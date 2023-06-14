https://ukraina.ru/20230614/1047213003.html

Венгрия считает, что Трамп мог бы избежать конфликта на Украине

Венгрия считает, что Трамп мог бы избежать конфликта на Украине - 14.06.2023 Украина.ру

Венгрия считает, что Трамп мог бы избежать конфликта на Украине

При победе на президентских выборах в США в 2020 году Дональда Трампа, конфликта на Украине не случилось бы, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью американскому телеканалу Newsmax TV 14 июня

2023-06-14T12:51

2023-06-14T12:51

2023-06-14T12:51

новости

дональд трамп

сша

венгрия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/03/1044980566_0:64:3071:1791_1920x0_80_0_0_06c159a4313e63907dea25d268105d59.jpg.webp

Венгрия поддерживает Трампа в судебном процессе и болеет за него, заявил Сийярто.Ранее Трампу предьявили обвинения по 37 пунктам. В обвинительном заключении имеются пункты, как "незаконное хранение секретных документов", "дача ложных показаний" и "заговор с целью препятствования правосудию". Каждый из них грозит бывшему главе Белого дома 20 годами тюрьмы.

https://ukraina.ru/20230613/1047180960.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дональд трамп, сша, венгрия