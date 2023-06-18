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Полковник Баранец о том, как в Артёмовске ВСУ хотели ударить в "сырые фланги", а попали в "стальные зубы"

Полковник Баранец о том, как в Артёмовске ВСУ хотели ударить в "сырые фланги", а попали в "стальные зубы" - 18.06.2023 Украина.ру

Полковник Баранец о том, как в Артёмовске ВСУ хотели ударить в "сырые фланги", а попали в "стальные зубы"

Противник не оставит попыток проломить российские фланги под Артемовском. ВСУ могут ухудшить там наше положение за счет повышенной концентрации личного состава и боевой техники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2023-06-18T06:45

2023-06-18T06:45

2023-06-18T06:45

новости

артемовск

наступление

бои

оборона

всу

россия

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Из украинского Генштаба ВСУ просачивается информация, что у них есть намерение навалиться всей своей ордой на Артемовск и отбить его. Для них это дело принципа, им нужна там "перемога", рассказал эксперт.Когда еще шли активные бои за Артемовск, у Украины была золотая мечта, чтобы окружить город. Но мы заманили их в очень интересную ловушку под названием "сырые фланги", добавил он.Российская армия становится взрослее и опытнее по мере того, как противник преподносит ей все более коварные уроки. Враг учит нас воевать, учитывать ошибки, приспосабливаться к новой обстановке, а также менять стратегию и тактику, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, артемовск, наступление, бои, оборона, всу, россия