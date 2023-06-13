https://ukraina.ru/20230613/1047173490.html

Бортников рассказал о целях украинских спецслужб на территории России

Бортников рассказал о целях украинских спецслужб на территории России - 13.06.2023 Украина.ру

Бортников рассказал о целях украинских спецслужб на территории России

Целью спецслужб Украины является нарушение транспортного сообщения у зоны проведения СВО и создание препятствий для воинских перевозок, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников, сообщает РИА Новости 13 июня

2023-06-13T15:01

2023-06-13T15:01

2023-06-13T15:01

новости

александр бортников

сво

украина

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Сегодня состоялось заседание НАК под руководством Бортникова, на котором рассматривались актуальные вопросы обеспечения антитеррористической защищенности объектов транспортного комплекса в условиях проведения СВО.ВСУ взорвали почти все пограничные мосты и заминировали дороги на границе с Белоруссией для того, чтобы ВС РФ не заходили на Украину с территории республики, заявил ранее советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, старший научный сотрудник Центра белорусских исследований Института Европы РАН Всеволод Шимов в интервью Украина.руПодробнее об этом можно прочитать в материале : “Эксперт объяснил, почему ВСУ взорвали почти все мосты и заминировали дороги на границе с Белоруссией” на сайте Украина.ру

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2023

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новости, александр бортников, сво, украина