https://ukraina.ru/20230615/1047224601.html

Блогер Живов: если Киев не будет слушаться США, то ВСУ будут воевать с палками вместо "Старлинков"

Блогер Живов: если Киев не будет слушаться США, то ВСУ будут воевать с палками вместо "Старлинков" - 15.06.2023 Украина.ру

Блогер Живов: если Киев не будет слушаться США, то ВСУ будут воевать с палками вместо "Старлинков"

Сейчас мы наблюдаем ослабление поддержки Украины со стороны стран Запада. Причем есть основания полагать, что вторжение диверсантов в Белгородскую область также не было согласовано с американцами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер Алексей Живов

2023-06-15T05:15

2023-06-15T05:15

2023-06-15T05:15

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В последнее время у ВСУ появились проблемы с управлением в войсках. Раз у украинцев что-то не так с управлением, значит что-то не заладилось с американцами, рассказал блогер.Возможно, таким образом США хотят показать украинским властям, что, если они не будут слушаться, то будут бегать в атаку с палками, а не со "Старлинками", добавил он.У ВС РФ в отличие от ВСУ управление было построено на связи семидесятых годов, которая еще и не всегда работала, а у противника в наличии - западные онлайн-карты и мгновенный выход в интернет, указал блогер.Естественно, нам это все аукалось. Но за полтора года СВО российская армия смогла справиться с частью своих системных проблем, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, сша, илон маск, наступление, россия, всу