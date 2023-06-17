Президент США заявил об отсутствии намерений упрощать Украине путь в НАТО
18:33 17.06.2023 (обновлено: 19:10 17.06.2023)
© Пресс-служба президента УкраиныБайден
© Пресс-служба президента Украины
США не будут облегчать Украине путь вступления в НАТО, приводит пресс-пул Белого дома заявление американского президента Джо Байдена, сообщает РИА Новости 17 июня
"Украина должна соответствовать тем же стандартам, чтобы быть частью НАТО, как и другие члены", — сказал Байден.
Он отметил, что не будет упрощать процесс присоединения к блоку специально для Киева.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский призвал сделать Украину 33-м членом НАТО вслед за Финляндией и Швецией.
Недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг, реагируя на настойчивые требования украинских властей определить перспективу вступления Украины в НАТО уже на ближайшем саммите альянса, предложил согласовать решение об облегчённом принятии Украины в НАТО по окончании конфликта. Эта идея была поддержана президентом США Джозефом Байденом.
Подробнее можно прочитать в материале “Как НАТО хоронит Украину” на сайте Украина.ру
Вчера, 11:35Генсек НАТО прокомментировал слова предшественника о вводе войск на УкраинуГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил на слова своего предшественника Андерса Фог Расмуссена о том, что отдельные страны альянса могут принять самостоятельные решения о вводе войск на Украину. Его слова прозвучали 16 июня в интервью телеканалу France 5