Тайные боеголовки США: что скрывают на американских базах в Европе - 13.06.2023 Украина.ру
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Тайные боеголовки США: что скрывают на американских базах в Европе
Тайные боеголовки США: что скрывают на американских базах в Европе - 13.06.2023 Украина.ру
Тайные боеголовки США: что скрывают на американских базах в Европе
США тайно разместили около 150 ядерных снарядов на авиабазах в Европе. Это происходит на фоне лицемерной критики Запада размещения российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. Соединенные Штаты и их сателлиты продолжают подталкивать мир к войне на уничтожение против РФ
2023-06-13T12:03
2023-06-13T12:03
эксклюзив
ядерное оружие
европа
сша
россия
белоруссия
вашингтон
ракеты
владимир путин
базы
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"Что это за бомбы и где они находятся"Превращение Европы руками США в свой "ядерный склад" продолжается уже не первое десятилетие. Внимание на это, комментируя ранее вынужденное размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии, обращал, в частности, президент РФ Владимир Путин.Теперь этот тезис получил конкретную иллюстрацию. Как заявила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре, Соединенные Штаты разместили около 150 боеголовок в пяти европейских странах.По ее словам, речь идет о Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Отмечается, что это было сделано без соответствующего заявления.В ICAN считают, что подобные действия становятся потенциальной пусковой точкой, увеличивающей риск ядерной войны.Сандерс-Закре полагает, что западные страны откровенно лицемерят, когда критикуют Москву за размещения своего тактического ядерного оружия в Белоруссии.Ядерный паритетСША и РФ в совокупности обладают приблизительно 89% мирового запаса ядерного оружия и 86% доступных для использования боеголовок, писало ранее издание Украина.ру.По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) и Федерации американских ученых (FAS), к началу прошлого года у России было 5977 ядерных боеголовок, в том числе 1588 развернутых на боеготовых носителях и 2889 законсервированных.Летом 2022 года, по данным SIPRI, Пентагон имел 5428 ядерных зарядов, из них 1744 оперативно развернутых и 1964 резервных ядерных боеголовок.Еще две страны НАТО – Великобритания и Франция – обладают собственными ядерными боеголовками, 225 и 290, таким образом, в совокупности, между США с союзниками и РФ сохраняется примерный паритет.Против РоссииПо данным ICAN, расходы Соединенных Штатов на оружие массового поражения превышают аналогичные траты всех других ядерных держав вместе взятых.Организация назвала конкретную сумму: по данным специалистов, речь идет о 43,7 млрд долларов. Деньги американских налогоплательщиков в очередной раз бросают в топку местной военной машины, аппетиты которой не остановятся ни перед какой ядерной эскалацией.Размещение американского ядерного оружия в Европе призвано изменить сложившийся баланс ядерных сил на европейском континенте, переиграть ситуацию в пользу Соединенных Штатов.Без лишнего шума и с особым цинизмом на Россию нацеливают все новые ядерные боеголовки. При этом Вашингтон нисколько не интересует мнение европейских обывателей, которые вынуждены соседствовать с американским оружием со всеми вытекающими из этого рисками.В той же Германии уже не первый год местная оппозиция и общественные активисты требует от властей прекратить потакать американцам и размещать их ядерное оружие у себя, однако воз и ныне там.В этой связи как нельзя своевременным и целесообразным представляется решение России разместить свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии. О правильности этого шага свидетельствует и беспрецедентная пропагандистская кампания, инициированная медийной обслугой американских милитаристов, которая обвиняет РФ во всех смертных грехах.Поджигатели войны на Западе получили сигнал, что Москва не даст набросить на себя ядерную удавку: Россия готова защищать Союзное государство всеми имеющимися средствами.Если безудержная эскалация со стороны Запада будет продолжаться, то посыпать голову ядерным пеплом, вопреки планам вашингтонских стратегов, в конечном итоге придется им самим.
https://ukraina.ru/20230603/1046838948.html
https://ukraina.ru/20230609/1047046541.html
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Павел Котов
Павел Котов
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96
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Украина.ру
1
5
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editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, ядерное оружие, европа, сша, россия, белоруссия, вашингтон, ракеты, владимир путин, базы
Эксклюзив, Ядерное оружие, Европа, США, Россия, Белоруссия, Вашингтон, ракеты, Владимир Путин, базы

Тайные боеголовки США: что скрывают на американских базах в Европе

12:03 13.06.2023
 
© Фото : Public Domain
- РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© Фото : Public Domain
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
США тайно разместили около 150 ядерных снарядов на авиабазах в Европе. Это происходит на фоне лицемерной критики Запада размещения российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. Соединенные Штаты и их сателлиты продолжают подталкивать мир к войне на уничтожение против РФ
"Что это за бомбы и где они находятся"
Превращение Европы руками США в свой "ядерный склад" продолжается уже не первое десятилетие. Внимание на это, комментируя ранее вынужденное размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии, обращал, в частности, президент РФ Владимир Путин.
Теперь этот тезис получил конкретную иллюстрацию. Как заявила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре, Соединенные Штаты разместили около 150 боеголовок в пяти европейских странах.
По ее словам, речь идет о Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Отмечается, что это было сделано без соответствующего заявления.
В ICAN считают, что подобные действия становятся потенциальной пусковой точкой, увеличивающей риск ядерной войны.
Сандерс-Закре полагает, что западные страны откровенно лицемерят, когда критикуют Москву за размещения своего тактического ядерного оружия в Белоруссии.

"Вот почему так важно обратить внимание на инструменты, которыми мы располагаем для повышения этой прозрачности, и задать вопросы: что это за бомбы и где они находятся?", - сказала она.

Ядерный паритет
США и РФ в совокупности обладают приблизительно 89% мирового запаса ядерного оружия и 86% доступных для использования боеголовок, писало ранее издание Украина.ру.
По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) и Федерации американских ученых (FAS), к началу прошлого года у России было 5977 ядерных боеголовок, в том числе 1588 развернутых на боеготовых носителях и 2889 законсервированных.
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Летом 2022 года, по данным SIPRI, Пентагон имел 5428 ядерных зарядов, из них 1744 оперативно развернутых и 1964 резервных ядерных боеголовок.
Еще две страны НАТО – Великобритания и Франция – обладают собственными ядерными боеголовками, 225 и 290, таким образом, в совокупности, между США с союзниками и РФ сохраняется примерный паритет.
Против России
По данным ICAN, расходы Соединенных Штатов на оружие массового поражения превышают аналогичные траты всех других ядерных держав вместе взятых.
Организация назвала конкретную сумму: по данным специалистов, речь идет о 43,7 млрд долларов. Деньги американских налогоплательщиков в очередной раз бросают в топку местной военной машины, аппетиты которой не остановятся ни перед какой ядерной эскалацией.
Размещение американского ядерного оружия в Европе призвано изменить сложившийся баланс ядерных сил на европейском континенте, переиграть ситуацию в пользу Соединенных Штатов.
Без лишнего шума и с особым цинизмом на Россию нацеливают все новые ядерные боеголовки. При этом Вашингтон нисколько не интересует мнение европейских обывателей, которые вынуждены соседствовать с американским оружием со всеми вытекающими из этого рисками.
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В той же Германии уже не первый год местная оппозиция и общественные активисты требует от властей прекратить потакать американцам и размещать их ядерное оружие у себя, однако воз и ныне там.
В этой связи как нельзя своевременным и целесообразным представляется решение России разместить свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии. О правильности этого шага свидетельствует и беспрецедентная пропагандистская кампания, инициированная медийной обслугой американских милитаристов, которая обвиняет РФ во всех смертных грехах.
Поджигатели войны на Западе получили сигнал, что Москва не даст набросить на себя ядерную удавку: Россия готова защищать Союзное государство всеми имеющимися средствами.
Если безудержная эскалация со стороны Запада будет продолжаться, то посыпать голову ядерным пеплом, вопреки планам вашингтонских стратегов, в конечном итоге придется им самим.
 
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