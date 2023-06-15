https://ukraina.ru/20230615/1047224601.html
Блогер Живов: если Киев не будет слушаться США, то ВСУ будут воевать с палками вместо "Старлинков"
Блогер Живов: если Киев не будет слушаться США, то ВСУ будут воевать с палками вместо "Старлинков" - 15.06.2023 Украина.ру
Блогер Живов: если Киев не будет слушаться США, то ВСУ будут воевать с палками вместо "Старлинков"
Сейчас мы наблюдаем ослабление поддержки Украины со стороны стран Запада. Причем есть основания полагать, что вторжение диверсантов в Белгородскую область также не было согласовано с американцами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер Алексей Живов
2023-06-15T05:15
2023-06-15T05:15
2023-06-15T05:15
новости
сво
сша
илон маск
наступление
россия
всу
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В последнее время у ВСУ появились проблемы с управлением в войсках. Раз у украинцев что-то не так с управлением, значит что-то не заладилось с американцами, рассказал блогер.Возможно, таким образом США хотят показать украинским властям, что, если они не будут слушаться, то будут бегать в атаку с палками, а не со "Старлинками", добавил он.У ВС РФ в отличие от ВСУ управление было построено на связи семидесятых годов, которая еще и не всегда работала, а у противника в наличии - западные онлайн-карты и мгновенный выход в интернет, указал блогер.Естественно, нам это все аукалось. Но за полтора года СВО российская армия смогла справиться с частью своих системных проблем, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, сша, илон маск, наступление, россия, всу
Новости, СВО, США, Илон Маск, наступление, Россия, ВСУ
Блогер Живов: если Киев не будет слушаться США, то ВСУ будут воевать с палками вместо "Старлинков"
Сейчас мы наблюдаем ослабление поддержки Украины со стороны стран Запада. Причем есть основания полагать, что вторжение диверсантов в Белгородскую область также не было согласовано с американцами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер Алексей Живов
В последнее время у ВСУ появились проблемы с управлением в войсках. Раз у украинцев что-то не так с управлением, значит что-то не заладилось с американцами, рассказал блогер.
Возможно, таким образом США хотят показать украинским властям, что, если они не будут слушаться, то будут бегать в атаку с палками, а не со "Старлинками", добавил он.
"А на чем было построено у ВСУ управление войсками? На американской системе "Старлинк", на американских оффлайн и онлайн-системах, которые показывают местоположение "свой-чужой", и в режиме реального времени показывают движение союзников и противников", - подчеркнул Живов.
У ВС РФ в отличие от ВСУ управление было построено на связи семидесятых годов, которая еще и не всегда работала, а у противника в наличии - западные онлайн-карты и мгновенный выход в интернет, указал блогер.
Естественно, нам это все аукалось. Но за полтора года СВО российская армия смогла справиться с частью своих системных проблем, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь