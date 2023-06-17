Запад направит ВСУ устаревшие F-16, как новый “сигнал” президенту России - СМИ
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийИстребители F16 военно-воздушных сил Польши (слева) и Eurofighter Typhoon ВВС Германии во время показательных полетов пилотажных групп в рамках саммита НАТО в Варшаве
Запад собирается передать Киеву подержанные F-16 только ради того, чтобы президент России Владимир Путин знал о готовности НАТО и дальше оказывать содействие киевскому режиму, написали обозреватели Иэн Марлоу и Наталья Дроздяк в статье для Bloomberg 17 июня
В материале статьи сообщается, что такое решение Запада обусловлено желанием показать России готовность и дальше накачивать Украину оружием.
"F-16, которые союзники по НАТО могут направить на Украину, вряд ли прибудут вовремя, чтобы помочь ВСУ в наступлении. Подержанных самолетов также не хватит, чтобы переломить ход противостояния в воздухе. У альянса на уме другое послание", — говорится в публикации под названием "Истребители F-16 — послание Путину: поддержка НАТО не ослабевает".
При этом практической значимости возможные поставки истребителей украинским войскам не имеют, добавляют авторы статьи.
Лидеры африканских государств разошлись с украинским президентом Владимиром Зеленским в вопросе мира. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, сколько месяцев понадобиться украинским лётчикам для овладения F-16. Подробнее можно прочитать в материале статьи “Результат визита, сроки овладения F-16. Главное на Украине на утро 17 июня” на сайте Украина.ру