https://ukraina.ru/20230615/1047271343.html

200-летний нейтралитет не устоял. Как Украина лишила Швейцарию предмета национальной гордости

200-летний нейтралитет не устоял. Как Украина лишила Швейцарию предмета национальной гордости - 15.06.2023 Украина.ру

200-летний нейтралитет не устоял. Как Украина лишила Швейцарию предмета национальной гордости

За год президент Украины Владимир Зеленский выступал с видеообращением в парламентах разных стран на разных континентах, но выступление перед депутатами Швейцарии – случай особенный

2023-06-15T18:09

2023-06-15T18:09

2023-06-15T18:09

эксклюзив

зарубежье

украина

владимир зеленский

швейцария

парламент

нейтралитет

реэкспорт

всу

оружие

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Страна не входит ни в Евросоюз, ни в НАТО, с 1815 года она реализует политику постоянного нейтралитета и остаётся в стороне от любых конфликтов.Однако Украине, похоже, удалось то, чего не удавалось никому за два века – вынудить Швейцарию отойти от принципа, который составляет её национальную гордость.И даже в нейтральной стране речь Зеленского сводилась к одному тезису – дайте нам оружие."Я знаю, что в Швейцарии обсуждается вопрос экспорта военного оборудования для защиты и обороны Украины. Это было бы жизненно важно. Нам нужно оружие, чтобы мы могли восстановить мир на Украине", – заявил он.Председатель Совета кантонов (малой палаты парламента) Бригитте Хеберли-Коллер пожелала президенту Украины мужества, силы и крепкого мира, а также подчеркнула, что Швейцария стоит на стороне международного права, а оно предусматривает право каждого государства на самооборону.Более чем за 50 лет, с 1970 года, перед Федеральным собранием Швейцарии выступали 28 высокопоставленных гостей, в том числе главы государств, но Зеленский стал первым, кто обратился к депутатам не глядя глаза в глаза, а через монитор по видеосвязи.А ведь всего этого могло и не быть совсем. На заседании Национального совета (нижней палаты парламента) 6 июня депутаты от крупнейшей политической силы парламента - Швейцарской народной партии (SVP) призвали к отмене выступления Зеленского, лидер фракции Томас Эши расценил предстоящее видеообращение президента Украины как попытку Киева напрямую повлиять на поставки оружия для ВСУ. Однако эта инициатива провалилась на голосовании: 58 "за", 128 "против" и 4 воздержались.Раз не удалось отменить выступление Зеленского, можно просто его не смотреть, так и сделали депутаты от SVP: они предпочли в это время поесть. Тем более, речь президента Украины транслировали как раз в обеденный перерыв, а не в рамках основного заседания парламента."Это позволяет тем, кто не хочет слушать украинского президента, уделять больше внимания еде и отдыху. SVP хочет этим воспользоваться", - сказал Томас Эши.Целый сектор депутатских кресел (6 рядов) в зале заседания пустовали.Бойкотировал мероприятие в том числе председатель парламентской комиссии по внешней политике Франц Грютер. Он рассматривал предстоящее выступление Зеленского как попытку повлиять на решения парламента Швейцарии по таким вопросам, как прямые и косвенные поставки оружия, изъятие собственности у россиян, участие в санкциях против РФ и пресечении "российской пропаганды".В идеале Швейцария должна была фигурировать в контексте украинского конфликта исключительно как посредник в силу своего постоянно нейтрального статуса, который она беспрекословно соблюдала на протяжении двух веков. Но ситуация на Украине поставила крест на этом предмете национальной гордости швейцарцев, который защищал их от войн и способствовал обеспечению высокого уровня жизни.Государство, реализующее такой внешнеполитический курс, обязано не выступать на стороне того или либо воюющего государства, не оказывать им непосредственную военную помощь и должно относиться ко всем сторонам конфликта одинаково. Главная его задача – выполнять гуманитарную миссию и предоставлять площадку для переговоров.Никакого нейтралитета, когда речь заходит о РоссииНесмотря на давление со стороны одного из своих ключевых торгово-экономических партнёров – Соединённых Штатов, – Швейцария не объявляла о том, что занимает позицию Киева. Тем не менее, сделала некоторые шаги, которые играют на пользу этой стороне конфликта.Причём началось всё ещё в 2014 году, когда конфедерация присоединилась к антироссийским санкциям ЕС, в состав которого не входит и не обязана следовать его директивам (в отличие от Австрии, которая также постоянно нейтральна).Это был главный шаг на пути к перечёркиванию нейтралитета. Однако власти конфедерации утверждают, что их действия в контексте украинского кризиса целиком и полностью соответствуют нейтральному статусу. И здесь начинаются острые внутриполитические разногласия в такой спокойной и предсказуемой стране как Швейцария.Один из самых активных критиков действий правительства на этом направлении - та самая SVP, она требует строго следовать курсу нейтрального государства."Правительство разрушает нейтралитет, который защищал нас 200 лет от ужасной войны. Швейцария стала воюющей стороной и воюет таким образом против России. <…> Украинскую армию вооружает Запад, прежде всего США, но также и ЕС, причём при поддержке нейтральной Швейцарии, которая нарушила свой нейтралитет и поэтому является стороной в войне", - говорил местным СМИ летом 2022 года стратег SVP Кристоф Блохер.Аналогичным образом присоединение страны к антироссийским санкциям комментировал его однопартиец, депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан: "Швейцария отказалась от нейтралитета, который всячески берегла на протяжении 200 лет. Произошла безоговорочная капитуляция Швейцарии под давлением США, и всё это случилось из-за швейцарских банков и оказываемого на них давления. Мы могли бы повести себя по-другому, но мы повели себя как другие".Однако правительство всячески пытается убедить, что Швейцария действует не так, как весь Запад: в докладе о внешней политике, опубликованном 1 февраля, подчёркивается, что Швейцария поддерживает с Россией точечный диалог (например, о мандате в Совете Безопасности ООН), а также обращала внимание на преимущество членства РФ в международных организациях тех, кто предлагал исключить её.Гарантированно провести собственные инициативы через правительство Швейцарская народная партия не может, поскольку располагает всего двумя мандатами, поэтому выбрала другой способ – общенациональный референдум, а это один из инструментов прямой демократии в Швейцарии, поэтому его результаты обязательно должны учитываться при принятии решений властями. Так вот вынести на референдум SVP хочет вопрос о закреплении в Конституции запрета на введение санкций, не одобренных Советом Безопасности ООН. Для проведения голосования необходимо собрать под инициативой не менее 100 000 подписей граждан в течение 18 месяцев, сбор начался осенью прошлого года и, как утверждают организаторы, идёт хорошими темпами.На санкционном режиме альпийская республика останавливаться не стала и вслед за коллективным Западом заморозила российские активы, однако Министерство юстиции Швейцарии постановило, что никаких правовых оснований для конфискации этих средств нет, не говоря уже о правомерности их передачи Украине в качестве компенсации.Де-юре никакой помощи Украине нет, а вот де-факто...Мало того, что Берн вводит ограничительные меры в отношении России, так он ещё и содействует вооружению ВСУ. Хотя, конечно, не напрямую - он не поставляет Киеву оружие.В 2022 году Швейцария не дала Германии и Дании разрешение на реэкспорт Киеву купленных у неё боеприпасов для немецких БМП Marder и около 20 БМП Piranha III соответственно, а в феврале 2023-го не разрешила Испании перепоставить системы ПВО. "Это противоречит нашему нейтралитету", твердили швейцарские политики. Молодцы, решительно стоят на своём, говорили сторонние наблюдатели.10 марта правительство подтвердило запрет на реэкспорт проданного другим странам оружия швейцарского производство третьей стороне в зону боевых действий. Однако дискуссии по этому вопросу в парламенте продолжались. В итоге 7 июня Совет кантонов поддержала инициативу о снятии этого запрета (22 голоса за, 17 против, 4 воздержались), что, соответственно, позволит реэкспортировать оружие на Украину, для этого теперь нужно ещё согласие Национального совета (большой палаты парламента).Однако это не всё. 24 мая правительство объявило о списании 25 немецких танков Leopard-2 для дальнейшей продажи Германию.С запросом на перепродажу производителю неиспользуемых машин в феврале к министру обороны, защиты населения и спорта Швейцарии Виоле Амхерд обратились министр обороны ФРГ Борис Писториус и министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек. Всего в своём арсенале Берн располагает 230 Leopard-2 (134 из них прошли модернизацию, а 96 – нет, поэтому их эксплуатация приостановлена).Немецкие чиновники, конечно, обещали не передавать полученные от Швейцарии Leopard-2 ВСУ, но ведь никто не отменял кольцевые поставки: немецкая армия отдаст украинским войскам свои танки, а образовавшийся дефицит Бундесвер закроет полученными от Берна. Всё, формально возвращённые Швейцарией машины напрямую к Украине никакого отношения не имеет."Этот кольцевой обмен нарушает табу: Швейцария поставляет ультрасовременное тяжёлое вооружение воюющей стороне. Таким образом, нейтралитет Швейцарии ещё больше подрывается. Федеральный Совет (правительство – ред.) ослабляет обороноспособность Швейцарии и попирает нейтралитет нашей страны", - говорится в заявлении SVP, выпущенном в тот же день.Да и косвенно взаимосвязь между СВО и сделкой с Германией подтвердила депутат Национального совета от Свободной демократической партии, входящей в правительственную коалицию, Майя Риникер, сказав в контексте списания 25 Leopard-2: "Украина может быть уверена в косвенной военной помощи".А накануне немецкое издание Bild сообщило, что Германия может модернизировать эти 25 танков и затем отправить на Украину.Кроме того, очень красноречиво выглядит статистика экспорта продукции двойного назначения, то есть которые могут применяться и в военной, и в гражданской сферах: по итогам I квартала 2023 года Швейцария нарастила этот показатель для Украины до 4,5 млн франков (для сравнения, в IV квартале 2022 года было 2,7 млн франков) и сократила для России до 190 000 франков.И хотя причиной такой разницы, как объясняет газета Sonntags Zeitung, стал санкционный режим, действующий в отношении РФ, под который подпали товары этой категории. Тем не менее, сложившаяся картина вызвала возмущение у местных чиновников: они подчёркивали, что нейтральный статус предусматривает отношение ко всем сторонам конфликта на равных.Все эти противоречия политических сил Швейцарии, так или иначе завязанные на украинской истории, приобретают ещё больший вес по мере приближения даты парламентских выборов (22 октября).С одной стороны, политики стремятся сохранить финансовые выгоды от сотрудничества с США и ЕС – главными торгово-экономическими партнёрами – для обеспечения экономического процветания страны. Однако Запад склонен политизировать все сферы и оказывает давление на Швейцарию, чтобы та подключилась к поддержке Киева, пусть и опосредованно.С другой стороны, политики не могут допустить втягивания страны в украинский конфликт. Да, конфедерация де-факто уже отошла от своего курса постоянного нейтралитета, но объявлять официально об отказе от этого статуса недопустимо ни в коем случае. Почему, станет понятно, глядя всего на одну цифру: за сохранение нейтралитета высказался 91% респондентов опроса Цюрихской федеральной политехнической школы. А идти против настроений избирателей, тем более, такого количества – можно тогда вообще не пытать удачу на выборах.А ведь Швейцария могла стать главным миротворцем для Украины. Пользуясь своим авторитетом на международной арене и колоссальным посредническим опытом, Швейцария как никто другой была способна внести вклад в переговорный процесс между Россией и Украиной. Но нет, она сделала другой выбор. И теперь Швейцарии остаётся наблюдать, как ей на смену приходят другие: Китай, Бразилия, Турция, Ватикан, страны Африки.

https://ukraina.ru/20220811/1037550083.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, зарубежье, украина, владимир зеленский, швейцария, парламент, нейтралитет, реэкспорт, всу, оружие, санкции, россия