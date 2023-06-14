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Пока "Леопарды" зализывают раны. Военный эксперт о том, как ВСУ продавливают оборону ВС РФ старыми Т-72

Пока "Леопарды" зализывают раны. Военный эксперт о том, как ВСУ продавливают оборону ВС РФ старыми Т-72 - 14.06.2023 Украина.ру

Пока "Леопарды" зализывают раны. Военный эксперт о том, как ВСУ продавливают оборону ВС РФ старыми Т-72

Судя по сводкам с фронта, за время наступления ВСУ потеряли целый батальон, причем не простой, а усиленный. Получается, что за неделю они потеряли больше бригады. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин

2023-06-14T05:15

2023-06-14T05:15

2023-06-14T05:15

новости

танки

леопарды

наступление

бои

потери

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Сейчас вместо натовских танков ВСУ бросают в бой советские Т-72 и с их помощью пытаются продавливать нашу оборону. ВС РФ уничтожают танки и БТРы советского образца, которые собрали для Киева из разных стран мира, рассказал эксперт.Потому что остатки "Леопардов" зализывают раны, а "Челленджеры" ВСУ вообще не использовали. Видимо, британцы запретили их применять после дебюта немецких танков. Особенно это касается Запорожского направления, добавил он.Пока из-за дождей не могут полноценно работать наши беспилотники и авиация. Но сейчас уже лето, погода будет жаркой и всё быстро подсохнет. Да, на это потребуется несколько дней. Но, учитывая неповоротливость натовской техники (она тяжелая и капризная), даже часы очень много решают на поле боя, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, танки, леопарды, наступление, бои, потери