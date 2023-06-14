https://ukraina.ru/20230614/1047166764.html
Пока "Леопарды" зализывают раны. Военный эксперт о том, как ВСУ продавливают оборону ВС РФ старыми Т-72
Пока "Леопарды" зализывают раны. Военный эксперт о том, как ВСУ продавливают оборону ВС РФ старыми Т-72 - 14.06.2023 Украина.ру
Пока "Леопарды" зализывают раны. Военный эксперт о том, как ВСУ продавливают оборону ВС РФ старыми Т-72
Судя по сводкам с фронта, за время наступления ВСУ потеряли целый батальон, причем не простой, а усиленный. Получается, что за неделю они потеряли больше бригады. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
2023-06-14T05:15
2023-06-14T05:15
2023-06-14T05:15
новости
танки
леопарды
наступление
бои
потери
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/10/1043629431_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_061f9cf0a1805d20ea404b2d72f8ca13.jpg
Сейчас вместо натовских танков ВСУ бросают в бой советские Т-72 и с их помощью пытаются продавливать нашу оборону. ВС РФ уничтожают танки и БТРы советского образца, которые собрали для Киева из разных стран мира, рассказал эксперт.Потому что остатки "Леопардов" зализывают раны, а "Челленджеры" ВСУ вообще не использовали. Видимо, британцы запретили их применять после дебюта немецких танков. Особенно это касается Запорожского направления, добавил он.Пока из-за дождей не могут полноценно работать наши беспилотники и авиация. Но сейчас уже лето, погода будет жаркой и всё быстро подсохнет. Да, на это потребуется несколько дней. Но, учитывая неповоротливость натовской техники (она тяжелая и капризная), даже часы очень много решают на поле боя, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/10/1043629431_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8adc6d58d72128687b64384af8b73b6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, танки, леопарды, наступление, бои, потери
Пока "Леопарды" зализывают раны. Военный эксперт о том, как ВСУ продавливают оборону ВС РФ старыми Т-72
Судя по сводкам с фронта, за время наступления ВСУ потеряли целый батальон, причем не простой, а усиленный. Получается, что за неделю они потеряли больше бригады. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
Сейчас вместо натовских танков ВСУ бросают в бой советские Т-72 и с их помощью пытаются продавливать нашу оборону. ВС РФ уничтожают танки и БТРы советского образца, которые собрали для Киева из разных стран мира, рассказал эксперт.
Потому что остатки "Леопардов" зализывают раны, а "Челленджеры" ВСУ вообще не использовали. Видимо, британцы запретили их применять после дебюта немецких танков. Особенно это касается Запорожского направления, добавил он.
"ВСУ неслучайно попытались перебросить туда [на Запорожское направление] резервы с Херсонского направления после разрушения дамбы Каховской ГЭС. Но если Киев думает, что из-за этого мы не сможем переправиться на правый берег Днепра в случае необходимости, то он ошибается. У нас есть альтернативные способы. Скоро мы увидим, что придумает наше командование на этот счет", - подчеркнул Дандыкин.
Пока из-за дождей не могут полноценно работать наши беспилотники и авиация. Но сейчас уже лето, погода будет жаркой и всё быстро подсохнет. Да, на это потребуется несколько дней. Но, учитывая неповоротливость натовской техники (она тяжелая и капризная), даже часы очень много решают на поле боя, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь