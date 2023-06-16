https://ukraina.ru/20230616/1047278544.html

Битва на реке Калке: 800 лет одному из самых важных и самых спорных сражений в истории Руси

Битва на реке Калке: 800 лет одному из самых важных и самых спорных сражений в истории Руси - 16.06.2023 Украина.ру

Битва на реке Калке: 800 лет одному из самых важных и самых спорных сражений в истории Руси

Дискуссия относительного того, было или монголо-татарское иго, или просто показалось, продолжается в околоисторических кругах довольно давно. Однако сторонники и противники разных концепций сходятся в том, что впервые русские столкнулись с державой Чингисхана на реке Калке.

2023-06-16T18:00

2023-06-16T18:00

2023-06-16T18:00

история

история

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чингисхан

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князья

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Битва на Калке 16 июня 1223 года имеет огромное значение, но нет единого мнения даже относительно даты и года события. Мы приняли дату, указанную в трудах отца отечественной историографии Василия Никитича Татищева.А началось всё с того, что в 1220 году на запад по одним в разведывательный, по другим – в завоевательный поход отправились два монгольских военных корпуса-тумена армии Чингисхана, командовали которыми военачальники Джэбэ-нойон (нойон обычно переводится как "князь") и Субэдэй-багатур ("богатырь" – слово тюркского происхождения).Сначала они погнались за разгромленным хорезмшахом Мухаммедом. Когда стало известно, что тот умер, тумены двинулись в Закавказье. Здесь они нанесли несколько поражений грузинам, персам и правителям современного Азербайджана, разрушили город Шемаху и через Дербентские ворота вторглись на Северный Кавказ. Разгромив по дороге лезгин, татары вырвались на степные просторы Предкавказья, где находились кочевья алан и союзных им кипчаков. Последних на Руси за цвет кожи прозвали половцами (половой называются отходы обмолота зерна).Половцы и аланы были в степи потенциальными конкурентами монголов, а потому тут же подверглись нападениям. Первые удары им удалось отразить, и тогда Джэбэ и Субэдэй пошли на хитрость – заплатили половцам, чтобы те оставили союзников. Как только они согласились, аланы подверглись страшному разгрому.Карма половцев настигла почти немедленно – следующими после аланов монголы напали на них. Погибли ханы Даниил Кобякович и Юрий Кончакович: они были сыновьями тех самых половецких ханов – лукоморского Кобяка и донского Кончака, которые упоминаются в "Слове о полку Игореве". Остатки их кочевий бросились искать спасения на западе в землях хана Котяна.Тем временем Чингисхан взял столицу Хорезма город Ургенч. После этого старшего из своих сыновей – Джучи – великий хан отправил на соединение с Джэбэ и Субэдэем. По сведениям арабского летописца Рашид ад-Дина: "Чингисхан приказал, чтобы Джучи выступил в поход и покорил северные страны". Среди подлежащих завоеванию народов были названы, в том числе, кипчаки и Русь. По одним сообщениям Джучи ослушался приказа хана, по другим – пошёл на соединение и, возможно, дошёл.Хан западных кипчаков Котян Сутоевич за помощью обратился к своему зятю Мстиславу Мстиславовичу Удатному, который княжил в Галиче и был женат на дочери хана Марии, а также к великому князю киевскому Мстиславу Романовичу, по прозвищу Старый. Последний созвал княжеский съезд, решивший, что союзных кипчаков поддержат силы Киевского, Владимирского, Галицкого, Волынского, Черниговского, Северского и Смоленского и ряда других более мелких княжеств.О единоначалии князья не договорились, поэтому командование сводными войсками они делегировали сразу трём "старейшим" князьям, трём Мстиславам: великому князю Киевскому, Галичскому и Черниговскому Мстиславу Святославовичу.Сбор основных сил назначили на юге современной Киевской области на правом берегу Днепра напротив впадения реки Трубеж. В те времена там находился Варяжский остров, ныне затопленный водами Каневского водохранилища.Здесь собралось многочисленное русское войско и сюда же от монголов прибыли послы, которые предложили князьям сделать с половцами тоже самое, что те проделали с аланами – отойти в сторону и не мешать, а то и вовсе ударить им в спину: "мы вашей земли не трогали, ни городов ваших, ни сёл ваших; не на вас пришли, но пришли по воле Божией на холопов и конюхов своих половцев".Великий князь Мстислав Киевский был человеком далёким от современных норм международной дипломатии, и слишком хитрых иноземцев попросту казнил. После этого мероприятия князья, решив не дожидаться владимирской дружины, отправленной князем Юрием Всеволодовичем, и двинулись на юг. Тем временем войско галичан и волынцев под общим командованием Мстислава Удатного отправилось другим путём: по Днестру ладьями в Чёрное море, по Чёрному морю до Днепра.Здесь возле города Олешье, который находился в районе Херсона на восточном берегу Днепра, эта рать встретила ещё одно монгольское посольство. Его участники уже знали о гибели своих коллег, а потому попросту известили Мстислава Удатного, что битвы теперь не миновать. В отличие от своих тёзок, князь послов отпустил.Обе части войска встретились в районе современного Запорожья на острове Хортица. Называют самую разную его численность, вплоть до 103 тысяч русских и 50 тысяч половцев у Татищева. Однако более трезвая оценка мобилизационных возможностей Руси дают намного более скромные цифры в 3,5–7 тысяч русских и 3,5-5 тысяч половцев. Командование над кочевниками принял воевода Мстислава Удатного – Ярун. Кроме того к русскому воинству присоединились около пяти сотен бродников – предков будущих казаков, которые жили в низовьях впадавших в Чёрное и Азовское моря рек. Общее число русско-половецкого войска вряд ли превышало 7-12 тысяч.Точное число монголов неизвестно. Неизвестно даже наверняка, дошло ли до туменов Джэбэ и Субэдэя войско Джучи. Общее их число вряд ли было больше 12-16 тысяч.На восток от Хортицы русское войско продвигалось 8-12 дней. Упоминание в отдельных летописях скалы или каменистой возвышенности говорит о том, что вышли скорее всего в район Волновахи. Как раз здесь протекает река Кальчик, которая может являться той самой Калкой (или нет).Ярун, командовавший передовым отрядом половцев, наткнулся на монгольскую разведку. Она была тут же атакована и разбита, после чего половцы двинулись дальше. Им встретился уже крупный отряд, который тут же порубили и потоптали. Вскоре половцы наткнулись на монгольское кочевье, которое было разгромлено и разграблено. Монголы пытались спрятать какого-то своего крупного военачальника, закидали его землёй, но половцы военачальника нашли и попросили Яруна отдать им его на растерзание, после чего убили.На следующий день половцы и русские войска приступили к форсированию Калки. Единого плана боевых действий не было, каждый из Мстиславов действовал по своему разумению – Ипатьевская летопись говорит о том, что они просто вдрызг разругались. Когда началась битва, половцы и галичское войско прошли довольно далеко на восточный берег Калки, черниговцы только готовились форсировать реку, а киевляне строили лагерь и укрепляли его. И так небольшое войско раздробилось.Половцы, скакавшие за ними путивльцы, куряне и волыняне во главе с 17-летним Даниилом Романовичем, будущим Даниилом Галицким, опрокинули монгольский авангард. Даниил, несмотря на полученную в самом начале битвы на груди рану, ликуя, преследовал противника – монголы применяли свою излюбленную тактику, заманивали врага мнимым бегством в ловушку. Следом за авангардом в сильном отдалении скакали основные силы Мстиславов Удатного.Увидев такое поступательное введение в бой сил своим противником, монголы обрушили на его авангард свои основные силы. Половцы, не выдержав удара, в ужасе побежали назад, сминая один за другим скакавшие за ними русские полки. Дальше события развивались по принципу домино: деморализованные и смешавшиеся русские рати, если и сопротивлялись монголам, то недолго, быстро обращаясь в бегство. Увидев такой бардак, бродники, во главе со своим предводителем Плоскиней, тут же перекинулись на сторону монголов.Галичане и волыняне вместе с Мстиславом Удатным, Данилой Романовичем и прочими князьями бежали на восток до Днепра, где сели в свои ладьи и поплыли через Чёрное море тем же путём, каким и прибыли. Прежде, чем отчалить, они порубили и сожги все оставшиеся суда, чтобы их не захватили монголы.Черниговцы и смоляне бежали на север, отбивая атаки преследовавшего их врага. В этих стычках погиб Мстислав Черниговский и его сын, но основная часть дружин добралась домой.Хуже всего пришлось киевлянам и прочим присоединившимся к ним князьям и их войскам – они решили обороняться в лагере. Однако поставили его так, что не имели доступа к воде. Монголы их постоянно обстреливали и проводили демонстративные атаки, не давая спать. На третий день нойон Субэдэй послал к осаждённым главу бродников Плоскиню. Тот поклялся на кресте, что монголы, если киевляне выйдут за стены, и сложат оружие, никого не убьют, а князей и воевод даже отпустят за выкуп. Мстислав Киевский не знал, что убийство послов для монголов было смертельным оскорблением, за которое уничтожались целые города, иначе бы дрался до последнего. А так, как только киевская дружина вышла за частокол, её атаковали и безжалостно порубили, но это только простых воинов.Князей и воевод вместо обещанной свободы за выкуп ожидала страшная смерть: их связанными уложили на землю, поверх настелили доски и пировали, пока они не умерли. Монголы преследовали русские дружины до юга современной Киевской области, где рядом со знаменитым современным селом Триполье находятся остатки уничтоженного ими русского городка Святополч, жители которого доверчиво сдались захватчикам.Некоторые историки, однако, считают, что русский разгром был намного меньше, и кажется огромным из-за перепуганных киевских и черниговских летописцев. В тоже время потери монголов, по их мнению, преуменьшены. К погибшим на Калке они даже относят сына Чингисхана Джучи и нойона Джэбэ. Их даты и причины гибели действительно достоверно неизвестны, однако после Калки монголы были разгромлены булгарами, так что возможно эти военачальники погибли не от русских или половецких мечей.Но вот что можно утверждать совершенно точно, так это то, что на русские княжества, особенно те, что находились на границе с Великой степью, эта первая монгольская "проба пера" произвела неизгладимое впечатление. Общее число погибших князей, включая великого киевского, достигало 12-ти человек. Погиб цвет русских богатырей, в том числе и легендарный Алёша (Александр) Попович, полёгший во главе 70-ти "храбров" – так называли наиболее отчаянных витязей.Это был первый "звоночек", предупреждавший русских князей, что их внутренние распри и раздробленность русских земель ни к чему хорошему не приведут. Но князья его не услышали. Меньше чем через 20 лет монголы прокатятся по русским землям огненно-кровавым катком. В результате часть князей погибнет, часть потеряет свои земли – их отберут оборотистые соседи, а часть два с половиной века будет платить захватчикам дань. Русь будет разорвана на части, из-за чего возникнут три разных народа, которые, по сути, есть единый народ. Последствия всех этих событий мы расхлёбываем до сих пор.

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https://ukraina.ru/20230227/1043724901.html

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Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, история украины, русь, чингисхан, xiii век, князья