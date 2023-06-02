Песков: членство Украины в НАТО противоречит интересам России
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании ЕЭФ
РФ будет защищать свои интересы, это исключает расширение НАТО за счет Украины и непосредственное его приближение к российским границам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Как считает Владимир Зеленский, Украина и НАТО уже фактически союзники, но нужно закрепить этот статус документами. На время прохождения процедуры вступления в альянс Украина хочет получить гарантии безопасности для себя.
"Россия будет добиваться выполнения своих задач, Россия будет добиваться обеспечения своих интересов и своей безопасности. Это исключает подобное расширение альянса и его непосредственное продвижение к нашим границам, в том числе членство Украины в НАТО", - сказал Песков.
Ранее Песков указал, что в Кремле знают о просьбе Зеленского о вступлении Украины в НАТО.
По его словам, Москва следит за ситуацией и помнит, что стремление Киева вступить в альянс стала одной из причин начала СВО России на Украине.
Как сказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог Александр Перенджиев, НАТО отправляет на Украину оружие и боеприпасы, но дело в том, что Североатлантический альянс всегда воевал против слабых противников.
Когда генсек НАТО Йенс Столтенберг говорит про войну на истощение, то речь идет не только о материальных средствах, добавил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
05:36Армии НАТО. Цена войныВойна — это продолжение политики иными средствами. Под "иными средствами" подразумевается продукция военно-промышленного комплекса, который опирается на общую экономическую базу стран — участников конфликта. Данная глава посвящена сравнительному анализу ВПК и военных бюджетов стран-участниц НАТО и России