Венгрия считает, что Трамп мог бы избежать конфликта на Украине
© AP / Evan Vucci
© AP / Evan Vucci
При победе на президентских выборах в США в 2020 году Дональда Трампа, конфликта на Украине не случилось бы, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью американскому телеканалу Newsmax TV 14 июня
Венгрия поддерживает Трампа в судебном процессе и болеет за него, заявил Сийярто.
"Я вполне уверен — насколько мы можем быть уверены в том, чего не произошло, — что если бы президент Трамп выиграл выборы, эта война бы не началась. И мы смотрим на его возможное возвращение в Белый дом как на надежду на мирное будущее", — сказал он.
Ранее Трампу предьявили обвинения по 37 пунктам. В обвинительном заключении имеются пункты, как "незаконное хранение секретных документов", "дача ложных показаний" и "заговор с целью препятствования правосудию". Каждый из них грозит бывшему главе Белого дома 20 годами тюрьмы.