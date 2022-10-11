https://ukraina.ru/20221011/1039578422.html

Эксперт объяснил, почему ВСУ взорвали почти все мосты и заминировали дороги на границе с Белоруссией

Эксперт объяснил, почему ВСУ взорвали почти все мосты и заминировали дороги на границе с Белоруссией - 11.10.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему ВСУ взорвали почти все мосты и заминировали дороги на границе с Белоруссией

ВСУ взорвали почти все пограничные мосты и заминировали дороги на границе с Белоруссий для того, чтобы ВС РФ не заходили на Украину с территории руспублики, заявил советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, старший научный сотрудник Центра белорусских исследований Института Европы РАН Всеволод Шимов в интервью Украина.ру

2022-10-11T07:15

2022-10-11T07:15

2022-10-11T07:15

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Председатель госпогранкомитета (ГПК) Белоруссии генерал-лейтенант Анатолий Лаппо ране заявил, что украинские военные взорвали практически все пограничные мосты и заминировали дороги на границе с республикой.По его мнению, Украина может начать провокации, но "это будет означать, что рационализм окончательно покинул киевский режим".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221010/1039575213.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, всу, белоруссия, украина