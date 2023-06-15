"Самоубийственная миссия": американский журналист предложил новое название для контрнаступления ВСУ - 15.06.2023 Украина.ру
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"Самоубийственная миссия": американский журналист предложил новое название для контрнаступления ВСУ
"Самоубийственная миссия": американский журналист предложил новое название для контрнаступления ВСУ - 15.06.2023 Украина.ру
"Самоубийственная миссия": американский журналист предложил новое название для контрнаступления ВСУ
Безрезультатное контрнаступление Украины стоило бы назвать самоубийственной миссией. Об этом 14 июня написал в Twitter ведущий шоу Dive американский журналист Джексон Хинкл
2023-06-15T08:31
2023-06-15T08:57
контрнаступление
всу
украина
танки
зарубежье
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"Украинское контрнаступление — это настолько колоссальный провал, что они (ВСУ - ред.) потеряли несколько танковых колонн и тысячи человек, притом они не заняли почти никакой территории. Это не контрнаступление, это — самоубийственная миссия", — высказался журналист.Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, на минувшей неделе украинские войска начали давно обещанное продвижение на разных участках фронта и сосредоточили для этого большое количество техники и живой силы.Президент Владимир Путин подчеркивал, что Киев потерял минимум 160 танков и 360 бронемашин. При этом уничтоженная Россией техника составляет 25-30% от общего объема переданных Западом боевых машин.
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контрнаступление, всу, украина, танки, зарубежье
контрнаступление, ВСУ, Украина, танки, Зарубежье

"Самоубийственная миссия": американский журналист предложил новое название для контрнаступления ВСУ

08:31 15.06.2023 (обновлено: 08:57 15.06.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Безрезультатное контрнаступление Украины стоило бы назвать самоубийственной миссией. Об этом 14 июня написал в Twitter ведущий шоу Dive американский журналист Джексон Хинкл
"Украинское контрнаступление — это настолько колоссальный провал, что они (ВСУ - ред.) потеряли несколько танковых колонн и тысячи человек, притом они не заняли почти никакой территории. Это не контрнаступление, это — самоубийственная миссия", — высказался журналист.
Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, на минувшей неделе украинские войска начали давно обещанное продвижение на разных участках фронта и сосредоточили для этого большое количество техники и живой силы.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что Киев потерял минимум 160 танков и 360 бронемашин. При этом уничтоженная Россией техника составляет 25-30% от общего объема переданных Западом боевых машин.
- РИА Новости, 1920, 15.06.2023
07:53
Бывший советник главы Пентагона назвал контрнаступление ВСУ безрезультатнымКиевские власти в своем контрнаступлении не добились каких-либо результатов. Об этом 14 июня заявил бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор в беседе с ведущим подкаста "Джаджинг фридом" Эндрю Наполитано, отрывок из которой был опубликован в YouTube
 
контрнаступлениеВСУУкраинатанкиЗарубежье
 
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