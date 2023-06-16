https://ukraina.ru/20230616/1047258034.html

Военный эксперт о том, что сделает Россия с западными коммуникациями на дне океана

Военный эксперт о том, что сделает Россия с западными коммуникациями на дне океана - 16.06.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, что сделает Россия с западными коммуникациями на дне океана

Мы все рассчитываем на победу в СВО, но подходы в этом вопросе могут быть разные: есть реалистичный подход, есть оборонительный и фантазийный. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев

2023-06-16T05:15

2023-06-16T05:15

2023-06-16T05:15

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Ранее председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что демилитаризованная зона на Украине должна простираться до Львова. Он также отметил, что у Москвы не осталось никаких ограничений воздерживаться от уничтожения западной кабельной связи, проложенной по дну океана.В своих заявлениях Дмитрий Медведев исходит из того, что НАТО не будет устраивать Третью мировую войну ради Украины. Это не факт, но хорошо, что дискуссия на этот счет есть. Потому что все разговоры, направленные на поддержку российской армии и нашей будущей победы должны быть, рассказал политолог.Но в России есть и другая "партия мира", которая считает, что конфликт надо срочно замораживать и садиться за стол переговоров. Это тоже нормально для любого крупного государства, которое участвует в боевых действиях, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, зарубежье, запад, украина, дмитрий медведев