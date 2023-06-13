https://ukraina.ru/20230613/1047153185.html

Президент Польши пообещал Зеленскому "свет в тоннеле" на саммите НАТО

Президент Польши пообещал Зеленскому "свет в тоннеле" на саммите НАТО - 13.06.2023 Украина.ру

Президент Польши пообещал Зеленскому "свет в тоннеле" на саммите НАТО

Летний саммит НАТО в Вильнюсе может стать для Киева "светом в тоннеле", что крайне важно для украинского правительства, общества и армии. Такое заявление 12 июня сделал президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции с французским и немецким коллегами Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем. Слова польского лидера процитировало издание TVN24

2023-06-13T07:57

2023-06-13T07:57

2023-06-13T07:57

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дуда

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тоннель

владимир зеленский

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Дуда подчеркнул, что Киев ожидает от саммита ясного сигнала о перспективе членства в НАТО, и выразил надежду, что решения, принятые на этом мероприятии станут для Украины "хорошими новостями".Ранее действующий глава организации Йенс Столтенберг заявлял, что вопрос о безопасности Украины будет стоять на первом месте на саммите в Вильнюсе, однако подчеркнул, что полноценные гарантии предоставляются только полноправным членам блока.В сентябре прошлого года Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Однако риторика Запада в этом вопросе довольно противоречивая: заявления о скором приеме Украины неизменно сменяются ровно противоположными. Так, совсем недавно помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сказал, что проведение такой процедуры несвоевременно.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков многократно подчеркивал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация соседней республики на присоединение к НАТО стала одной из причин начала спецоперации.

https://ukraina.ru/20230613/1047152715.html

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новости, дуда, нато, украина, свет, тоннель, владимир зеленский