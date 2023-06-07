https://ukraina.ru/20230607/1046973335.html

Дмитрий Рогозин: Наши бойцы хотят уничтожать "Леопарды", чтобы стать Героями России

Дмитрий Рогозин: Наши бойцы хотят уничтожать "Леопарды", чтобы стать Героями России - 07.06.2023 Украина.ру

Дмитрий Рогозин: Наши бойцы хотят уничтожать "Леопарды", чтобы стать Героями России

Руководитель "Царских волков" Дмитрий Рогозин в интервью изданию Украина.ру проанализировал ситуацию на фронте перед генеральным наступлением ВСУ Украина.ру, 07.06.2023

2023-06-07T03:14

2023-06-07T03:14

2023-06-07T03:14

дмитрий рогозин

сво

спецоперация

контрнаступление

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Руководитель "Царских волков" Дмитрий Рогозин в интервью изданию Украина.ру проанализировал ситуацию на фронте перед генеральным наступлением ВСУ- Дмитрий Олегович, сейчас многие констатируют, что украинское контрнаступление началось на донецком фронте. А какова ситуация на запорожском фронте, где стоит ваше подразделение "Царские волки"? - Мы работаем и на донецком фронте, у нас школа операторов находится неподалеку.. Поэтому, когда ребята обучаются, они каждый день выезжают на боевые позиции, вместе с опытными инструкторами, занимаются корректировкой огня нашей артиллерии. Я уже говорил, что ВСУ постараются в течение нескольких дней перед генеральным наступлением наносить удары на стыке армий, которые находятся в подчинении разных наших военных округов. Либо на стыке армии России, и иных наших подразделений, например, ОБТФ (Оперативно-боевое тактическое формирование, которое подчиняется непосредственно министру внутренних дел ДНР Андрею Дикому) ВСУ прощупывают, достаточна ли у нас координация взаимодействия между различными подразделениями различного назначения, различного подчинения, различных военных округов. Я так и думал, что они так будут делать. По крайней мере, я бы на их месте так и делал. Но сказать о том, что они добились в итоге удачи – я не могу, потому что ВСУ потеряли очень много своей техники. Я в понедельник сам наблюдал через наших операторов вывоз эвакуационными машинами большого количества погибших и раненых бойцов ВСУ. Я уж не говорю про большое количество сгоревшей техники. Пока речь идет о десятках единиц техники, в том числе, танков и бронемашин пехоты. ВСУ несмотря на потери с завидным упорством и упрямством штурмуют, как минные поля, так и противотанковые заграждения. Мы знаем, они тренировались с помощью танков и специальных приспособлений расчищать наши минные заграждения, но, тем не менее, мы видим, что они технику в эти дни потеряли. Наблюдал несколько танков ВСУ, которые использовали перед собой катки. Толкают катки, которые должны "Зубы дракона" разбросать в разные стороны, порвать проволоку, которая их соединяет, не намотав при этом ее себе на гусеницы. - И как? - Во-первых, намотали несмотря на то, что тренировались, а, во-вторых, пока копошились, попали под удары нашей арты. Поэтому пока мы исходим из того, что они по зубам, скорее всего, получили. Естественно, в каком-то месте они могут закрепиться своими небольшими подразделениями, пытаться удержать захваченные рубежи. У нас тоже была неуспешная практика под Марьинкой или под Авдеевкой, когда наши штурмовые группы запрыгивали в лабиринты окопов. Считалось, что они там могут закрепиться, но потом следовал мощнейший обстрел, и нам приходилось оттягивать обратно наших ребят. Это было, когда шла позиционная война осени и зимы прошлого и этого года. То же самое происходит сейчас: у украинцев никакого успеха пока нет. Но они должны пойти вперед, что понятно. - Кому вы противостоите? - Перед нами стоят 10-й и 11-й армейские корпуса ВСУ. Очень много танков, зависть берет – нам бы столько этих танков. В том числе есть "Леопарды". - А вы лично видели "Леопарды"? - Видел определенные "картинки", как говорится, наших разведчиков. Да, мы видим – наши беспилотники залетали достаточно далеко и снимали. Американских "Абрамсов" мы там не видели, но вот "Леопарды" есть, несколько десятков стоит. Здесь забавная ситуация с "Леопардами". Я сам раньше шутил на эту тему, а тут просто от кого я только не слышал. Боец подходит и говорит: "Олегыч, дайте возможность мне лично подбить пять "Леопардов". Я говорю: "Тебе зачем"? – "Героем России хочу стать". И вы знаете, среди наших бойцов уже охота началась за этими немецкими тяжелыми танками – сидят ждут в нетерпении, чтобы сжечь эти "Леопарды" и стать Героями России. Молодцы, отлично. В понедельник был в селе Работино (Запорожская область), это совсем рядом с Орехово, там плацдарм ВСУ. Очень активно работала украинская артиллерия, мы там подверглись нескольким обстрелам, но все нормально. И ездили даже, не буду говорить, с какими командирами, они просили себя не называть – награждали бойцов и командиров младшего и среднего офицерского состава орденами прямо на позициях. Это очень важно для ребят. Настроение личного состава меня просто порадовало. Сидят в своих окопах, прижали к себе ПТУРы, точки пристреляли, ждут не дождутся, когда же станут Героями России. Молодцы, ребята! - Говорят "Леопарды" очень сложно подбивать. Якобы есть какие-то определенные места на танке, попадая в них – вы его подбиваете. Якобы при попадании в остальные места эти машины подбить их невозможно. Это правда или нет? Насколько сложно для нас уничтожить такой танк? - Обратили внимание вы или нет, у нас много подписчиков на специальном телеграм-канале "СВО-аналитика. Народный перевод". Очень рекомендую его почитать. Это работа около восьмидесяти волонтеров-переводчиков с украинского языка, которые для нас переводят все документы, которые мы затрофеили, либо достали путем поиска в интернете. Среди этих документов: тактика ВСУ, засадная тактика, радиотехническая тактика, работа радиолокационных устройств. Очень интересный набор документов. Мы это все выставляем в открытый доступ. Когда стало ясно, что "товарищ" Шольц прогнулся в очередной раз и принял решение, что Германия даст добро на поставки Украине "Леопарды", мы с нашими инженерами, специалистами по тяжелой технике, со специалистами-переводчиками, которые помогли эти документы перевести на читаемый язык, выявили у каждой единицы, у каждого образца военной техники, которая поставлена ВСУ, уязвимости и слабые места. Это все разослано бойцам, они уже знают, куда бить. Вспомним 1943 год, Курская дуга, наших танкистов, когда у них не было на Т-34 мощной 85-миллиметровой пушки, но они заходили сбоку, понимая, что там броня поменьше, и лупили. Так и здесь, что "Тигры", что "Леопарды", любая бронетехника имеет свою уязвимость. Они на карте, схемы все обозначены, у каждого бойца все это есть, и он знает, куда стрелять, куда целиться. - Вы сказали о том, что два танка с катками впереди пытались размотать наши железобетонные пирамиды со сцепленными друг с другом цепями ("Зубы дракона"), и у них неудачно получалось. Насколько эти заграждения крепки? Можно ли их прорвать? - Конечно, их можно прорвать, и этому обучаются, и мы знаем, как это делать. Вопрос в другом – для того, чтобы прорвать, необходимо машине замедлиться. Смысл этих фортификация состоит именно в том, чтобы обеспечить замедление маневра тяжелой техники. Когда она начинает вгрызаться в эту колючку, в этот бетон, или наоборот пытается преодолевать, засыпать противотанковый ров – она становится очень уязвимой. По сути дела, малоподвижной. Задача этих фортификаций – замедлить ход наступления, заморозить на месте маневренную технику и дать возможность прицельно нанести по ней огонь. Также надо помнить, что украинские танки едут по минным полям, минами у нас все там усеяно. Мин мы там заложили большое количество, сейчас последние дни еще доложили. Этого добра у нас достаточно. Мины все закрытые посевами, их не видно, их практически невозможно обнаружить, тем более, когда идет обстрел с нашей стороны. - Те украинские бригады, которые вам противостоят, они уже опытные? Это обстрелянные бойцы, или те новые соединения, которые обучены западными инструкторами, в том числе и с Западной Европы. Что известно о наступающих? - Мы знаем, тербаты там практически отсутствуют, они отодвинуты на вторую линию, впереди профессиональные военные. Противник сильный. Я все равно не понимаю, как они будут на нас идти, потому что мы их сожжем все равно. Я уверен совершенно, что мы их остановим. Где-то возможно придется отойти на вторую линию, она тоже подготовлена. Когда противник вылезает из своих укрепов, когда он выдвигается вперед, средства ПВО физически не могут поспеть за ним. Он вылезает из своей норы, высовывает голову, и тут он становится мишенью не только для наших ПТУРистов, и наших дронов-камикадзе, для нашей арты – он становится очень уязвим для нашей авиации, а она у нас сильна. Она не столь эффективна была при позиционной войне, но в динамичном бою, при выдвижении основных сил противника на наши позиции, мы сможем задействовать в том числе, колоссальную мощь с воздуха, и поэтому это тоже фактор, который должен заставить их задуматься. Я думаю, что в принципе, украинцы должны понимать – те, кто пойдут первыми – они все погибнут. Это смертники. - Дмитрий Олегович, а то, что сейчас происходит в Белгородской области, это отвлечение внимания? Украинцы сами туда не пойдут, а просто хотят, чтобы мы со своих направлений, в том числе с южного перебросили наши подразделения, ослабив тем самым фронт? Вы согласны с таким предположением или нет? - Абсолютно согласен, я думаю, расчет именно на это – влезть на "материковую" территорию Российской Федерации, заставить нас или резервы задействовать на том направлении, или какие-то части даже снимать с фронта. Они это сразу увидят с помощью своих средств объективного контроля и нанесут в эту нишу удар. Мы это прекрасно понимаем, но я думаю, что наше командование это тоже хорошо знает, и соответственно, такие действия предпринимать не будет. В Белгородской области у нас есть колоссальный ресурс, надо было его давно задействовать – надо использовать ресурсы нашей теробороны, как в свое время ВСУ это использовало. У нас есть сотни, тысячи бойцов, которые за свою малую родину пасть порвут. Но их надо не только организовать, но еще и вооружить. Они своими силами укротят любые порывы и в Белгородской, и в Брянской, и в Курской областях. Надо решение об этом принимать, никаких резервов перебрасывать не нужно, они будут там, где они находятся для того, чтобы отразить наступление на главном опасном направлении. А там решить этот вопрос. Считаю, что надо использовать и срочников. Почему нет? Президент ясно высказался на эту тему, что они не могут быть использованы в зоне СВО. Но Белгородская область - это не зона СВО. - Некоторые украинские военные и военные эксперты говорят о том, что начинать контрнаступление без поддержки с воздуха, без F-16, безумие, так как контрнаступление будет обречено на поражение. Вы можете объяснить, в чем сила самолета F-16? - F-16 очень хороший самолет. Он не пятого поколения, но он хорош тем, что у него мощная система обнаружения целей, он захватывает цели на 360 градусов, это самолет дальнего обнаружения целей, и обладает средствами поражения этих целей, как воздух-воздух, так и воздух-земля. Он может использоваться достаточно далеко по целям в нашем глубоком тылу и по нашей инфраструктуре. Это, безусловно, опасное оружие. Конечно, есть средства, которые с F-16 могут бороться – это средства противовоздушной обороны, это новейшие наши самолеты, такие как СУ-35, который обладает таким же функционалом. Поэтому здесь воздушные бои еще неизвестно, в чью сторону повернутся. Надеюсь, что в нашу. Рано или поздно F-16 у них появятся, здесь иллюзий строит не нужно. Но на данном этапе наступления, думаю, у ВСУ этих самолетов скорее нет, чем есть. ВСУ просто не могут тянуть и дальше с этим наступлением. Мы тоже думали, что они чуть позже начнут активные действия, все-таки земля еще размыта. Я в понедельник ходил по передовой, даже приходилось в некоторых местах снимать берцы и надевать резиновые шаги, потому что везде жижа. Окопы до сих пор не просушены. Как они собираются по ним топать? Но они топают, их подгоняют. Им нужен быстрый результат, Зеленскому крайне важен результат. Он должен показать, что он отрабатывает те колоссальные инвестиции, вложения и поставки военной техники, которой у них в избытке.

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Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

дмитрий рогозин, сво, спецоперация, контрнаступление