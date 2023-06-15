https://ukraina.ru/20230615/1047239827.html
Журналисты выяснили, когда и сколько украинских танкистов научатся управлять американскими "Абрамсами"
Журналисты выяснили, когда и сколько украинских танкистов научатся управлять американскими "Абрамсами" - 15.06.2023 Украина.ру
Журналисты выяснили, когда и сколько украинских танкистов научатся управлять американскими "Абрамсами"
Американский телеканал CBS News со ссылкой на анонимные источники в Пентагоне сообщил о том, сколько украинских танкистов проходят обучение на американских танках "Абрамс" и когда оно будет завершено
2023-06-15T10:01
2023-06-15T10:01
2023-06-15T10:01
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Обучение закончится прямо перед поставкой 31 единицы бронетехники на Украину в начале осени, которые сейчас находятся на ремонте, отметил CBSNews.Ранее СМИ сообщали, что Вооружённые силы России уничтожили 2 немецких танка "Леопард 2" в последней модификации и получили столько же в качестве трофеев.У западной бронетехники, которая появляется на фронте, есть слабые места, и бойцы ВС РФ знают об этом, сказал руководитель "Царских волков" Дмитрий Рогозин в интервью изданию Украина.ру.Эту информацию удалось получить из трофеев, добытых на фронте, она теперь помогает российским войскам уничтожать современные танки НАТО, отметил он.Слабые места есть у любого западного танка, подчеркнул эксперт.Подробнее можно прочитать в интервью Дмитрия Рогозина на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20230430/1045741058.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зарубежье, нато, пентагон, украина, вс рф
Новости, Зарубежье, НАТО, Пентагон, Украина, ВС РФ
Журналисты выяснили, когда и сколько украинских танкистов научатся управлять американскими "Абрамсами"
Американский телеканал CBS News со ссылкой на анонимные источники в Пентагоне сообщил о том, сколько украинских танкистов проходят обучение на американских танках "Абрамс" и когда оно будет завершено
"Ожидается, что около 200 украинских танкистов закончат подготовку по управлению танками "Абрамс" к концу лета", – говорится в статье.
Обучение закончится прямо перед поставкой 31 единицы бронетехники на Украину в начале осени, которые сейчас находятся на ремонте, отметил CBSNews.
Ранее СМИ сообщали, что Вооружённые силы России уничтожили 2 немецких танка "Леопард 2" в последней модификации и получили столько же в качестве трофеев.
У западной бронетехники, которая появляется на фронте, есть слабые места, и бойцы ВС РФ знают об этом, сказал руководитель "Царских волков" Дмитрий Рогозин в интервью изданию Украина.ру.
Эту информацию удалось получить из трофеев, добытых на фронте, она теперь помогает российским войскам уничтожать современные танки НАТО, отметил он.
Слабые места есть у любого западного танка, подчеркнул эксперт.
Подробнее можно прочитать
в интервью Дмитрия Рогозина на нашем сайте.