Эксперт объяснил, почему ВСУ взорвали почти все мосты и заминировали дороги на границе с Белоруссией
Центр Донецка под обстрелом ВСУ 17 сентября
ВСУ взорвали почти все пограничные мосты и заминировали дороги на границе с Белоруссий для того, чтобы ВС РФ не заходили на Украину с территории руспублики, заявил советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, старший научный сотрудник Центра белорусских исследований Института Европы РАН Всеволод Шимов в интервью Украина.ру
Председатель госпогранкомитета (ГПК) Белоруссии генерал-лейтенант Анатолий Лаппо ране заявил, что украинские военные взорвали практически все пограничные мосты и заминировали дороги на границе с республикой.
Это вполне рациональный шаг, учитывая, что в самом начале СВО российские войска уже заходили на Украину с территории Белоруссии. Белорусско-украинская граница сейчас действительно напоминает скорее позиционный фронт, чем границу двух государств. Однако вероятность эскалации на этом направлении сейчас представляется невысокой. Белоруссия начнет какие-то действия лишь в случае вопиющей провокации — наподобие подрыва НПЗ.
По его мнению, Украина может начать провокации, но "это будет означать, что рационализм окончательно покинул киевский режим".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Вчера, 16:18Заявление Путина, обесточенный Львов, дело об убийствах. Главное на Украине на 16:00 10 октябряПрезидент России Владимир Путин предупредил руководство Украины об ответственности за теракты. 90% Львова осталось без электричества, на Украине ограничили потребление электроэнергии. Следственный комитет РФ возбудил дело по видео убийств в Купянске