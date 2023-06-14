Венгрия считает, что Трамп мог бы избежать конфликта на Украине - 14.06.2023 Украина.ру
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Венгрия считает, что Трамп мог бы избежать конфликта на Украине
Венгрия считает, что Трамп мог бы избежать конфликта на Украине - 14.06.2023 Украина.ру
Венгрия считает, что Трамп мог бы избежать конфликта на Украине
При победе на президентских выборах в США в 2020 году Дональда Трампа, конфликта на Украине не случилось бы, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью американскому телеканалу Newsmax TV 14 июня
2023-06-14T12:51
2023-06-14T12:51
новости
дональд трамп
сша
венгрия
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Венгрия поддерживает Трампа в судебном процессе и болеет за него, заявил Сийярто.Ранее Трампу предьявили обвинения по 37 пунктам. В обвинительном заключении имеются пункты, как "незаконное хранение секретных документов", "дача ложных показаний" и "заговор с целью препятствования правосудию". Каждый из них грозит бывшему главе Белого дома 20 годами тюрьмы.
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новости, дональд трамп, сша, венгрия
Новости, Дональд Трамп, США, Венгрия

Венгрия считает, что Трамп мог бы избежать конфликта на Украине

12:51 14.06.2023
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP / Evan Vucci
Читать в
При победе на президентских выборах в США в 2020 году Дональда Трампа, конфликта на Украине не случилось бы, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью американскому телеканалу Newsmax TV 14 июня
Венгрия поддерживает Трампа в судебном процессе и болеет за него, заявил Сийярто.
"Я вполне уверен — насколько мы можем быть уверены в том, чего не произошло, — что если бы президент Трамп выиграл выборы, эта война бы не началась. И мы смотрим на его возможное возвращение в Белый дом как на надежду на мирное будущее", — сказал он.
Ранее Трампу предьявили обвинения по 37 пунктам. В обвинительном заключении имеются пункты, как "незаконное хранение секретных документов", "дача ложных показаний" и "заговор с целью препятствования правосудию". Каждый из них грозит бывшему главе Белого дома 20 годами тюрьмы.
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