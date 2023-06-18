Военный эксперт объяснил, что будет, если Россия подтянет для боев с ВСУ тысячу орудий и миллион снарядов - 18.06.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, что будет, если Россия подтянет для боев с ВСУ тысячу орудий и миллион снарядов
Военный эксперт объяснил, что будет, если Россия подтянет для боев с ВСУ тысячу орудий и миллион снарядов - 18.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, что будет, если Россия подтянет для боев с ВСУ тысячу орудий и миллион снарядов
Во время крупных наступлений времен Первой мировой на одном участке фронта использовались 2-3 тыс орудий с миллионом снарядов. В ходе СВО такой объем будет избыточным в силу улучшенных средств разведки и связи. Но даже сейчас военные скажут, что лишняя тысяча стволов им бы не помешала, рассказал военный историк Кирилл Копылов в интервью Украина.ру
2023-06-18T07:00
2023-06-18T07:00
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артиллерия
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Эксперт напомнил, что в 1916 году Россия произвела около 30 млн снарядов, а Британия – более 100, однако руководство всех стран постоянно говорило: дайте нам еще 10 млн снарядов и мы переломим исход войны.Понятно, что нужно и того, и другого, и сильно побольше. Но мы должны отталкиваться от целеполагания: чего мы хотим больше и какие задачи мы ставим, заключил собеседник издания.
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новости, россия, всу, сво, артиллерия, снаряды
Новости, Россия, ВСУ, СВО, артиллерия, снаряды

Военный эксперт объяснил, что будет, если Россия подтянет для боев с ВСУ тысячу орудий и миллион снарядов

07:00 18.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Во время крупных наступлений времен Первой мировой на одном участке фронта использовались 2-3 тыс орудий с миллионом снарядов. В ходе СВО такой объем будет избыточным в силу улучшенных средств разведки и связи. Но даже сейчас военные скажут, что лишняя тысяча стволов им бы не помешала, рассказал военный историк Кирилл Копылов в интервью Украина.ру
Эксперт напомнил, что в 1916 году Россия произвела около 30 млн снарядов, а Британия – более 100, однако руководство всех стран постоянно говорило: дайте нам еще 10 млн снарядов и мы переломим исход войны.
"Если мы хотим заваливать противника бесконечным артиллерийским огнем, то надо больше снарядов и больше орудий. Если мы хотим действовать проще и дешевле, то нужно больше высокоточки. Хотя с высокоточкой это тоже сложно сделать", - рассуждает Копылов.
Понятно, что нужно и того, и другого, и сильно побольше. Но мы должны отталкиваться от целеполагания: чего мы хотим больше и какие задачи мы ставим, заключил собеседник издания.
 
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