Бортников рассказал о целях украинских спецслужб на территории России - 13.06.2023 Украина.ру
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Бортников рассказал о целях украинских спецслужб на территории России
Бортников рассказал о целях украинских спецслужб на территории России - 13.06.2023 Украина.ру
Бортников рассказал о целях украинских спецслужб на территории России
Целью спецслужб Украины является нарушение транспортного сообщения у зоны проведения СВО и создание препятствий для воинских перевозок, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников, сообщает РИА Новости 13 июня
2023-06-13T15:01
2023-06-13T15:01
новости
александр бортников
сво
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Сегодня состоялось заседание НАК под руководством Бортникова, на котором рассматривались актуальные вопросы обеспечения антитеррористической защищенности объектов транспортного комплекса в условиях проведения СВО.ВСУ взорвали почти все пограничные мосты и заминировали дороги на границе с Белоруссией для того, чтобы ВС РФ не заходили на Украину с территории республики, заявил ранее советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, старший научный сотрудник Центра белорусских исследований Института Европы РАН Всеволод Шимов в интервью Украина.руПодробнее об этом можно прочитать в материале : “Эксперт объяснил, почему ВСУ взорвали почти все мосты и заминировали дороги на границе с Белоруссией” на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20230613/1047171747.html
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Новости
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новости, александр бортников, сво, украина
Новости, Александр Бортников, СВО, Украина

Бортников рассказал о целях украинских спецслужб на территории России

15:01 13.06.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" с закрытых огневых позиций в ЛНР
Боевая работа самоходной гаубицы 2С19 Мста-С с закрытых огневых позиций в ЛНР - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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Целью спецслужб Украины является нарушение транспортного сообщения у зоны проведения СВО и создание препятствий для воинских перевозок, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников, сообщает РИА Новости 13 июня
Сегодня состоялось заседание НАК под руководством Бортникова, на котором рассматривались актуальные вопросы обеспечения антитеррористической защищенности объектов транспортного комплекса в условиях проведения СВО.
"В своем выступлении председатель НАК отметил, что целями украинских спецслужб и националистических формирований являются нарушение транспортного сообщения, прежде всего, вблизи зоны проведения СВО, создание препятствий для воинских перевозок и срыв снабжения новых российских регионов", - говорится в релизе информационного центра НАК.
ВСУ взорвали почти все пограничные мосты и заминировали дороги на границе с Белоруссией для того, чтобы ВС РФ не заходили на Украину с территории республики, заявил ранее советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, старший научный сотрудник Центра белорусских исследований Института Европы РАН Всеволод Шимов в интервью Украина.ру
Подробнее об этом можно прочитать в материале : “Эксперт объяснил, почему ВСУ взорвали почти все мосты и заминировали дороги на границе с Белоруссией” на сайте Украина.ру
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
14:07
"Убивайте больше россиян": министр обороны Украины рассказал о жестоком призыве ЗападаЗападные страны в начале конфликта на Украине вместо предоставления помощи сказали Киеву "рыть окопы и убивать как можно больше россиян". Об этом сообщил украинский министр обороны Алексей Резников, передает 13 июня журнал Foreign Affairs
 
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