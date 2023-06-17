https://ukraina.ru/20230617/1047289550.html

Военный эксперт объяснил, когда и как ВСУ готовятся ударить во фланг стратегической "линии Суровикина"

Военный эксперт объяснил, когда и как ВСУ готовятся ударить во фланг стратегической "линии Суровикина" - 17.06.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, когда и как ВСУ готовятся ударить во фланг стратегической "линии Суровикина"

После подрыва дамбы Каховской ГЭС оборона обнажившегося предполья станет для ВС РФ нетривиальной задачей. Как и препятствование высадке десанта ВСУ на Левобережье и наведению понтонов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-06-17T06:15

2023-06-17T06:15

2023-06-17T06:15

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новые регионы

оборона

наступление

каховская гэс

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Когда дамба Каховской ГЭС была цела, у ВСУ была только возможность использовать тяжелый механизированный мост, исходя из ширины Днепра. А сейчас украинские войска могут применять плавучие и понтонные мосты, рассказал эксперт.Плюс оборудование инженерных позиций ВС РФ на вновь образовавшемся берегу тоже рискованно. Потому что у Украины остается большой объем воды в верхних водохранилищах выше Днепрогэса. Они это вводу не сбрасывают, а накапливают, чтобы держать в напряжении российские войска, добавил он.Таким образом, в ближайшие недели мы увидим массу интересных событий на фронте. Я надеюсь, что эти события приведут к стратегическому поражению Украины в нашей Запорожской стратегической оборонительной операции, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новые регионы, оборона, наступление, каховская гэс