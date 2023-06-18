https://ukraina.ru/20230618/1047310407.html
Полковник Баранец о том, как в Артёмовске ВСУ хотели ударить в "сырые фланги", а попали в "стальные зубы"
Полковник Баранец о том, как в Артёмовске ВСУ хотели ударить в "сырые фланги", а попали в "стальные зубы" - 18.06.2023 Украина.ру
Полковник Баранец о том, как в Артёмовске ВСУ хотели ударить в "сырые фланги", а попали в "стальные зубы"
Противник не оставит попыток проломить российские фланги под Артемовском. ВСУ могут ухудшить там наше положение за счет повышенной концентрации личного состава и боевой техники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2023-06-18T06:45
2023-06-18T06:45
2023-06-18T06:45
новости
артемовск
наступление
бои
оборона
всу
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/0c/1046149797_0:37:3033:1743_1920x0_80_0_0_295d02be297875f21851f61a929c2ece.jpg
Из украинского Генштаба ВСУ просачивается информация, что у них есть намерение навалиться всей своей ордой на Артемовск и отбить его. Для них это дело принципа, им нужна там "перемога", рассказал эксперт.Когда еще шли активные бои за Артемовск, у Украины была золотая мечта, чтобы окружить город. Но мы заманили их в очень интересную ловушку под названием "сырые фланги", добавил он.Российская армия становится взрослее и опытнее по мере того, как противник преподносит ей все более коварные уроки. Враг учит нас воевать, учитывать ошибки, приспосабливаться к новой обстановке, а также менять стратегию и тактику, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/0c/1046149797_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_b138c0c29c0c56d8da5c780643848e24.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, артемовск, наступление, бои, оборона, всу, россия
Новости, Артемовск, наступление, бои, Оборона, ВСУ, Россия
Полковник Баранец о том, как в Артёмовске ВСУ хотели ударить в "сырые фланги", а попали в "стальные зубы"
Противник не оставит попыток проломить российские фланги под Артемовском. ВСУ могут ухудшить там наше положение за счет повышенной концентрации личного состава и боевой техники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Из украинского Генштаба ВСУ просачивается информация, что у них есть намерение навалиться всей своей ордой на Артемовск и отбить его. Для них это дело принципа, им нужна там "перемога", рассказал эксперт.
Когда еще шли активные бои за Артемовск, у Украины была золотая мечта, чтобы окружить город. Но мы заманили их в очень интересную ловушку под названием "сырые фланги", добавил он.
"Мы обозначили слабость наших оборонительных позиций, куда устремился противник, а потом оказалось, что вместо "сырых флангов" у нас там "стальные зубы". Мы перемолотили наступающих украинцев и отбросили их от города", - подчеркнул Баранец.
Российская армия становится взрослее и опытнее по мере того, как противник преподносит ей все более коварные уроки. Враг учит нас воевать, учитывать ошибки, приспосабливаться к новой обстановке, а также менять стратегию и тактику, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь