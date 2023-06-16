https://ukraina.ru/20230616/1047283404.html

Западный обозреватель указал на неумелость танкистов ВСУ

Западный обозреватель указал на неумелость танкистов ВСУ - 16.06.2023 Украина.ру

Западный обозреватель указал на неумелость танкистов ВСУ

Большие потери бронетехники, которую Запад поставил Украине, свидетельствуют о непрофессионализме танкистов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Таким мнением поделился 15 июня обозреватель Ouest-France Филипп Шапло

2023-06-16T08:40

2023-06-16T08:40

2023-06-16T08:58

танкист

всу

зарубежье

запад

техника

контрнаступление

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"Можем ли мы списать большие потери, зафиксированные в конце прошлой недели, на неопытность экипажей, хорошо оснащенных и хорошо тренированных, но не закаленных в бою? К сожалению, именно о неумелости своих экипажей свидетельствуют обломки 15 украинских танков, уничтоженных или подбитых в южной части Запорожской области", — заявил журналист.Однако, продолжил автор, западные аналитики продолжают утверждать, что ВСУ действовали по всем правилам ведения боя. Им помешала прочная линия обороны, выстроенная усилиями армии России.Кроме того, Шапло предположил, что усилия украинских войск по прорыву линии обороны не увенчались успехом из-за недостаточного количества поддержки с воздуха и огня артиллерии.Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, на минувшей неделе украинские войска начали давно обещанное продвижение на разных участках фронта и сосредоточили для этого большое количество техники и живой силы.Президент Владимир Путин подчеркивал, что Киев потерял минимум 160 танков и 360 бронемашин. По его словам, уничтоженная Россией техника составляет 25-30 % от общего объема переданных Западом боевых машин.

https://ukraina.ru/20230415/1045364698.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

танкист, всу, зарубежье, запад, техника, контрнаступление