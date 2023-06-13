https://ukraina.ru/20230613/1047162736.html

Тайные боеголовки США: что скрывают на американских базах в Европе

Тайные боеголовки США: что скрывают на американских базах в Европе - 13.06.2023 Украина.ру

Тайные боеголовки США: что скрывают на американских базах в Европе

США тайно разместили около 150 ядерных снарядов на авиабазах в Европе. Это происходит на фоне лицемерной критики Запада размещения российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. Соединенные Штаты и их сателлиты продолжают подталкивать мир к войне на уничтожение против РФ

2023-06-13T12:03

2023-06-13T12:03

2023-06-13T12:03

эксклюзив

ядерное оружие

европа

сша

россия

белоруссия

вашингтон

ракеты

владимир путин

базы

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"Что это за бомбы и где они находятся"Превращение Европы руками США в свой "ядерный склад" продолжается уже не первое десятилетие. Внимание на это, комментируя ранее вынужденное размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии, обращал, в частности, президент РФ Владимир Путин.Теперь этот тезис получил конкретную иллюстрацию. Как заявила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре, Соединенные Штаты разместили около 150 боеголовок в пяти европейских странах.По ее словам, речь идет о Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Отмечается, что это было сделано без соответствующего заявления.В ICAN считают, что подобные действия становятся потенциальной пусковой точкой, увеличивающей риск ядерной войны.Сандерс-Закре полагает, что западные страны откровенно лицемерят, когда критикуют Москву за размещения своего тактического ядерного оружия в Белоруссии.Ядерный паритетСША и РФ в совокупности обладают приблизительно 89% мирового запаса ядерного оружия и 86% доступных для использования боеголовок, писало ранее издание Украина.ру.По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) и Федерации американских ученых (FAS), к началу прошлого года у России было 5977 ядерных боеголовок, в том числе 1588 развернутых на боеготовых носителях и 2889 законсервированных.Летом 2022 года, по данным SIPRI, Пентагон имел 5428 ядерных зарядов, из них 1744 оперативно развернутых и 1964 резервных ядерных боеголовок.Еще две страны НАТО – Великобритания и Франция – обладают собственными ядерными боеголовками, 225 и 290, таким образом, в совокупности, между США с союзниками и РФ сохраняется примерный паритет.Против РоссииПо данным ICAN, расходы Соединенных Штатов на оружие массового поражения превышают аналогичные траты всех других ядерных держав вместе взятых.Организация назвала конкретную сумму: по данным специалистов, речь идет о 43,7 млрд долларов. Деньги американских налогоплательщиков в очередной раз бросают в топку местной военной машины, аппетиты которой не остановятся ни перед какой ядерной эскалацией.Размещение американского ядерного оружия в Европе призвано изменить сложившийся баланс ядерных сил на европейском континенте, переиграть ситуацию в пользу Соединенных Штатов.Без лишнего шума и с особым цинизмом на Россию нацеливают все новые ядерные боеголовки. При этом Вашингтон нисколько не интересует мнение европейских обывателей, которые вынуждены соседствовать с американским оружием со всеми вытекающими из этого рисками.В той же Германии уже не первый год местная оппозиция и общественные активисты требует от властей прекратить потакать американцам и размещать их ядерное оружие у себя, однако воз и ныне там.В этой связи как нельзя своевременным и целесообразным представляется решение России разместить свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии. О правильности этого шага свидетельствует и беспрецедентная пропагандистская кампания, инициированная медийной обслугой американских милитаристов, которая обвиняет РФ во всех смертных грехах.Поджигатели войны на Западе получили сигнал, что Москва не даст набросить на себя ядерную удавку: Россия готова защищать Союзное государство всеми имеющимися средствами.Если безудержная эскалация со стороны Запада будет продолжаться, то посыпать голову ядерным пеплом, вопреки планам вашингтонских стратегов, в конечном итоге придется им самим.

https://ukraina.ru/20230603/1046838948.html

https://ukraina.ru/20230609/1047046541.html

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Павел Котов

Павел Котов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, ядерное оружие, европа, сша, россия, белоруссия, вашингтон, ракеты, владимир путин, базы