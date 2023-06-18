https://ukraina.ru/20230618/1047294438.html

"Киев уже вторгся на территорию РФ". Военный эксперт о том, когда на Украине появится "санитарная зона"

"Киев уже вторгся на территорию РФ". Военный эксперт о том, когда на Украине появится "санитарная зона" - 18.06.2023 Украина.ру

"Киев уже вторгся на территорию РФ". Военный эксперт о том, когда на Украине появится "санитарная зона"

Жители ряда приграничных населенных пунктов РФ были вынуждены эвакуироваться из-за постоянных обстрелов ВСУ. Поэтому создание буферной зоны на территории Украины является насущным вопросом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-06-18T06:00

2023-06-18T06:00

2023-06-18T06:00

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В Белгородской области уже существует линия фронта, просто она не объявлена официально. Там нет большой концентрации российских войск, потому что считается, что Украина не будет производить масштабные наступательные операции, рассказал эксперт.Тем не менее значительная часть российских сил скована, потому что вынуждена прикрывать границу в трех областях, добавил он.Киев уже вторгся на территорию РФ до 2014 года. Поэтому у ВС РФ нет никаких ограничений, учитывая продолжающиеся акты терроризма и военных провокаций, которые осуществляет Украина, прикрываясь фейковыми российскими националистическими организациями, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новые регионы, белгородская область, граница, диверсии, терроризм