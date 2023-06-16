https://ukraina.ru/20230616/1047245640.html
"Навалилась целая дивизия". Военный блогер рассказал о ситуации на Времевском выступе
"Навалилась целая дивизия". Военный блогер рассказал о ситуации на Времевском выступе - 16.06.2023 Украина.ру
"Навалилась целая дивизия". Военный блогер рассказал о ситуации на Времевском выступе
Если управление армией не потеряно, то она может успешно маневрировать во время обороны. Главное, чтобы в войсках не было паники и не было потери управления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер Алексей Живов
2023-06-16T05:00
2023-06-16T05:00
2023-06-16T05:00
новости
новые регионы
наступление
бои
командование
всу
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На Времевском выступе российским войскам пришлось оставить несколько сёл и отойти на более выгодные позиции. Понимая, что ВСУ начали "передавливать", наше командование приняло решение немного отступить, чтобы сберечь личный состав, рассказал блогер.Можно логически предположить, что, если в целом фронт держится, а на Времевском выступе мы отходим – значит, там недостаточно сил, чтобы удержать передок, добавил он.Когда становится ясно, что сдержать позиции мы не можем – можно немного отступить и запустить противника чуть глубже к себе. После чего у ВСУ растягиваются коммуникации, они выходят из-под зонтиков своих ПВО и РЭБ, и становится беззащитным, указал эксперт.Дальше в дело должны вступать наша артиллерия и другие средства поражения, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новые регионы, наступление, бои, командование, всу
Новости, Новые регионы, наступление, бои, командование, ВСУ
"Навалилась целая дивизия". Военный блогер рассказал о ситуации на Времевском выступе
Если управление армией не потеряно, то она может успешно маневрировать во время обороны. Главное, чтобы в войсках не было паники и не было потери управления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер Алексей Живов
На Времевском выступе российским войскам пришлось оставить несколько сёл и отойти на более выгодные позиции. Понимая, что ВСУ начали "передавливать", наше командование приняло решение немного отступить, чтобы сберечь личный состав, рассказал блогер.
Можно логически предположить, что, если в целом фронт держится, а на Времевском выступе мы отходим – значит, там недостаточно сил, чтобы удержать передок, добавил он.
"Допустим, можно представить себе ситуацию – в какой-то момент на наших парней навалилась целая дивизия. В чем задача передовых подразделений? Задача вовремя увидеть противника, встретить его огнем, чтобы он затормозился, наступая на передовую линию, и дождаться подхода бронегрупп и авиации", - подчеркнул Живов.
Когда становится ясно, что сдержать позиции мы не можем – можно немного отступить и запустить противника чуть глубже к себе. После чего у ВСУ растягиваются коммуникации, они выходят из-под зонтиков своих ПВО и РЭБ, и становится беззащитным, указал эксперт.
Дальше в дело должны вступать наша артиллерия и другие средства поражения, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь