https://ukraina.ru/20230617/1047327570.html

Запад направит ВСУ устаревшие F-16, как новый “сигнал” президенту России - СМИ

Запад направит ВСУ устаревшие F-16, как новый “сигнал” президенту России - СМИ - 17.06.2023 Украина.ру

Запад направит ВСУ устаревшие F-16, как новый “сигнал” президенту России - СМИ

Запад собирается передать Киеву подержанные F-16 только ради того, чтобы президент России Владимир Путин знал о готовности НАТО и дальше оказывать содействие киевскому режиму, написали обозреватели Иэн Марлоу и Наталья Дроздяк в статье для Bloomberg 17 июня

2023-06-17T17:49

2023-06-17T17:49

2023-06-17T17:49

f-16

новости

зарубежье

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В материале статьи сообщается, что такое решение Запада обусловлено желанием показать России готовность и дальше накачивать Украину оружием.При этом практической значимости возможные поставки истребителей украинским войскам не имеют, добавляют авторы статьи.Лидеры африканских государств разошлись с украинским президентом Владимиром Зеленским в вопросе мира. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, сколько месяцев понадобиться украинским лётчикам для овладения F-16. Подробнее можно прочитать в материале статьи “Результат визита, сроки овладения F-16. Главное на Украине на утро 17 июня” на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20230616/1047320311.html

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f-16, новости, зарубежье