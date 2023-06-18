Полковник Баранец о том, как в Артёмовске ВСУ хотели ударить в "сырые фланги", а попали в "стальные зубы" - 18.06.2023 Украина.ру
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Полковник Баранец о том, как в Артёмовске ВСУ хотели ударить в "сырые фланги", а попали в "стальные зубы"
Полковник Баранец о том, как в Артёмовске ВСУ хотели ударить в "сырые фланги", а попали в "стальные зубы" - 18.06.2023 Украина.ру
Полковник Баранец о том, как в Артёмовске ВСУ хотели ударить в "сырые фланги", а попали в "стальные зубы"
Противник не оставит попыток проломить российские фланги под Артемовском. ВСУ могут ухудшить там наше положение за счет повышенной концентрации личного состава и боевой техники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2023-06-18T06:45
2023-06-18T06:45
новости
артемовск
наступление
бои
оборона
всу
россия
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Из украинского Генштаба ВСУ просачивается информация, что у них есть намерение навалиться всей своей ордой на Артемовск и отбить его. Для них это дело принципа, им нужна там "перемога", рассказал эксперт.Когда еще шли активные бои за Артемовск, у Украины была золотая мечта, чтобы окружить город. Но мы заманили их в очень интересную ловушку под названием "сырые фланги", добавил он.Российская армия становится взрослее и опытнее по мере того, как противник преподносит ей все более коварные уроки. Враг учит нас воевать, учитывать ошибки, приспосабливаться к новой обстановке, а также менять стратегию и тактику, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, артемовск, наступление, бои, оборона, всу, россия
Новости, Артемовск, наступление, бои, Оборона, ВСУ, Россия

Полковник Баранец о том, как в Артёмовске ВСУ хотели ударить в "сырые фланги", а попали в "стальные зубы"

06:45 18.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы ЧВК "Вагнер" в освобожденной части Артемовска
Бойцы ЧВК Вагнер в освобожденной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Противник не оставит попыток проломить российские фланги под Артемовском. ВСУ могут ухудшить там наше положение за счет повышенной концентрации личного состава и боевой техники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Из украинского Генштаба ВСУ просачивается информация, что у них есть намерение навалиться всей своей ордой на Артемовск и отбить его. Для них это дело принципа, им нужна там "перемога", рассказал эксперт.
Когда еще шли активные бои за Артемовск, у Украины была золотая мечта, чтобы окружить город. Но мы заманили их в очень интересную ловушку под названием "сырые фланги", добавил он.
"Мы обозначили слабость наших оборонительных позиций, куда устремился противник, а потом оказалось, что вместо "сырых флангов" у нас там "стальные зубы". Мы перемолотили наступающих украинцев и отбросили их от города", - подчеркнул Баранец.
Российская армия становится взрослее и опытнее по мере того, как противник преподносит ей все более коварные уроки. Враг учит нас воевать, учитывать ошибки, приспосабливаться к новой обстановке, а также менять стратегию и тактику, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
НовостиАртемовскнаступлениебоиОборонаВСУРоссия
 
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