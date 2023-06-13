Бортников рассказал о целях украинских спецслужб на территории России
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Целью спецслужб Украины является нарушение транспортного сообщения у зоны проведения СВО и создание препятствий для воинских перевозок, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников, сообщает РИА Новости 13 июня
Сегодня состоялось заседание НАК под руководством Бортникова, на котором рассматривались актуальные вопросы обеспечения антитеррористической защищенности объектов транспортного комплекса в условиях проведения СВО.
"В своем выступлении председатель НАК отметил, что целями украинских спецслужб и националистических формирований являются нарушение транспортного сообщения, прежде всего, вблизи зоны проведения СВО, создание препятствий для воинских перевозок и срыв снабжения новых российских регионов", - говорится в релизе информационного центра НАК.
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Подробнее об этом можно прочитать в материале : “Эксперт объяснил, почему ВСУ взорвали почти все мосты и заминировали дороги на границе с Белоруссией” на сайте Украина.ру
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