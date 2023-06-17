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Полковник Баранец: "контрнаступ" ВСУ закончился позорным обломом, но враг копит силы на Крым и Артёмовск

Полковник Баранец: "контрнаступ" ВСУ закончился позорным обломом, но враг копит силы на Крым и Артёмовск - 17.06.2023 Украина.ру

Полковник Баранец: "контрнаступ" ВСУ закончился позорным обломом, но враг копит силы на Крым и Артёмовск

Из Запорожской области поступает информация, что там сосредотачивается 100-200 тысячная группировка ВСУ. К таким данным нужно в любом случае отнестись максимально серьезно. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру

2023-06-17T06:30

2023-06-17T06:30

2023-06-17T06:30

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За первые дни масштабного наступления Украина потеряла огромное количество техники и личного состава. Но ВСУ по-прежнему пытаются давить позиции ВС РФ на Запорожском направлении. Также важным , рассказал эксперт.Из украинского Генштаба просачивается информация, что у киевского командования есть намерение навалиться всей своей ордой на Артемовск и отбить его. Для них это дело принципа, им нужна там "перемога", добавил он.Для ВС РФ сейчас чрезвычайно опасно головокружение от успехов, которых мы добились во время фазы "контрнаступа" ВСУ. Нам тоже нужно сделать некоторые выводы из уроков, которые преподносит нам враг, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, наступление, крым, всу, артёмовск (бахмут), россия, вс рф