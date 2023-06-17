https://ukraina.ru/20230617/1047326410.html

Французский политик заявил о новом шаге НАТО после провала ВСУ

Французский политик заявил о новом шаге НАТО после провала ВСУ - 17.06.2023 Украина.ру

Французский политик заявил о новом шаге НАТО после провала ВСУ

Страны Запада способны пойти на серьезную эскалацию конфликта на Украине после провала контрнаступления ВСУ, написал бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter 17 июня

2023-06-17T16:24

2023-06-17T16:24

2023-06-17T16:24

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По мнению Филиппо, необходимо остановить происходящий вокруг Украины "беспредел" и начать мирные переговоры.Ожидание начала продвижения украинских войск в течение долгого времени, себя не оправдали. Таким образом, оценивая ход контрнаступления, Филиппо констатировал фиаско ВСУ.России нужно продолжить укреплять нашу линию обороны, особенно по берегам Каховского водохранилища. Сейчас там от воды освобождаются целые площади. Нам их как минимум нужно заминировать, чтобы исключить различные эксцессы и укрепить линию обороны по побережью водохранилища, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Об этом он рассказал в материале “Алексей Леонков: ВСУ будут зализывать раны до июля, чтобы послать на Россию массы британских ракет" в интервью , которое можно прочитать на сайте Украина.ру

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