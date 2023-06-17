https://ukraina.ru/20230617/1047322207.html

Результат визита, сроки овладения F-16. Главное на Украине на утро 17 июня

Результат визита, сроки овладения F-16. Главное на Украине на утро 17 июня - 17.06.2023 Украина.ру

Результат визита, сроки овладения F-16. Главное на Украине на утро 17 июня

Лидеры африканских государств разошлись с украинским президентом Владимиром Зеленским в вопросе мира. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, сколько месяцев понадобиться украинским лётчикам для овладения F-16

2023-06-17T10:04

2023-06-17T10:04

2023-06-17T10:04

эксклюзив

хроники

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Вечером 16 июня на пресс-конференции в Киеве президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что страны Африки настаивают на скорейшем завершении конфликта на Украине."Существует необходимость завершить конфликт как можно скорее, поскольку любой конфликт должен заканчиваться. И лучше завершить конфликт до того, как все будет потеряно. Это послание, с которым мы выступили", - подчеркнул он.Рамафоса назвал десять пунктов мирного плана по конфликту на Украине. Так, по словам Рамафосы, конфликт должен быть урегулирован мирным путём."Основной составляющей, которую мы привезли сюда, является то, что эта война должна быть урегулирована, должен быть мир через переговоры по дипломатическому пути. Мы уверены, что, двигаясь к этому миру, потому что все войны когда-то заканчиваются, мы верим, что эта война должна закончиться как можно благодаря переговорам и дипломатическому пути", - отметил он.Вторым пунктов является то, что переговоры должны начаться как можно скорее. Третьим — необходимость деэскалации."Мы также определяем четвертый вопрос – суверенность государств и народов в соответствии с уставом ООН, и это нужно уважать. Пятая составляющая – необходимость гарантий безопасности для всех стран. Шестой составляющей является то, что обе страны должны обеспечить движение зерновых и удобрений", - указал Рамафоса, отметив, что одной из причин приезда африканских лидеров на Украину стало то, что Африка также испытывает негативные последствия происходящего на Украине."Наши цены на зерно выросли, у нас тоже недостаток удобрений, и цены на них повысились", - сообщил президент ЮАР.Седьмым основным элементом он назвал гуманитарные вопросы."Нужна гуманитарная поддержка тех, кто стал жертвами войны, кто страдает. Мы поддерживаем эту гуманитарную помощь. Восьмым основным компонентом является обязательный обмен пленными. Это также должно включать возвращение детей. Девятой составляющей является послевоенная. восстановление.Должна быть помощь пострадавшим из-за войны. И десятым основным элементом для нас является то, что во время наших дискуссий президент Зеленский сказал, что мы должны идти дальше, лучше взаимодействовать со странами Африки", - подытожил Рамафоса..В ответ Зеленский заявил, что ни о каких переговорах на данный момент речи идти не может."Сегодня я четко сказал неоднократно на нашей встрече – допустить любые переговоры с Россией сейчас, когда оккупант на нашей земле, – это значит заморозить войну, заморозить боль и страдания", - заявил Зеленский.По его словам, он не допустит нового "Минска".Президент Украины также отметил, что не понимает, зачем лидеры африканских государств едут в Санкт-Петербург для переговоров с президентом России Владимиром Путиным."Это их решение, и насколько оно логично, непонятно. Но они лидеры свободных государств, поэтому это их выбор", - заявил Зеленский.Генеральный директор МИД ЮАР Зейн Дангор ранее заявлял, что президент его страны Сирил Рамафоса и лидеры еще пяти африканских стран в начале июня посетят Москву и Киев в рамках мирной инициативы. Основатель "Браззавильского фонда" и инициатор миссии Жан-Ив Оливье ранее рассказал РИА "Новости", что главной целью миссии африканских стран является инициация и помощь в налаживании диалога между двумя странами. По его словам, переговоры по линии миссии африканских стран будут проводиться без предварительных условий, а сама миссия является первой в своем роде, которую согласились принять и президент России Владимир Путин, и Владимир Зеленский.Время обученияМинистр обороны Алексей Резников заявил, что украинские пилоты смогут освоить F-16 гораздо быстрее, чем за стандартные 6 месяцев. Как заявил он в интервью "Настоящему времени"* (СМИ, выполняющее функции иноагента — Ред.), освоить эти истребители украинцы смогут за 4 месяц."Все публично обсуждают, сколько времени нужно украинским пилотам, чтобы освоить F-16. Звучит уже всем известный период: после тестирования наших двух пилотов в Соединённых Штатах считается, что до шести месяцев будет достаточно. Я оптимистично смотрю на то, что наши опытные пилоты, с их желанием и стремлением, наверняка полетят быстрее. Я имею в виду не просто полетят, а свободно: с манёвром, ночью, в паре. Я думаю, за четыре месяца это реалистично. Я так считаю, потому что мы умеем удивлять. Мы на самом деле такие, мы умеем учиться", - заявил Резников.Он рассказал, что украинские экипажи освоили САУ Ceaser затри недели, хотя стандарт минимум три месяца."Французы, поляки были в восторге! Потому что они не просто взяли и закончили курс, они реально выполняли все задачи, которые ставятся перед экипажем, который обучается три месяца", - отметил Резников.Также, по его словам, системы ПВО Patriot украинцы освоили за 10 недель, хотя стандартное время подготовки экипажа - десять месяцев. Именно поэтому Резников уверен, что украинские военлёты полетят на F-16быстрее, чем за шесть месяцев."Однако не может пилот летать самостоятельно. Ему нужны инженеры, техники, обслуживание, оружейники, заправщики и тому подобное. Это сверхсложная техника. Вот этот курс обучения, он длиннее, чем четыре месяца. И, если у нас есть пилоты, которые разговаривают на английском языке, и быстрее это освоят, то инженеров и техников несколько меньше", - признался Резников.Кроме того, по его словам, одновременно нужно будет готовить инфраструктуру: аэродромы, укрытия, техобслуживание. При этом Резников заявил, что аэродромы, на которых будут базироваться F-16, находятся на территории Украины, а сами самолёты Украина, по его словам, получит не ранее 2024 года.Днём ранее президент России Владимир Путин заявил, что поставленные Западом Украине F-16 "будут гореть"."Если они будут располагаться на авиабазах за границей Украины, а использоваться в боевых действиях, мы должны будем посмотреть, как нам поражать и где поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас", — подчеркнул президент России.Путин назвал это серьёзной опасностью "дальнейшего втягивания НАТО в конфликт".Также 15 июня издание Politico сообщило о гибели двумя неделями ранее украинского пилота Владислав Савельев, который прошёл двухгодичный курс тренировок в США на базе ВВС в штате Миссиссиппи."Савельев, известный под позывным "Кочевник" (Nomad) наконец вернулся на Украину после окончания в марте программы лидерства военной авиации США - курс подготовки пилотов бакалавриата, предназначенный для укрепления военных отношений с иностранными государствами", - указывалось в публикации.Автор популярного телеграм-канала Fighterbomber, посвящённого ВВС, отметил, что произошедшее весьма красноречиво намекает на судьбу украинских лётчиков, которых будут спешно обучать пилотированию F-16."Два года <...>потребовалось на то, чтобы обучить (переобучить/доучить) уже умеющего летать на истребителе Владислава натовским премудрости о том, как "на самом деле правильно" должен летать, по мнению американцев, военный лётчик. Два года из него американцы делали военлёта. Не ускоренные курсы камикадзе в пару месяцев, которые планируются сейчас (и к которым уже некоторые украинские лётчики, пишут, приступили) а вполне себе такие, нормальные курсы. Уверен, что он был ну не среднестатистическим летуном, хотя вопрос блата и мохнатой руки здесь исключать нельзя <...>, но думаю он был не самым тупым. И познав дзен натовской науки побеждать Савельев получил немедленных и фатальных п******й в одном из первых своих вылетов. Как оно будет летаться оставшимся украинским бойцам, которых подготовят по ускоренной программе - вопрос риторический. Ибо нам тут в России не доводят, что такие прокачанные звезды с той стороны воюют. Ибо как говориться в старинной русской мудрости: "Самолет величайшее творение разума и рук человеческих, он не признает никаких авторитетов, кроме лиц, уважающих летные законы". Несите следующих", - написал он в своём телеграм-канале.Тем временем, на Западе ряд военлётов уже изъявил желание повоевать за Украину.

https://ukraina.ru/20230616/1047318571.html

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https://ukraina.ru/20230616/1047285930.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники