https://ukraina.ru/20230615/1047238538.html

Бывший советник главы Пентагона назвал контрнаступление ВСУ безрезультатным

Бывший советник главы Пентагона назвал контрнаступление ВСУ безрезультатным - 15.06.2023 Украина.ру

Бывший советник главы Пентагона назвал контрнаступление ВСУ безрезультатным

Киевские власти в своем контрнаступлении не добились каких-либо результатов. Об этом 14 июня заявил бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор в беседе с ведущим подкаста "Джаджинг фридом" Эндрю Наполитано, отрывок из которой был опубликован в YouTube

2023-06-15T07:53

2023-06-15T07:53

2023-06-15T07:53

зарубежье

всу

контрнаступление

новости

пентагон

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В частности, Макгрегор указал, что те успехи, о которых сообщает Киев, зачастую относятся к отдаленным от оборонительных линий участкам.Экс-советник главы Пентагона отметил, что ВСУ в качестве достижений могут демонстрировать "два или три разрушенных здания, которые располагаются в 15-25 км" от российских рубежей обороны.Как сообщали в Минобороны РФ, украинские силы с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления, неся при этом потери в людях и технике. Как заявил во вторник на встрече с военными корреспондентами президент России Владимир Путин, ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении.Газета "Политико" со ссылкой на представителей вашингтонской администрации писала ранее, что дальнейшая помощь Киеву зависит от успеха контрнаступления.

https://ukraina.ru/20230615/1047238067.html

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зарубежье, всу, контрнаступление, новости, пентагон