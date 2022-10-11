Эксперт объяснил, почему ВСУ взорвали почти все мосты и заминировали дороги на границе с Белоруссией - 11.10.2022 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему ВСУ взорвали почти все мосты и заминировали дороги на границе с Белоруссией
Эксперт объяснил, почему ВСУ взорвали почти все мосты и заминировали дороги на границе с Белоруссией - 11.10.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему ВСУ взорвали почти все мосты и заминировали дороги на границе с Белоруссией
ВСУ взорвали почти все пограничные мосты и заминировали дороги на границе с Белоруссий для того, чтобы ВС РФ не заходили на Украину с территории руспублики, заявил советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, старший научный сотрудник Центра белорусских исследований Института Европы РАН Всеволод Шимов в интервью Украина.ру
2022-10-11T07:15
2022-10-11T07:15
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белоруссия
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Председатель госпогранкомитета (ГПК) Белоруссии генерал-лейтенант Анатолий Лаппо ране заявил, что украинские военные взорвали практически все пограничные мосты и заминировали дороги на границе с республикой.По его мнению, Украина может начать провокации, но "это будет означать, что рационализм окончательно покинул киевский режим".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, всу, белоруссия, украина
Новости, ВСУ, Белоруссия, Украина

Эксперт объяснил, почему ВСУ взорвали почти все мосты и заминировали дороги на границе с Белоруссией

07:15 11.10.2022
 
Центр Донецка под обстрелом ВСУ 17 сентября
Центр Донецка под обстрелом ВСУ 17 сентября
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ВСУ взорвали почти все пограничные мосты и заминировали дороги на границе с Белоруссий для того, чтобы ВС РФ не заходили на Украину с территории руспублики, заявил советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, старший научный сотрудник Центра белорусских исследований Института Европы РАН Всеволод Шимов в интервью Украина.ру
Председатель госпогранкомитета (ГПК) Белоруссии генерал-лейтенант Анатолий Лаппо ране заявил, что украинские военные взорвали практически все пограничные мосты и заминировали дороги на границе с республикой.
Это вполне рациональный шаг, учитывая, что в самом начале СВО российские войска уже заходили на Украину с территории Белоруссии. Белорусско-украинская граница сейчас действительно напоминает скорее позиционный фронт, чем границу двух государств. Однако вероятность эскалации на этом направлении сейчас представляется невысокой. Белоруссия начнет какие-то действия лишь в случае вопиющей провокации — наподобие подрыва НПЗ.
Всеволод Шимов интервью
Всеволод Шимов
советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, старший научный сотрудник Центра белорусских исследований Института Европы РАН
По его мнению, Украина может начать провокации, но "это будет означать, что рационализм окончательно покинул киевский режим".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Вчера, 16:18
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