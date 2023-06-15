Блогер Живов: если Киев не будет слушаться США, то ВСУ будут воевать с палками вместо "Старлинков" - 15.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230615/1047224601.html
Блогер Живов: если Киев не будет слушаться США, то ВСУ будут воевать с палками вместо "Старлинков"
Блогер Живов: если Киев не будет слушаться США, то ВСУ будут воевать с палками вместо "Старлинков" - 15.06.2023 Украина.ру
Блогер Живов: если Киев не будет слушаться США, то ВСУ будут воевать с палками вместо "Старлинков"
Сейчас мы наблюдаем ослабление поддержки Украины со стороны стран Запада. Причем есть основания полагать, что вторжение диверсантов в Белгородскую область также не было согласовано с американцами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер Алексей Живов
2023-06-15T05:15
2023-06-15T05:15
новости
сво
сша
илон маск
наступление
россия
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/18/1044692389_0:0:3038:1710_1920x0_80_0_0_c91314d320a3c60fe4347cd5f8d7b8e8.jpg
В последнее время у ВСУ появились проблемы с управлением в войсках. Раз у украинцев что-то не так с управлением, значит что-то не заладилось с американцами, рассказал блогер.Возможно, таким образом США хотят показать украинским властям, что, если они не будут слушаться, то будут бегать в атаку с палками, а не со "Старлинками", добавил он.У ВС РФ в отличие от ВСУ управление было построено на связи семидесятых годов, которая еще и не всегда работала, а у противника в наличии - западные онлайн-карты и мгновенный выход в интернет, указал блогер.Естественно, нам это все аукалось. Но за полтора года СВО российская армия смогла справиться с частью своих системных проблем, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/18/1044692389_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_bb22d0bd69c3831a7e7e1b582d96c92f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сво, сша, илон маск, наступление, россия, всу
Новости, СВО, США, Илон Маск, наступление, Россия, ВСУ

Блогер Живов: если Киев не будет слушаться США, то ВСУ будут воевать с палками вместо "Старлинков"

05:15 15.06.2023
 
© РИА Новости . Стрингер
- РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости . Стрингер
Читать в
Сейчас мы наблюдаем ослабление поддержки Украины со стороны стран Запада. Причем есть основания полагать, что вторжение диверсантов в Белгородскую область также не было согласовано с американцами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер Алексей Живов
В последнее время у ВСУ появились проблемы с управлением в войсках. Раз у украинцев что-то не так с управлением, значит что-то не заладилось с американцами, рассказал блогер.
Возможно, таким образом США хотят показать украинским властям, что, если они не будут слушаться, то будут бегать в атаку с палками, а не со "Старлинками", добавил он.
"А на чем было построено у ВСУ управление войсками? На американской системе "Старлинк", на американских оффлайн и онлайн-системах, которые показывают местоположение "свой-чужой", и в режиме реального времени показывают движение союзников и противников", - подчеркнул Живов.
У ВС РФ в отличие от ВСУ управление было построено на связи семидесятых годов, которая еще и не всегда работала, а у противника в наличии - западные онлайн-карты и мгновенный выход в интернет, указал блогер.
Естественно, нам это все аукалось. Но за полтора года СВО российская армия смогла справиться с частью своих системных проблем, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
НовостиСВОСШАИлон МаскнаступлениеРоссияВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00"Капут капитализму". Эксперт рассказал, почему в степях Новороссии горят немецкие "Леопарды" ВСУ
05:36Почему Варшава выгораживает Киев в деле "Волынской резни"
05:30Алексей Анпилогов: ВСУ устали биться лбом о линию Суровикина, но готовят России опасный фланговый удар
05:30Военный эксперт рассказал, как бойцы ВС РФ показали Западу, что могут легко сжигать немецкие "Леопарды"
05:15Блогер Живов о том, почему Бельгия занервничала после Белгорода и кому нужны "пляски вокруг Залужного"
05:15Блогер Живов: если Киев не будет слушаться США, то ВСУ будут воевать с палками вместо "Старлинков"
05:00Военный эксперт объяснил, зачем Киев отправляет ВСУ в лобовые атаки и "мясные штурмы"
04:45Эксперт объяснил, почему Россия проиграет НАТО в обычной войне и что она будет с этим делать
03:31Барабаны, овощерезки и сковородки по цене автомобиля. Как в Киеве пилят деньги на укрытиях
03:18Дмитрий Дробницкий: Оказалось, у русских есть ключики практически ко всему оружию НАТО
02:53Поворот с Запада на Юг и Восток: итоги первого дня ПМЭФ-2023
21:52Врио главы Запорожской области заявил о неэффективности начала контрнаступления ВСУ
21:17В МИД РФ раскритиковали посла Румынии за сравнение африканцев с обезьянами
20:55Белый дом тайно возобновили переговоры с Ираном – WSJ
20:35Ошибки ВСУ приведут к тому, что танки Leopard станут трофеем Москвы - СМИ
20:16США сообщили о потерях Вооруженных сил Украины в первые дни контрнаступления
19:37Венгрия и Турция обсудят прием Швеции в НАТО - Сийярто
19:13ЕС обсуждает 11-й пакет санкций против России - СМИ
18:57Крым в аренду, украинский фейк о Делимханове, последствия Каховской катастрофы. Итоги 14 июня
18:49Лукашенко: Запад начнет сворачивать военную помощь Киеву
Лента новостейМолния