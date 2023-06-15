https://ukraina.ru/20230615/1047239124.html

"Самоубийственная миссия": американский журналист предложил новое название для контрнаступления ВСУ

"Самоубийственная миссия": американский журналист предложил новое название для контрнаступления ВСУ - 15.06.2023 Украина.ру

"Самоубийственная миссия": американский журналист предложил новое название для контрнаступления ВСУ

Безрезультатное контрнаступление Украины стоило бы назвать самоубийственной миссией. Об этом 14 июня написал в Twitter ведущий шоу Dive американский журналист Джексон Хинкл

2023-06-15T08:31

2023-06-15T08:31

2023-06-15T08:57

контрнаступление

всу

украина

танки

зарубежье

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"Украинское контрнаступление — это настолько колоссальный провал, что они (ВСУ - ред.) потеряли несколько танковых колонн и тысячи человек, притом они не заняли почти никакой территории. Это не контрнаступление, это — самоубийственная миссия", — высказался журналист.Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, на минувшей неделе украинские войска начали давно обещанное продвижение на разных участках фронта и сосредоточили для этого большое количество техники и живой силы.Президент Владимир Путин подчеркивал, что Киев потерял минимум 160 танков и 360 бронемашин. При этом уничтоженная Россией техника составляет 25-30% от общего объема переданных Западом боевых машин.

https://ukraina.ru/20230615/1047238538.html

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2023

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контрнаступление, всу, украина, танки, зарубежье