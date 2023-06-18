https://ukraina.ru/20230618/1047299559.html

Западная Украина за минувшую неделю. "Всеобщая мобилизация" и снос "памятника Юлии Тимошенко"

Западная Украина за минувшую неделю. "Всеобщая мобилизация" и снос "памятника Юлии Тимошенко" - 18.06.2023 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю. "Всеобщая мобилизация" и снос "памятника Юлии Тимошенко"

Сообщения о "всеобщей мобилизации" в Ивано-Франковске оказались привычной бюрократической активностью военкомов. Подобные приказы издаются после каждого продления военного положения на территории Украины.

2023-06-18T07:44

2023-06-18T07:44

2023-06-18T07:44

западная украина за неделю

эксклюзив

западная украина

украина

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В Ивано-Франковске в очередной раз объявили "всеобщую мобилизацию"В четверг, 15 июня, прикарпатский портал "Западный курьер" сообщил, что двумя днями ранее начальник Ивано-Франковского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Минобороны Украины (ТЦК, аналог военкомата) Роман Плитус подписал приказ "О проведении всеобщей мобилизации".В документе говорится о мобилизации человеческих и транспортных ресурсов, обязательности явки военнообязанных в городской ТЦК в 10-дневный срок и запрете изменения ими места жительства без разрешения начальника этого органа."Всем военнообязанным-мужчинам, проживающим (находящимся) на территории Ивано-Франковской территориальной общины, явиться в Ивано-Франковский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки в 10-дневный срок с даты опубликования данного приказа. При себе иметь военный билет, паспорт, медицинские книжки, документы, предоставляющие право на отсрочку в соответствии со ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" от 21.10.1993 г. №3543-ХІІ" – сказано во втором пункте документа."Западный курьер" также опубликовал копию приказа, при этом номер и дата документа замазаны, а подпись Романа Плитуса и печать Ивано-Франковского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Минобороны на нём отсутствуют. Очевидно, что речь идет о копии приказа, направленной не только "органам государственной власти, исполнительным комитетам сельских, поселковых советов, территориальных общин", но и "предприятиям, учреждениям, организациям, учебным заведениям всех форм собственности независимо от их подчинения, жилищно-эксплуатационным организациям и домовладельцам". То есть речь идет о сотнях адресатов, и определить источник утечки документа вряд ли возможно.Региональные и общенациональные СМИ Украины, а также российские медиа, распространили вышеприведенную информацию как сенсацию. Отдельные комментаторы в РФ предположили, что документ является попыткой выяснить, сколько ещё людей можно мобилизовать в украинские вооруженные формирования без дополнительных усилий и массовых облав на мужчин возле торговых центров и церквей. Мол, именно поэтому и выбрали самую патриотическую область – Ивано-Франковскую, чтобы потом по её результатам "спустить план" во все остальные.Однако сразу насторожил тот факт, что никаких комментариев по поводу обнародованного документа не было ни со стороны руководства ТЦК, ни от представителей Ивано-Франковской городской общины, органов и жителей которой вышеприведенный приказ напрямую касается. А небольшое расследование показало, что речь идет о привычной бюрократической активности "военкомов", и подобные приказы издаются после каждого продления военного положения на территории Украины.Например, 8 июня на официальном сайте Ивано-Франковской областной военной администрации (ОВА) был опубликовано "Извлечение из приказа начальника Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки от 5 июня 2023 года". Он слово в слово совпадает с приказом начальника Ивано-Франковского городского ТЦК – за исключением того, что в документе идёт речь обо всей области."Всем военнообязанным-мужчинам, проживающим (находящимся) на территории Ивано-Франковской области, явиться в 10 дневный срок в районные территориальные центры комплектования и социальной поддержки области по месту жительства (пребывания)" – в частности, сказано в приказе областного "военкома". Этот срок истек 15 июня, однако никакой специальной активности ТЦК в Прикарпатье за прошедшие 10 дней не отмечено.С другой стороны, существует вероятность, что дополнительные меры по мобилизации могут начаться именно после появления приказов начальников районных и Ивано-Франковского городского ТЦК, непосредственно работающих с председателями городских и сельских общин. Ведь человеческие потери в ходе разрекламированного заранее контрнаступления ВСУ нужно будет восполнять, а патриотизм даже в Прикарпатье неуклонно снижается.Этому способствуют не только регулярные похороны местных жителей, погибших на Юге и Востоке недавно, но и информация о смерти тех мобилизованных, которые считались "пропавшими без вести" больше года. В частности, 16 июня стало известно, что три воина из Прикарпатья – Сергей Дмитришин, Николай Максимчук и Михаил Андрусяк, – погибли еще в марте прошлого года под Киевом. Всё это время военнослужащие считались пропавшими, а не погибшими – то есть их семьи до сих пор не получили обещанные Киевом выплатыВо Львовской области со скандалом "декоммунизировали" очередной сельский памятникВо время демонтажа памятника колхознице в селе Вязовая Жовковской общины местные жители препятствовали группе, присланной из Львова, обзывали ее участников и отстаивали сохранение монумента. По мнению людей, он отнюдь не советский, а изображал украинскую женщину и напоминал им Юлию Тимошенко. Для урегулирования конфликтной ситуации областные чиновники даже вызвали полицию. В итоге им удалось демонтировать "колхозницу", а также две скульптуры пионеров возле сельской школы."Тяжелая община Вязовой, в которой целая куча памятников советской эпохи. Общество, в котором оставшиеся здесь мужчины защищают не Украину, а… колхозницу. Пришлось вызвать полицию", – написал в социальных сетях депутат Львовского областного совета, член "рабочей группы Львовской ОВА по декоммунизации" Захар Миляник.Секретарь этой группы Анна Герич сообщила, что памятник установили в деревне примерно тогда же, когда там появился колхоз. "Это типичная скульптура в стилистике соцреализма: женщина, колхозница, которая несет на рушнике хлеб" – рассказала чиновница журналистам. При этом она не отметила, что памятник изображал женщину в вышиванке и с вышитым рушником, и никакой символики "коммунистического режима" на нём не было."Руководство Жовковской общины приняло решение о демонтаже советских памятников. Но накануне местные направили священника в горсовет, чтобы тот договорился о том, чтобы скульптуру колхозницы оставили. У них была оговорка по демонтажу, они её любят, подкрасили глаза, называют ее "Юлей" из-за косы на голове, как у политика Юлии Тимошенко" – объяснила Анна Герич.Когда утром 15 июня областная группа по декоммунизации приехала в Вязовую с манипулятором для демонтажа "Юли", из села вышли несколько агрессивных мужчин – по словам чиновницы, нетрезвых, – которые начали препятствовать работе и обзывать прибывших.Защитники памятника, апеллируя к областным властям, призвали их сделать дорогу в селе – вместо того, чтобы тратить средства на демонтаж. Они настаивали, что памятник не имеет советской символики и украшен вышитым узором. При этом на постаменте памятника была символика общественной организации "Твори добро+", которая превратила не один серийный монумент советских времён в арт-объект. В частности, активисты этой организации раньше разукрасили яркими цветами скульптуру Богдана Хмельницкого в селе Кунин."Здесь нет ничего незаконного против украинской нации. Прекрасно стали, отреставрировали своими силами два года назад. И ещё в этом году хотели бы её восстановить, перекрасить. Хорошо поступили. Мы её переименовали в Лесю Украинку", – заявляли жители Вязовой, которых поддерживал местный священник.В результате монумент советских времен все-таки демонтировали, хотя и пришлось вызвать полицейских для урегулирования конфликта. Когда памятник падал, вспоминает Анна Герич, скульптура разбилась, а один из местных чуть не расплакался: "Вы ей лицо разбили, она же на Юлю похожа".А вот чиновники из Львова остались довольны – им ведь удалось перевыполнить план по "декоммунизации". "О пионерах возле школы мы узнали только, когда приехали на демонтаж этой колхозницы. Их не подавали в инвентарный список" – рассказала Герич. Конечно, находившиеся в полуразрушенном состоянии скульптуры пионеров никто не защищал от демонтажа.Как сообщили во Львовской ОВА, за последние две недели в области демонтировали девять объектов монументальной пропаганды врага. "Мы поставили перед собой задачу – освободить общественное пространство населенных пунктов нашей области от остатков советского прошлого до конца 2023 года", – заявил участник группы по вопросам декоммунизации, и.о. директора департамента коммуникаций и внутренней политики Львовской ОВА Юрий Горун.Всего с начала 2023 года во Львовской области демонтировали 62 монументальных объекта советских времен, однако осталось еще около 180 памятников. В частности, под Жовквой, на месте, где штабс-капитан Российской императорской армии Петр Нестеров 8 сентября 1914 совершил первый в мире воздушный таран, все ещё сохраняются остатки памятника, посвященного этому событию. Его открыли в 1979 году вместе с музеем Нестерова, который в 1991-м прекратил существование.Сейчас помещение музея в значительной степени разрушено вандалами, а вот бетонная стела с металлической конструкцией, изображающая "мертвую петлю" (эту фигуру высшего пилотажа тоже первым в мире выполнил Нестеров, причём в Киеве), сохранилась. "Это очень сложный объект, есть идея сохранить его для музея, потому что там история ещё с Первой мировой", – говорят в рабочей группе Львовской ОВА по декоммунизации. Какое отношение имеет к коммунизму Петр Нестеров, львовские чиновники не сообщают.

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, западная украина, украина