https://ukraina.ru/20230615/1047238067.html

Экс-аналитик ЦРУ назвал потери ВСУ при контрнаступлении зашкаливающими

Экс-аналитик ЦРУ назвал потери ВСУ при контрнаступлении зашкаливающими - 15.06.2023 Украина.ру

Экс-аналитик ЦРУ назвал потери ВСУ при контрнаступлении зашкаливающими

Экс-аналитик Центрального разведывательного (ЦРУ) США Ларри Джонсон 14 июня в комментарии для YouTube-канала Judging Freedom назвал зашкаливающими потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления, которое, по его оценке, могло начаться семь или восемь дней назад

2023-06-15T07:11

2023-06-15T07:11

2023-06-15T07:12

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"Что касается солдат, то уровень потерь сейчас — просто зашкаливает", — сказал он, не назвав определенные цифры.Аналитик заявил, что если говорить о соотношении потерь среди российских и украинских военных, то "они достигают около восьми, девяти, или даже десяти к одному".Кроме человеческих ресурсов, считает Джонсон, Киев теряет огромное количество бронетанковых соединений. Их число он тоже не назвал.На днях пресс-служба Минобороны России показала трофейные танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley, захваченные у ВСУ на Запорожском направлении. Тогда же президент России Владимир Путин на встрече с военкорами заявил, что американские Bradley и немецкие Leopard "прекрасно горят".Неудачу ВСУ экс-аналитик ЦРУ объяснил тем, что у Киева нет военной авиации — самолетов и вертолетов для продвижения вперед и поддержки с воздуха. По его словам, Украина не располагает также достаточным количеством мобильной артиллерии и комплексов ПВО для отражения атак.В мае Джонсон уже высказывал мнение, согласно которому западные страны недооценили возможности армии России. По его словам, союзники Украины в лице стран Евросоюза и США ожидали, что у Москвы со дня на день закончатся ракеты. Однако, как отметил эксперт, Москва в настоящее время наносит удары "невиданными темпами".

https://ukraina.ru/20230614/1047235622.html

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всу, контрнаступление, новости, россия, потери