Президент Польши пообещал Зеленскому "свет в тоннеле" на саммите НАТО - 13.06.2023 Украина.ру
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Президент Польши пообещал Зеленскому "свет в тоннеле" на саммите НАТО
Президент Польши пообещал Зеленскому "свет в тоннеле" на саммите НАТО - 13.06.2023 Украина.ру
Президент Польши пообещал Зеленскому "свет в тоннеле" на саммите НАТО
Летний саммит НАТО в Вильнюсе может стать для Киева "светом в тоннеле", что крайне важно для украинского правительства, общества и армии. Такое заявление 12 июня сделал президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции с французским и немецким коллегами Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем. Слова польского лидера процитировало издание TVN24
2023-06-13T07:57
2023-06-13T07:57
новости
дуда
нато
украина
свет
тоннель
владимир зеленский
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Дуда подчеркнул, что Киев ожидает от саммита ясного сигнала о перспективе членства в НАТО, и выразил надежду, что решения, принятые на этом мероприятии станут для Украины "хорошими новостями".Ранее действующий глава организации Йенс Столтенберг заявлял, что вопрос о безопасности Украины будет стоять на первом месте на саммите в Вильнюсе, однако подчеркнул, что полноценные гарантии предоставляются только полноправным членам блока.В сентябре прошлого года Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Однако риторика Запада в этом вопросе довольно противоречивая: заявления о скором приеме Украины неизменно сменяются ровно противоположными. Так, совсем недавно помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сказал, что проведение такой процедуры несвоевременно.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков многократно подчеркивал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация соседней республики на присоединение к НАТО стала одной из причин начала спецоперации.
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452
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новости, дуда, нато, украина, свет, тоннель, владимир зеленский
Новости, Дуда, НАТО, Украина, свет, тоннель, Владимир Зеленский

Президент Польши пообещал Зеленскому "свет в тоннеле" на саммите НАТО

07:57 13.06.2023
 
© AP / Czarek Sokolowski
- РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© AP / Czarek Sokolowski
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Летний саммит НАТО в Вильнюсе может стать для Киева "светом в тоннеле", что крайне важно для украинского правительства, общества и армии. Такое заявление 12 июня сделал президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции с французским и немецким коллегами Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем. Слова польского лидера процитировало издание TVN24
Дуда подчеркнул, что Киев ожидает от саммита ясного сигнала о перспективе членства в НАТО, и выразил надежду, что решения, принятые на этом мероприятии станут для Украины "хорошими новостями".

"О том, что будущее членство Украины в НАТО ясно видно, что есть свет в конце туннеля, как мне сказали на Украине", — сказал Дуда.

Ранее действующий глава организации Йенс Столтенберг заявлял, что вопрос о безопасности Украины будет стоять на первом месте на саммите в Вильнюсе, однако подчеркнул, что полноценные гарантии предоставляются только полноправным членам блока.
В сентябре прошлого года Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Однако риторика Запада в этом вопросе довольно противоречивая: заявления о скором приеме Украины неизменно сменяются ровно противоположными. Так, совсем недавно помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сказал, что проведение такой процедуры несвоевременно.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков многократно подчеркивал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация соседней республики на присоединение к НАТО стала одной из причин начала спецоперации.
- РИА Новости, 1920, 13.06.2023
07:32
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НовостиДудаНАТОУкраинасветтоннельВладимир Зеленский
 
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