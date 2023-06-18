https://ukraina.ru/20230618/1047294438.html
"Киев уже вторгся на территорию РФ". Военный эксперт о том, когда на Украине появится "санитарная зона"
"Киев уже вторгся на территорию РФ". Военный эксперт о том, когда на Украине появится "санитарная зона" - 18.06.2023 Украина.ру
"Киев уже вторгся на территорию РФ". Военный эксперт о том, когда на Украине появится "санитарная зона"
Жители ряда приграничных населенных пунктов РФ были вынуждены эвакуироваться из-за постоянных обстрелов ВСУ. Поэтому создание буферной зоны на территории Украины является насущным вопросом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-06-18T06:00
2023-06-18T06:00
2023-06-18T06:00
новости
новые регионы
белгородская область
граница
диверсии
терроризм
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В Белгородской области уже существует линия фронта, просто она не объявлена официально. Там нет большой концентрации российских войск, потому что считается, что Украина не будет производить масштабные наступательные операции, рассказал эксперт.Тем не менее значительная часть российских сил скована, потому что вынуждена прикрывать границу в трех областях, добавил он.Киев уже вторгся на территорию РФ до 2014 года. Поэтому у ВС РФ нет никаких ограничений, учитывая продолжающиеся акты терроризма и военных провокаций, которые осуществляет Украина, прикрываясь фейковыми российскими националистическими организациями, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103405/05/1034050587_50:0:849:599_1920x0_80_0_0_1472fad3e9f11b5577ec4682af391df6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новые регионы, белгородская область, граница, диверсии, терроризм
Новости, Новые регионы, Белгородская область, граница, диверсии, терроризм
"Киев уже вторгся на территорию РФ". Военный эксперт о том, когда на Украине появится "санитарная зона"
Жители ряда приграничных населенных пунктов РФ были вынуждены эвакуироваться из-за постоянных обстрелов ВСУ. Поэтому создание буферной зоны на территории Украины является насущным вопросом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
В Белгородской области уже существует линия фронта, просто она не объявлена официально. Там нет большой концентрации российских войск, потому что считается, что Украина не будет производить масштабные наступательные операции, рассказал эксперт.
Тем не менее значительная часть российских сил скована, потому что вынуждена прикрывать границу в трех областях, добавил он.
"Возникает вопрос, насколько критичным видится для политического руководства и населения приграничных областей то, что эта санитарная зона де-факто организовывается на российской территории. Напомню, что жителей ряда населенных пунктов, включая немаленький город Шебекино мы вынуждены были эвакуировать", - подчеркнул Анпилогов.
Киев уже вторгся на территорию РФ до 2014 года. Поэтому у ВС РФ нет никаких ограничений, учитывая продолжающиеся акты терроризма и военных провокаций, которые осуществляет Украина, прикрываясь фейковыми российскими националистическими организациями, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь