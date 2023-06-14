Пока "Леопарды" зализывают раны. Военный эксперт о том, как ВСУ продавливают оборону ВС РФ старыми Т-72 - 14.06.2023 Украина.ру
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Пока "Леопарды" зализывают раны. Военный эксперт о том, как ВСУ продавливают оборону ВС РФ старыми Т-72
Пока "Леопарды" зализывают раны. Военный эксперт о том, как ВСУ продавливают оборону ВС РФ старыми Т-72 - 14.06.2023 Украина.ру
Пока "Леопарды" зализывают раны. Военный эксперт о том, как ВСУ продавливают оборону ВС РФ старыми Т-72
Судя по сводкам с фронта, за время наступления ВСУ потеряли целый батальон, причем не простой, а усиленный. Получается, что за неделю они потеряли больше бригады. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
2023-06-14T05:15
2023-06-14T05:15
новости
танки
леопарды
наступление
бои
потери
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Сейчас вместо натовских танков ВСУ бросают в бой советские Т-72 и с их помощью пытаются продавливать нашу оборону. ВС РФ уничтожают танки и БТРы советского образца, которые собрали для Киева из разных стран мира, рассказал эксперт.Потому что остатки "Леопардов" зализывают раны, а "Челленджеры" ВСУ вообще не использовали. Видимо, британцы запретили их применять после дебюта немецких танков. Особенно это касается Запорожского направления, добавил он.Пока из-за дождей не могут полноценно работать наши беспилотники и авиация. Но сейчас уже лето, погода будет жаркой и всё быстро подсохнет. Да, на это потребуется несколько дней. Но, учитывая неповоротливость натовской техники (она тяжелая и капризная), даже часы очень много решают на поле боя, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, танки, леопарды, наступление, бои, потери
Новости, танки, леопарды, наступление, бои, потери

Пока "Леопарды" зализывают раны. Военный эксперт о том, как ВСУ продавливают оборону ВС РФ старыми Т-72

05:15 14.06.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота танков Т-72Б в южном секторе СВО
Работа танков Т-72Б в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Судя по сводкам с фронта, за время наступления ВСУ потеряли целый батальон, причем не простой, а усиленный. Получается, что за неделю они потеряли больше бригады. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
Сейчас вместо натовских танков ВСУ бросают в бой советские Т-72 и с их помощью пытаются продавливать нашу оборону. ВС РФ уничтожают танки и БТРы советского образца, которые собрали для Киева из разных стран мира, рассказал эксперт.
Потому что остатки "Леопардов" зализывают раны, а "Челленджеры" ВСУ вообще не использовали. Видимо, британцы запретили их применять после дебюта немецких танков. Особенно это касается Запорожского направления, добавил он.
"ВСУ неслучайно попытались перебросить туда [на Запорожское направление] резервы с Херсонского направления после разрушения дамбы Каховской ГЭС. Но если Киев думает, что из-за этого мы не сможем переправиться на правый берег Днепра в случае необходимости, то он ошибается. У нас есть альтернативные способы. Скоро мы увидим, что придумает наше командование на этот счет", - подчеркнул Дандыкин.
Пока из-за дождей не могут полноценно работать наши беспилотники и авиация. Но сейчас уже лето, погода будет жаркой и всё быстро подсохнет. Да, на это потребуется несколько дней. Но, учитывая неповоротливость натовской техники (она тяжелая и капризная), даже часы очень много решают на поле боя, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
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