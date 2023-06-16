Военный эксперт о том, что сделает Россия с западными коммуникациями на дне океана - 16.06.2023 Украина.ру
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Военный эксперт о том, что сделает Россия с западными коммуникациями на дне океана
Военный эксперт о том, что сделает Россия с западными коммуникациями на дне океана - 16.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, что сделает Россия с западными коммуникациями на дне океана
Мы все рассчитываем на победу в СВО, но подходы в этом вопросе могут быть разные: есть реалистичный подход, есть оборонительный и фантазийный. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
2023-06-16T05:15
2023-06-16T05:15
новости
зарубежье
запад
украина
дмитрий медведев
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Ранее председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что демилитаризованная зона на Украине должна простираться до Львова. Он также отметил, что у Москвы не осталось никаких ограничений воздерживаться от уничтожения западной кабельной связи, проложенной по дну океана.В своих заявлениях Дмитрий Медведев исходит из того, что НАТО не будет устраивать Третью мировую войну ради Украины. Это не факт, но хорошо, что дискуссия на этот счет есть. Потому что все разговоры, направленные на поддержку российской армии и нашей будущей победы должны быть, рассказал политолог.Но в России есть и другая "партия мира", которая считает, что конфликт надо срочно замораживать и садиться за стол переговоров. Это тоже нормально для любого крупного государства, которое участвует в боевых действиях, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, зарубежье, запад, украина, дмитрий медведев
Новости, Зарубежье, Запад, Украина, Дмитрий Медведев

Военный эксперт о том, что сделает Россия с западными коммуникациями на дне океана

05:15 16.06.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" покидает порт Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук
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Мы все рассчитываем на победу в СВО, но подходы в этом вопросе могут быть разные: есть реалистичный подход, есть оборонительный и фантазийный. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
Ранее председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что демилитаризованная зона на Украине должна простираться до Львова. Он также отметил, что у Москвы не осталось никаких ограничений воздерживаться от уничтожения западной кабельной связи, проложенной по дну океана.
В своих заявлениях Дмитрий Медведев исходит из того, что НАТО не будет устраивать Третью мировую войну ради Украины. Это не факт, но хорошо, что дискуссия на этот счет есть. Потому что все разговоры, направленные на поддержку российской армии и нашей будущей победы должны быть, рассказал политолог.
"В данном случае Медведев выражает взгляд самой радикальной и патриотической части нашего общества, которая считает, что надо активизировать и расширять боевые действия до территорий стран НАТО, оказывающих военную поддержку Украине. В этой связи подрывы западных подводных кабелей и трубопроводов вполне возможны", - подчеркнул Суздальцев.
Но в России есть и другая "партия мира", которая считает, что конфликт надо срочно замораживать и садиться за стол переговоров. Это тоже нормально для любого крупного государства, которое участвует в боевых действиях, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
НовостиЗарубежьеЗападУкраинаДмитрий Медведев
 
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