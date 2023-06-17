https://ukraina.ru/20230617/1047309263.html

Евгений Ющук: Сегодня принимаются меры, чтобы у ВС РФ были военные успехи без Пригожина

Евгений Ющук: Сегодня принимаются меры, чтобы у ВС РФ были военные успехи без Пригожина - 17.06.2023 Украина.ру

Евгений Ющук: Сегодня принимаются меры, чтобы у ВС РФ были военные успехи без Пригожина

В каком случае Евгений Пригожин подпишет контракт с Минобороны России? Будет ли "Вагнер" участвовать во взятии Славянска и Краматорска? Почему защитники Родины... Украина.ру, 17.06.2023

2023-06-17T12:44

2023-06-17T12:44

2023-06-17T12:44

чвк "вагнер"

пригожин

минобороны

фронт

добровольцы

спецоперация

украина

россия

славянск

кадыров

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В каком случае Евгений Пригожин подпишет контракт с Минобороны России? Будет ли "Вагнер" участвовать во взятии Славянска и Краматорска? Почему защитники Родины стремятся попасть в добровольческие отряды? На эти и другие вопросы в интервью изданию "Украина.ру" ответил специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук.ЧВК "Вагнер" не будет подписывать контракт с Министерством обороны России, заявил основатель частной военной компании, бизнесмен Евгений Пригожин. О том, что наемники ЧВК должны заключать договоры с Минобороны, накануне сказал Владимир Путин.— Евгений Леонидович, Минобороны предлагает ЧВК "Вагнер" подписать контракт до 1 июля. Евгений Пригожин отказывается. Владимир Путин говорит, что подписать должны все. Сейчас идут переговоры. Какие возможны варианты развития ситуации?— Здесь, на мой взгляд, 3 основных варианта. Первый — Пригожин изобретает способ, как ему "включить заднюю" и подписать контракт с Минобороны. То есть он может сказать: со мной поговорили большие люди, все объяснили, мы нашли условия, на которых подписываем контракт.Формально речь идёт исключительно о том, чтобы, так сказать, аккредитовать "Вагнер" при Министерстве обороны, подразделением подписывается контракт — внутри него у людей мало что меняется. Если смотреть на внешнюю формальную сторону, то речь о том, что происходит, своего рода аккредитация этих подразделений.Как пример, можно провести аналогию с журналистами: чтобы работать корреспонденту, частному или от издания, всегда нужна аккредитация. Здесь приблизительно такая же логика. Вооружённое формирование должно быть законным (если я все верно понимаю), должно встать на учёт в Министерстве обороны через контракт, чтобы получать деньги, боеприпасы, топливо, аэродромное обслуживание и так далее.Если "Вагнер" этого не сделает, то, наверное, должен разоружиться и перестать быть вооружённым формированием. В противном случае он становится незаконным подразделением и повторяет путь Нестора Ивановича Махно.— В чем суть второго варианта?— Второй вариант — когда Пригожин говорит, дескать, нет, подписывать ничего не буду, поеду я в Африку, потому что там никто с меня контракт не требует. Это действительно так — Министерство обороны в данном случае говорит исключительно про СВО, насколько я вижу.В этом случае очевидно, что в Африке не нужно такое число людей, как сейчас есть у Пригожина в ЧВК. Поэтому, видимо, бойцы и командиры "Вагнера", которые, безусловно, профессиональные, отважные люди, спокойно уйдут в другие подразделения, возможно, добровольческие. Например, в том же "Барс-13", как я понял, служат люди, которые были когда-то вагнеровцами — причём за рубежом. Они, в частности, малярией болеют по сей день, о чем рассказывал политтехнолог, боец этого отряда Платон Маматов — то есть, признаки пребывания в жаркой стране у этих опытных бойцов объективно есть.— Есть еще какой-то третий вариант…— Третий вариант мне представляется крайне маловероятным. Это когда Пригожин говорит: мы сохраняем оружие, делать будем, что я посчитаю правильным и никого спрашивать не станем; будем воевать так-то и там-то, где мы считаем нужным. Тогда очевидно, что это объявят, причём совершенно обоснованно, вооружённым мятежом и будут с Пригожиным поступать как с вооружённым мятежником.Но, повторюсь, этот вариант почти невероятен. Евгений Викторович — вменяемый человек, в общем, поэтому вряд ли он пойдёт по этому пути.— Что происходит с сами Евгением Викторовичем?— Глядя на риторику Пригожина, на то, что, как и когда он говорит, я вижу блёклую версию Евгения Вадимовича Ройзмана, который признан в России иноагентом. Поведенческие стереотипы Ройзмана и Пригожина по сути идентичны, в том числе оба были осуждены за мошенничество. Оба сильно манипулируют информацией, подгоняя ситуацию под упрощенную, но понятную историю о так называемом добре и зле, используя при этом эмоционально цепляющие обывателя формулировки. Сами они, разумеется, на стороне добра и совершенно бескорыстны — по их версии. Так, во многом за счет подтасовок, умалчивания важной информации, а то и прямого обмана целенаправленно формируется образ некоего борца за правду, якобы очень эффективного и безупречного. Поэтому картинки, которые общественность ставит в основу своих оценок Пригожина, во многом похожи на известный анекдот: "Вы знаете, а говорят, что он гениален! Это кто говорит? Так он сам и говорит".В армии Пригожина очень многие не любят именно как человека, который обесценивает действия ВС РФ, подразделения Министерства обороны. А ведь без них он ничего не смог бы достичь в Бахмуте: "Вагнер" бы просто окружили и разгромили — всё вокруг города держало Министерство обороны, оно же обеспечивало воздушные удары, да и явно не только воздушные.Однако у Пригожина нет монополии на информацию — и вот, уже недавно Рамзан Кадыров сказал примерно следующее, тоже ведь публично: господин Пригожин 200 с чем-то дней брал достаточно небольшой город Бахмут, а мы вообще-то Мариуполь взяли за 2 с небольшим месяца, и потери у нас были в общем гораздо меньше. Рамзан Кадыров убедительно поставил вопрос: а такой ли выдающийся полководец на самом деле Пригожин?— Как мы можем ответит на этот вопрос?— Давайте вспомним, как стал военачальником тот же Сергей Суровикин как яркий пример становления полководца. Военачальник проходит путь с самого низа через все ступени, учится тактическим основам; дальше — поступает в академию, где ему дают стратегические знания. А далее — отправляется на высокопоставленную штабную работу, причём в том числе идет командовать военным округом, а перед этим обязательно служит начальником штаба военного округа.Суровикин, например, командовал огромным Восточным военным округом, где он командовал в том числе ядерной триадой: самолётами, шахтными ракетами, кораблями; у него были подводные лодки, надводные корабли, сухопутные войска. Это такая армия всей страны в миниатюре. И вот после всего этого человек становится военачальником — при условии, что он он ещё прошёл на ступенях своего профессионального становления определённые военные кампании и показал успех.А что Пригожин? Он, согласно официальным открытым источникам информации, окончил спортивную школу-интернат и не завершил образование в фармацевтическом институте. Это теоретическая подготовка, причем бесконечно далекая от становления военачальника. Что касается практики, то и тут его подготовка до начала СВО тоже была далека от военной. Сирийские войны с басмачами — отдельная история, хотя и там вряд ли Пригожин был тем, кто планирует непосредственно боевые действия. То есть в биографии Пригожина в принципе не просматривается ни теоретической, ни практической подготовки в качестве военачальника стратегического уровня для высокотехнологичной войны.Евгений Пригожин — это хороший менеджер, который умеет грамотно расставить людей и делегировать полномочия с точки зрения их военных знаний. Ему можно доверить деньги с точки зрения того, кто распределяет финансирует вооруженные силы, и он распорядится ими правильно. При этом, учитывая, что у него относительнонебольшие подразделения, снижается бюрократизация, что значительно облегчает выполнение задач на фронте. Все эти реальные преимущества своей структуры Пригожин выдает населению, при этом, к сожалению, манипулирует мнением населения, выпячивая себя за счет незаслуженного обесценивания других участников событий.В армии Пригожина очень многие не любят именно как человека, который обесценивает действия ВС РФ, подразделения Министерства обороны. А ведь без них он ничего не смог бы достичь в Бахмуте: "Вагнер" бы просто окружили и разгромили — всё вокруг города держало Министерство обороны, оно же обеспечивало воздушные удары, да и явно не только воздушные.— Народ поддерживает Пригожина. А что думают о нем в политическом руководстве страны?— Евгений Викторович здесь, на мой взгляд, рассматривается как потенциальный конкурент, который с опорой на народ и военную силу претендует на то, чтобы получить влияние на власть. Это опасно для властей, и, безусловно, с этим будут что-то делать.Сейчас, Минобороны и Владимир Путин сказали подписать Пригожину контракт. Я думаю, что таким образом могут просто отсечь Пригожина от финансирования, и от оружия, если он будет чрезмерно неуправляемым. Тогда ему, пожалуй, действительно останется или поехать в Африку, или уйти на пенсию, или поднять мятеж.— Почему Пригожин опасен для властей?— У политического руководства любой страны совершенно другое видение ситуации, нежели у населения. Политика — это борьба за власть, как правило, легальная. Политик смотрит на любую фигуру, которая пытается пробиться на политическом олимпе, опираясь на кого-то, как на потенциального соперника. Именно поэтому министром обороны довольно часто назначают не только грамотного профессионала своего дела, но и достаточно лояльного человека. Даже, пожалуй, в первую очередь именно лояльного, а профессионализм желателен, но вторичен.Например, если армия любой страны теоретически решится на военный переворот и сделает его, кто может ей противостоять? Никто. Чтобы этого не произошло, необходимо, чтобы в командовании у всей армии стоял человек, лояльный политическим властям. Поэтому как я уже ранее говорил в наших интервью министр обороны — фигура больше политическая, нежели военная, и это также универсально для практически любой страны.— А есть примеры невоенных министров обороны в истории России?— Да. Например, в Советском Союзе, который был достаточно милитаризирован в нормальном значении этого слова, знаменитый и очень эффективный в качестве министра обороны маршал Устинов не был профессиональным военным, несмотря на свои погоны. Он командовал оборонной промышленностью, был промышленником. До него были люди, которые командовали партийным строительством, в том числе курировали промышленность. Они не были военачальниками. Да, собственно, и министр (нарком) обороны СССР времен Великой Отечественной войны — Сталин была его фамилия — не был профессиональным военным.Так называемый самый главный военачальник в структуре армии — не министр обороны, а начальник Генерального штаба. Этот человек, а не министр обороны, должен быть профессионально грамотным военачальником, чтобы армия эффективно планировала военные операции и достигала успеха на поле боя.— Сможет ли существовать ЧВК "Вагнер" без Евгения Пригожина?— Сможет. Именно потому, что Евгений Викторович — это человек, который делегирует полномочия по военной части, лоббирует получение денег и занимается пиаром. При этом его пиар, я бы сказал, стал достаточно токсичным и может привести к тому, что подразделение останется без денег. Тогда "Будет либо "Вагнер" без Пригожина, либо будет Пригожин без "Вагнера". Где он возьмёт по 240 тысяч каждому бойцу, если ему обрежут финансирование?Я разговаривал с вагнеровцами и вижу у них 3 мотива, которые привели их в свое подразделение. Первый — желание защищать Родину. Второй — желание получать больше денег, чем дадут в другой системе. Третий — вменяемость командования. Все эти пункты не включают лично присутствия Пригожина. В любом добровольческом подразделении это возможно — дальше уже дело вкуса, кто и что выберет.Сами бойцы и командиры "Вагнера" — абсолютные молодцы. Это не тема для обсуждения, это стопроцентно. Ни будут востребованы на фронте всегда.— Будем ли мы их использовать в августе для взятия Славянска и Краматорска или даже для Авдеевки и Марьинки?Я думаю, что сегодня принимаются меры к тому, чтобы у ВС РФ были военные успехи на фронте без Пригожина и без "Вагнера". Ведь Евгений Викторович эксплуатирует, по сути, две свои победы: взятие Соледара и Бахмута. При этом про Соледар уже почти все забыли, Бахмут также начнёт постепенно уходить в тень. Про взятие Мариуполя, например, мало кто сейчас вспоминает. Новые события все затмевают, это нормально для человеческой психологии.Поэтому, я думаю, сейчас постараются обойтись без упомянутого вооруженного формирования, а когда придёт время его задействовать то либо Пригожин войдёт в какие-то приемлемые для власти берега, либо это будет "Вагнер" без Пригожина. Может быть подразделение расформируют и распределят бойцов по другим отрядам. Вагнеровцы — настоящие профессионалы, они будут всегда востребованы.— У нас же есть другие добровольческие подразделений: "Ахмат", "Барс-13", подразделения Ходаковского, которые тоже воюют, а начальство в Минобороны одинаковое у всех. Почему мы так много слышим о Пригожине и Вагнере?— Про Вагнер, мы говорим и слышим потому, что Пригожин все время прыгает у всех на виду и своими эпатажными, шокирующими заявлениями пытается привлечь к себе внимание — смотрите, какой я молодец. При этом, когда он занимает достаточно востребованную нишу: он ведь говорит много правдивых вещей, например, при критике Герасимова. А людям это слышать надо, они этого хотят. В этой части у Пригожина, возможно, полезная функция — кто-то же должен вскрывать недостатки.С другой стороны, если бы он только недостатки вскрывал — но Пригожин начинает откровенно сочинять. И то, что он говорит под дискредитацию вооружённых сил нередко и достаточно серьёзно подпадает. Его, очевидно, пока спасает известность и то, что он герой Российской Федерации, ЛНР и ДНР — пока ему все сходит с рук. В итоге он пиарится, и "Вагнер" на слуху постоянно.Другие добровольческие подразделения, как правило, ведут себя скромнее — при том, что польза от них, где-то даже, возможно, больше, чем от "Вагнера". Просто мы о них не так часто слышим.— В чем преимущество именно добровольческих отрядов?— У нас не хватает людей, и государство, чтобы не проводить мобилизацию, запустило большую волну по привлечению людей в Вооружённые силы РФ. У всех добровольческих подразделений в данной ситуации есть один очень важный момент. Многие люди, готовые идти на фронт, рассуждают так: мы не хотим играть в русскую рулетку, а попадая в систему Минобороны мы рискуем оказаться под руководством не очень умного командира. Может и будет иначе, но может и нет. Он, например, спланирует военное мероприятие так, что мы понесём необоснованные потери, можем просто так потерять здоровье или жизнь. А мы хотим воевать за Родину, идти на риск, в том числе смертельный, со смыслом. Поэтому парни готовы пойти к конкретному командиру, как, допустим, сделали "барсы".Исторически сложилось так, что добровольческие подразделения как явление появились с 2014 года в ЛНР и ДНР. И мы, по сути, интегрировали армию стороннего государства в свои Вооружённые силы, когда приняли новые территории в состав России. Как у того же Ходаковского — батальон "Восток", который ушел в другое силовое ведомство (Росгвардию), где ему, видимо, комфортнее, чем в структуре Минобороны.То есть, если доброволец хочет встать на защиту страны, но не хочет идти конкретно в систему Минобороны, он выбирает добровольческий отряд. А уже среди добровольческих отрядов начинается своя конкуренция, и "Вагнер" там далеко не единственный возможный вариант. Возможно, ещё и поэтому, а не только по политическим причинам, у Пригожина градус пиар-активности столь высокий: он борется в этом смысле за привлечение так называемых сотрудников "на рынке труда", пусть и на очень специфическом.

https://ukraina.ru/20221117/1040939015.html

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https://ukraina.ru/20230528/1046636588.html

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чвк "вагнер", пригожин, минобороны, фронт, добровольцы, спецоперация, украина, россия, славянск, кадыров, владимир путин