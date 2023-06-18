https://ukraina.ru/20230618/1047317439.html

Военный эксперт объяснил, что будет, если Россия подтянет для боев с ВСУ тысячу орудий и миллион снарядов

Военный эксперт объяснил, что будет, если Россия подтянет для боев с ВСУ тысячу орудий и миллион снарядов - 18.06.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, что будет, если Россия подтянет для боев с ВСУ тысячу орудий и миллион снарядов

Во время крупных наступлений времен Первой мировой на одном участке фронта использовались 2-3 тыс орудий с миллионом снарядов. В ходе СВО такой объем будет избыточным в силу улучшенных средств разведки и связи. Но даже сейчас военные скажут, что лишняя тысяча стволов им бы не помешала, рассказал военный историк Кирилл Копылов в интервью Украина.ру

2023-06-18T07:00

2023-06-18T07:00

2023-06-18T07:00

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Эксперт напомнил, что в 1916 году Россия произвела около 30 млн снарядов, а Британия – более 100, однако руководство всех стран постоянно говорило: дайте нам еще 10 млн снарядов и мы переломим исход войны.Понятно, что нужно и того, и другого, и сильно побольше. Но мы должны отталкиваться от целеполагания: чего мы хотим больше и какие задачи мы ставим, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, сво, артиллерия, снаряды