Французский политик заявил о новом шаге НАТО после провала ВСУ - 17.06.2023 Украина.ру
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Французский политик заявил о новом шаге НАТО после провала ВСУ
Французский политик заявил о новом шаге НАТО после провала ВСУ - 17.06.2023 Украина.ру
Французский политик заявил о новом шаге НАТО после провала ВСУ
Страны Запада способны пойти на серьезную эскалацию конфликта на Украине после провала контрнаступления ВСУ, написал бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter 17 июня
2023-06-17T16:24
2023-06-17T16:24
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зарубежье
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По мнению Филиппо, необходимо остановить происходящий вокруг Украины "беспредел" и начать мирные переговоры.Ожидание начала продвижения украинских войск в течение долгого времени, себя не оправдали. Таким образом, оценивая ход контрнаступления, Филиппо констатировал фиаско ВСУ.России нужно продолжить укреплять нашу линию обороны, особенно по берегам Каховского водохранилища. Сейчас там от воды освобождаются целые площади. Нам их как минимум нужно заминировать, чтобы исключить различные эксцессы и укрепить линию обороны по побережью водохранилища, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Об этом он рассказал в материале “Алексей Леонков: ВСУ будут зализывать раны до июля, чтобы послать на Россию массы британских ракет" в интервью , которое можно прочитать на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, сво, зарубежье
Новости, Украина, Россия, СВО, Зарубежье

Французский политик заявил о новом шаге НАТО после провала ВСУ

16:24 17.06.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФлаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Страны Запада способны пойти на серьезную эскалацию конфликта на Украине после провала контрнаступления ВСУ, написал бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter 17 июня
По мнению Филиппо, необходимо остановить происходящий вокруг Украины "беспредел" и начать мирные переговоры.
"И каков теперь их план? Третья мировая война? Ввести войска НАТО? Ядерное оружие?" — задался вопросом политик.
Ожидание начала продвижения украинских войск в течение долгого времени, себя не оправдали. Таким образом, оценивая ход контрнаступления, Филиппо констатировал фиаско ВСУ.
России нужно продолжить укреплять нашу линию обороны, особенно по берегам Каховского водохранилища. Сейчас там от воды освобождаются целые площади. Нам их как минимум нужно заминировать, чтобы исключить различные эксцессы и укрепить линию обороны по побережью водохранилища, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
Об этом он рассказал в материале “Алексей Леонков: ВСУ будут зализывать раны до июля, чтобы послать на Россию массы британских ракет" в интервью , которое можно прочитать на сайте Украина.ру
Работа бойцов на передовой в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
06:15
Военный эксперт объяснил, когда и как ВСУ готовятся ударить во фланг стратегической "линии Суровикина"После подрыва дамбы Каховской ГЭС оборона обнажившегося предполья станет для ВС РФ нетривиальной задачей. Как и препятствование высадке десанта ВСУ на Левобережье и наведению понтонов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
 
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Заголовок открываемого материала
17:24В МИД РФ опровергли информацию, что Шольца и Макрона не соединяют с Президентом РФ
17:01Как НАТО хоронит Украину
16:24Французский политик заявил о новом шаге НАТО после провала ВСУ
16:12ПМЭФ-2023 и Новороссия: о чём договорились главы новых регионов России на полях форума
16:01Бывший посол Индии в США: Америка осознает стратегическую важность Индии в отношениях с РФ
15:38Целенаправленная шпиономания. Дело профессора Абдуллаева как классический пример бессудных дел на Украине
14:59Вооруженные силы РФ поразили один из центров принятия решений ВСУ
14:31Бывший американский разведчик предложил Украине подать в МУС на главу армии США Милли
14:06В Санкт-Петербург на Международный экономический форум прибыла делегация из Африки
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13:03Членство в НАТО означает безопасность? Как Греция и Турция годами балансируют на грани войны
13:00Шпионаж миссии МАГАТЭ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 17 июня
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