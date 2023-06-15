Бывший советник главы Пентагона назвал контрнаступление ВСУ безрезультатным - 15.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230615/1047238538.html
Бывший советник главы Пентагона назвал контрнаступление ВСУ безрезультатным
Бывший советник главы Пентагона назвал контрнаступление ВСУ безрезультатным - 15.06.2023 Украина.ру
Бывший советник главы Пентагона назвал контрнаступление ВСУ безрезультатным
Киевские власти в своем контрнаступлении не добились каких-либо результатов. Об этом 14 июня заявил бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор в беседе с ведущим подкаста "Джаджинг фридом" Эндрю Наполитано, отрывок из которой был опубликован в YouTube
2023-06-15T07:53
2023-06-15T07:53
зарубежье
всу
контрнаступление
новости
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/16/1043845889_0:37:1920:1117_1920x0_80_0_0_3372b72fdeedcab4df2fe0f32de724d3.jpg.webp
В частности, Макгрегор указал, что те успехи, о которых сообщает Киев, зачастую относятся к отдаленным от оборонительных линий участкам.Экс-советник главы Пентагона отметил, что ВСУ в качестве достижений могут демонстрировать "два или три разрушенных здания, которые располагаются в 15-25 км" от российских рубежей обороны.Как сообщали в Минобороны РФ, украинские силы с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления, неся при этом потери в людях и технике. Как заявил во вторник на встрече с военными корреспондентами президент России Владимир Путин, ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении.Газета "Политико" со ссылкой на представителей вашингтонской администрации писала ранее, что дальнейшая помощь Киеву зависит от успеха контрнаступления.
https://ukraina.ru/20230615/1047238067.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/16/1043845889_107:0:1815:1281_1920x0_80_0_0_33ca7dad03fc2721f7eab745d003c4ce.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
зарубежье, всу, контрнаступление, новости, пентагон
Зарубежье, ВСУ, контрнаступление, Новости, Пентагон

Бывший советник главы Пентагона назвал контрнаступление ВСУ безрезультатным

07:53 15.06.2023
 
© commons.wikimedia.org / BMG-2048
- РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© commons.wikimedia.org / BMG-2048
Читать в
Киевские власти в своем контрнаступлении не добились каких-либо результатов. Об этом 14 июня заявил бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор в беседе с ведущим подкаста "Джаджинг фридом" Эндрю Наполитано, отрывок из которой был опубликован в YouTube
В частности, Макгрегор указал, что те успехи, о которых сообщает Киев, зачастую относятся к отдаленным от оборонительных линий участкам.

"Они [ВСУ] не добились совершенно никаких успехов, так как в украинском контрнаступлении все крутится вокруг способности достичь линии обороны, взломать ее и затем подобраться к важному пункту, например Мелитополю. Этого не произошло", – сказал он.

Экс-советник главы Пентагона отметил, что ВСУ в качестве достижений могут демонстрировать "два или три разрушенных здания, которые располагаются в 15-25 км" от российских рубежей обороны.
Как сообщали в Минобороны РФ, украинские силы с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления, неся при этом потери в людях и технике.
Как заявил во вторник на встрече с военными корреспондентами президент России Владимир Путин, ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении.
Газета "Политико" со ссылкой на представителей вашингтонской администрации писала ранее, что дальнейшая помощь Киеву зависит от успеха контрнаступления.
- РИА Новости, 1920, 15.06.2023
07:11
Экс-аналитик ЦРУ назвал потери ВСУ при контрнаступлении зашкаливающимиЭкс-аналитик Центрального разведывательного (ЦРУ) США Ларри Джонсон 14 июня в комментарии для YouTube-канала Judging Freedom назвал зашкаливающими потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления, которое, по его оценке, могло начаться семь или восемь дней назад
 
ЗарубежьеВСУконтрнаступлениеНовостиПентагон
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:18Крым атаковали украинские беспилотники — Аксенов
08:05Промышленные предприятия загорелись в Кривом Роге
08:01Месть "другу украинцев": кто убил Бронислава Перацкого
07:53Бывший советник главы Пентагона назвал контрнаступление ВСУ безрезультатным
07:34Киевских учителей заставляют ночами дежурить в укрытиях
07:22СМИ написали о загадочном послании погибшего на Украине финского наемника
07:11Экс-аналитик ЦРУ назвал потери ВСУ при контрнаступлении зашкаливающими
06:00"Капут капитализму". Эксперт рассказал, почему в степях Новороссии горят немецкие "Леопарды" ВСУ
05:36Почему Варшава выгораживает Киев в деле "Волынской резни"
05:30Алексей Анпилогов: ВСУ устали биться лбом о линию Суровикина, но готовят России опасный фланговый удар
05:30Военный эксперт рассказал, как бойцы ВС РФ показали Западу, что могут легко сжигать немецкие "Леопарды"
05:15Блогер Живов о том, почему Бельгия занервничала после Белгорода и кому нужны "пляски вокруг Залужного"
05:15Блогер Живов: если Киев не будет слушаться США, то ВСУ будут воевать с палками вместо "Старлинков"
05:00Военный эксперт объяснил, зачем Киев отправляет ВСУ в лобовые атаки и "мясные штурмы"
04:45Эксперт объяснил, почему Россия проиграет НАТО в обычной войне и что она будет с этим делать
03:31Барабаны, овощерезки и сковородки по цене автомобиля. Как в Киеве пилят деньги на укрытиях
03:18Дмитрий Дробницкий: Оказалось, у русских есть ключики практически ко всему оружию НАТО
02:53Поворот с Запада на Юг и Восток: итоги первого дня ПМЭФ-2023
21:52Врио главы Запорожской области заявил о неэффективности начала контрнаступления ВСУ
21:17В МИД РФ раскритиковали посла Румынии за сравнение африканцев с обезьянами
Лента новостейМолния