https://ukraina.ru/20230617/1047289550.html
Военный эксперт объяснил, когда и как ВСУ готовятся ударить во фланг стратегической "линии Суровикина"
Военный эксперт объяснил, когда и как ВСУ готовятся ударить во фланг стратегической "линии Суровикина" - 17.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, когда и как ВСУ готовятся ударить во фланг стратегической "линии Суровикина"
После подрыва дамбы Каховской ГЭС оборона обнажившегося предполья станет для ВС РФ нетривиальной задачей. Как и препятствование высадке десанта ВСУ на Левобережье и наведению понтонов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-06-17T06:15
2023-06-17T06:15
2023-06-17T06:15
новости
новые регионы
оборона
наступление
каховская гэс
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Когда дамба Каховской ГЭС была цела, у ВСУ была только возможность использовать тяжелый механизированный мост, исходя из ширины Днепра. А сейчас украинские войска могут применять плавучие и понтонные мосты, рассказал эксперт.Плюс оборудование инженерных позиций ВС РФ на вновь образовавшемся берегу тоже рискованно. Потому что у Украины остается большой объем воды в верхних водохранилищах выше Днепрогэса. Они это вводу не сбрасывают, а накапливают, чтобы держать в напряжении российские войска, добавил он.Таким образом, в ближайшие недели мы увидим массу интересных событий на фронте. Я надеюсь, что эти события приведут к стратегическому поражению Украины в нашей Запорожской стратегической оборонительной операции, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новые регионы, оборона, наступление, каховская гэс
Новости, Новые регионы, оборона, наступление, Каховская ГЭС
Военный эксперт объяснил, когда и как ВСУ готовятся ударить во фланг стратегической "линии Суровикина"
После подрыва дамбы Каховской ГЭС оборона обнажившегося предполья станет для ВС РФ нетривиальной задачей. Как и препятствование высадке десанта ВСУ на Левобережье и наведению понтонов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Когда дамба Каховской ГЭС была цела, у ВСУ была только возможность использовать тяжелый механизированный мост, исходя из ширины Днепра. А сейчас украинские войска могут применять плавучие и понтонные мосты, рассказал эксперт.
Плюс оборудование инженерных позиций ВС РФ на вновь образовавшемся берегу тоже рискованно. Потому что у Украины остается большой объем воды в верхних водохранилищах выше Днепрогэса. Они это вводу не сбрасывают, а накапливают, чтобы держать в напряжении российские войска, добавил он.
"Поэтому я думаю, что Украина рано или поздно будет использовать вновь возникшую оперативную возможность, чтобы ударить во фланг нашей группировки, занимающей неподатливую и не рухнувшую от первых ее атак линию стратегической обороны. Эту линию Суровикина противник даже в бинокль не видит. Он к ней просто не подошел", - подчеркнул Анпилогов.
Таким образом, в ближайшие недели мы увидим массу интересных событий на фронте. Я надеюсь, что эти события приведут к стратегическому поражению Украины в нашей Запорожской стратегической оборонительной операции, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь