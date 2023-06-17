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Президент США заявил об отсутствии намерений упрощать Украине путь в НАТО

Президент США заявил об отсутствии намерений упрощать Украине путь в НАТО - 17.06.2023 Украина.ру

Президент США заявил об отсутствии намерений упрощать Украине путь в НАТО

США не будут облегчать Украине путь вступления в НАТО, приводит пресс-пул Белого дома заявление американского президента Джо Байдена, сообщает РИА Новости 17 июня

2023-06-17T18:33

2023-06-17T18:33

2023-06-17T19:10

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Он отметил, что не будет упрощать процесс присоединения к блоку специально для Киева.Ранее украинский президент Владимир Зеленский призвал сделать Украину 33-м членом НАТО вслед за Финляндией и Швецией.Недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг, реагируя на настойчивые требования украинских властей определить перспективу вступления Украины в НАТО уже на ближайшем саммите альянса, предложил согласовать решение об облегчённом принятии Украины в НАТО по окончании конфликта. Эта идея была поддержана президентом США Джозефом Байденом.Подробнее можно прочитать в материале “Как НАТО хоронит Украину” на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20230616/1047289186.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, нато, джо байден, белый дом