Президент США заявил об отсутствии намерений упрощать Украине путь в НАТО - 17.06.2023 Украина.ру
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Президент США заявил об отсутствии намерений упрощать Украине путь в НАТО
Президент США заявил об отсутствии намерений упрощать Украине путь в НАТО - 17.06.2023 Украина.ру
Президент США заявил об отсутствии намерений упрощать Украине путь в НАТО
США не будут облегчать Украине путь вступления в НАТО, приводит пресс-пул Белого дома заявление американского президента Джо Байдена, сообщает РИА Новости 17 июня
2023-06-17T18:33
2023-06-17T19:10
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Он отметил, что не будет упрощать процесс присоединения к блоку специально для Киева.Ранее украинский президент Владимир Зеленский призвал сделать Украину 33-м членом НАТО вслед за Финляндией и Швецией.Недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг, реагируя на настойчивые требования украинских властей определить перспективу вступления Украины в НАТО уже на ближайшем саммите альянса, предложил согласовать решение об облегчённом принятии Украины в НАТО по окончании конфликта. Эта идея была поддержана президентом США Джозефом Байденом.Подробнее можно прочитать в материале “Как НАТО хоронит Украину” на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20230616/1047289186.html
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новости, нато, джо байден, белый дом
Новости, НАТО, Джо Байден, Белый дом

Президент США заявил об отсутствии намерений упрощать Украине путь в НАТО

18:33 17.06.2023 (обновлено: 19:10 17.06.2023)
 
© Пресс-служба президента УкраиныБайден
Байден
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
США не будут облегчать Украине путь вступления в НАТО, приводит пресс-пул Белого дома заявление американского президента Джо Байдена, сообщает РИА Новости 17 июня
"Украина должна соответствовать тем же стандартам, чтобы быть частью НАТО, как и другие члены", — сказал Байден.
Он отметил, что не будет упрощать процесс присоединения к блоку специально для Киева.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский призвал сделать Украину 33-м членом НАТО вслед за Финляндией и Швецией.
Недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг, реагируя на настойчивые требования украинских властей определить перспективу вступления Украины в НАТО уже на ближайшем саммите альянса, предложил согласовать решение об облегчённом принятии Украины в НАТО по окончании конфликта. Эта идея была поддержана президентом США Джозефом Байденом.
Подробнее можно прочитать в материале “Как НАТО хоронит Украину” на сайте Украина.ру
Йенс Столтенберг
Вчера, 11:35
Генсек НАТО прокомментировал слова предшественника о вводе войск на УкраинуГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил на слова своего предшественника Андерса Фог Расмуссена о том, что отдельные страны альянса могут принять самостоятельные решения о вводе войск на Украину. Его слова прозвучали 16 июня в интервью телеканалу France 5
 
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Заголовок открываемого материала
18:33Президент США заявил об отсутствии намерений упрощать Украине путь в НАТО
18:00Прибытие делегации из Африки, судьба Столтенберга. Итоги 17 июня на Украине
18:00Анархист от русской поэзии Алексей Крученых
17:59Православный священник из Мелитополя о России, "ждунах" и ПЦУ
17:49Запад направит ВСУ устаревшие F-16, как новый “сигнал” президенту России - СМИ
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17:01Как НАТО хоронит Украину
16:24Французский политик заявил о новом шаге НАТО после провала ВСУ
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