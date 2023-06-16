Западный обозреватель указал на неумелость танкистов ВСУ - 16.06.2023 Украина.ру
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Западный обозреватель указал на неумелость танкистов ВСУ
Западный обозреватель указал на неумелость танкистов ВСУ - 16.06.2023 Украина.ру
Западный обозреватель указал на неумелость танкистов ВСУ
Большие потери бронетехники, которую Запад поставил Украине, свидетельствуют о непрофессионализме танкистов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Таким мнением поделился 15 июня обозреватель Ouest-France Филипп Шапло
2023-06-16T08:40
2023-06-16T08:58
танкист
всу
зарубежье
запад
техника
контрнаступление
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"Можем ли мы списать большие потери, зафиксированные в конце прошлой недели, на неопытность экипажей, хорошо оснащенных и хорошо тренированных, но не закаленных в бою? К сожалению, именно о неумелости своих экипажей свидетельствуют обломки 15 украинских танков, уничтоженных или подбитых в южной части Запорожской области", — заявил журналист.Однако, продолжил автор, западные аналитики продолжают утверждать, что ВСУ действовали по всем правилам ведения боя. Им помешала прочная линия обороны, выстроенная усилиями армии России.Кроме того, Шапло предположил, что усилия украинских войск по прорыву линии обороны не увенчались успехом из-за недостаточного количества поддержки с воздуха и огня артиллерии.Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, на минувшей неделе украинские войска начали давно обещанное продвижение на разных участках фронта и сосредоточили для этого большое количество техники и живой силы.Президент Владимир Путин подчеркивал, что Киев потерял минимум 160 танков и 360 бронемашин. По его словам, уничтоженная Россией техника составляет 25-30 % от общего объема переданных Западом боевых машин.
https://ukraina.ru/20230415/1045364698.html
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танкист, всу, зарубежье, запад, техника, контрнаступление
Танкист, ВСУ, Зарубежье, Запад, техника, контрнаступление

Западный обозреватель указал на неумелость танкистов ВСУ

08:40 16.06.2023 (обновлено: 08:58 16.06.2023)
 
© AP / Vadim GhirdaВСУ флаг украинский танкист военнослужащий
ВСУ флаг украинский танкист военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© AP / Vadim Ghirda
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Большие потери бронетехники, которую Запад поставил Украине, свидетельствуют о непрофессионализме танкистов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Таким мнением поделился 15 июня обозреватель Ouest-France Филипп Шапло
"Можем ли мы списать большие потери, зафиксированные в конце прошлой недели, на неопытность экипажей, хорошо оснащенных и хорошо тренированных, но не закаленных в бою? К сожалению, именно о неумелости своих экипажей свидетельствуют обломки 15 украинских танков, уничтоженных или подбитых в южной части Запорожской области", — заявил журналист.
Однако, продолжил автор, западные аналитики продолжают утверждать, что ВСУ действовали по всем правилам ведения боя. Им помешала прочная линия обороны, выстроенная усилиями армии России.
Кроме того, Шапло предположил, что усилия украинских войск по прорыву линии обороны не увенчались успехом из-за недостаточного количества поддержки с воздуха и огня артиллерии.
Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, на минувшей неделе украинские войска начали давно обещанное продвижение на разных участках фронта и сосредоточили для этого большое количество техники и живой силы.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что Киев потерял минимум 160 танков и 360 бронемашин. По его словам, уничтоженная Россией техника составляет 25-30 % от общего объема переданных Западом боевых машин.
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
15 апреля, 15:06
Российский танкист рассказал о преимуществах нового Т-90МОдин из самых современных танков России, Т-90 "Прорыв", применяют в ходе СВО на Украине. Танкист, с которым поговорил военкор Александр Коц, рассказал о том, как работает эта машина в Артёмовске (Бахмуте), и в чём секрет этой техники, сообщает "Комсомольская правда" 15 апреля
 
ТанкистВСУЗарубежьеЗападтехникаконтрнаступление
 
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Заголовок открываемого материала
08:40Западный обозреватель указал на неумелость танкистов ВСУ
08:27Американского обозревателя обеспокоила стратегия российской армии
08:14Украинское контрнаступление наткнулось на "стальную стену" - полковник США
08:00Александр Натиев: организатор несостоявшегося "кубанского десанта"
07:58Виновнику утечки секретных документов Пентагона утяжелили обвинения
07:40Россияне с гражданством Украины смогут отказаться от него
07:28"ВСУ пытаются проломить оборону": Пушилин описал обстановку в Артемовске
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