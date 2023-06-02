https://ukraina.ru/20230602/1046854781.html

Песков: членство Украины в НАТО противоречит интересам России

Песков: членство Украины в НАТО противоречит интересам России - 02.06.2023 Украина.ру

Песков: членство Украины в НАТО противоречит интересам России

РФ будет защищать свои интересы, это исключает расширение НАТО за счет Украины и непосредственное его приближение к российским границам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2023-06-02T16:26

2023-06-02T16:26

2023-06-02T16:26

новости

нато

украина

дмитрий песков

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Как считает Владимир Зеленский, Украина и НАТО уже фактически союзники, но нужно закрепить этот статус документами. На время прохождения процедуры вступления в альянс Украина хочет получить гарантии безопасности для себя.Ранее Песков указал, что в Кремле знают о просьбе Зеленского о вступлении Украины в НАТО.По его словам, Москва следит за ситуацией и помнит, что стремление Киева вступить в альянс стала одной из причин начала СВО России на Украине.Как сказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог Александр Перенджиев, НАТО отправляет на Украину оружие и боеприпасы, но дело в том, что Североатлантический альянс всегда воевал против слабых противников.Когда генсек НАТО Йенс Столтенберг говорит про войну на истощение, то речь идет не только о материальных средствах, добавил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230602/1046780465.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, нато, украина, дмитрий песков