши противники, добавил он.
"Польские аэродромы прикрыты только тем, что располагаются на территории стран НАТО. Потому что наш опыт СВО подтвердил, что те же ЗРК "Пэтриот" не до конца эффективны против наших средств поражения. Поэтому этот фактор не закроет те возможности, которые у нас есть", - констатировал Насонов.
Очевидно, что Россия не готова терпеть эту ситуацию. И вся эта инфраструктура для боевых самолетов НАТО будет уничтожена, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияНАТОавиацияF-16аэродромыПольшаУкраина
 
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