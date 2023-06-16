https://ukraina.ru/20230616/1047245640.html

"Навалилась целая дивизия". Военный блогер рассказал о ситуации на Времевском выступе

"Навалилась целая дивизия". Военный блогер рассказал о ситуации на Времевском выступе - 16.06.2023 Украина.ру

"Навалилась целая дивизия". Военный блогер рассказал о ситуации на Времевском выступе

Если управление армией не потеряно, то она может успешно маневрировать во время обороны. Главное, чтобы в войсках не было паники и не было потери управления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер Алексей Живов

2023-06-16T05:00

2023-06-16T05:00

2023-06-16T05:00

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На Времевском выступе российским войскам пришлось оставить несколько сёл и отойти на более выгодные позиции. Понимая, что ВСУ начали "передавливать", наше командование приняло решение немного отступить, чтобы сберечь личный состав, рассказал блогер.Можно логически предположить, что, если в целом фронт держится, а на Времевском выступе мы отходим – значит, там недостаточно сил, чтобы удержать передок, добавил он.Когда становится ясно, что сдержать позиции мы не можем – можно немного отступить и запустить противника чуть глубже к себе. После чего у ВСУ растягиваются коммуникации, они выходят из-под зонтиков своих ПВО и РЭБ, и становится беззащитным, указал эксперт.Дальше в дело должны вступать наша артиллерия и другие средства поражения, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новые регионы, наступление, бои, командование, всу