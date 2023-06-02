Песков: членство Украины в НАТО противоречит интересам России - 02.06.2023 Украина.ру
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Песков: членство Украины в НАТО противоречит интересам России
Песков: членство Украины в НАТО противоречит интересам России - 02.06.2023 Украина.ру
Песков: членство Украины в НАТО противоречит интересам России
РФ будет защищать свои интересы, это исключает расширение НАТО за счет Украины и непосредственное его приближение к российским границам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2023-06-02T16:26
2023-06-02T16:26
новости
нато
украина
дмитрий песков
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Как считает Владимир Зеленский, Украина и НАТО уже фактически союзники, но нужно закрепить этот статус документами. На время прохождения процедуры вступления в альянс Украина хочет получить гарантии безопасности для себя.Ранее Песков указал, что в Кремле знают о просьбе Зеленского о вступлении Украины в НАТО.По его словам, Москва следит за ситуацией и помнит, что стремление Киева вступить в альянс стала одной из причин начала СВО России на Украине.Как сказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог Александр Перенджиев, НАТО отправляет на Украину оружие и боеприпасы, но дело в том, что Североатлантический альянс всегда воевал против слабых противников.Когда генсек НАТО Йенс Столтенберг говорит про войну на истощение, то речь идет не только о материальных средствах, добавил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, нато, украина, дмитрий песков
Новости, НАТО, Украина, Дмитрий Песков

Песков: членство Украины в НАТО противоречит интересам России

16:26 02.06.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании ЕЭФ
Президент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании ЕЭФ - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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РФ будет защищать свои интересы, это исключает расширение НАТО за счет Украины и непосредственное его приближение к российским границам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Как считает Владимир Зеленский, Украина и НАТО уже фактически союзники, но нужно закрепить этот статус документами. На время прохождения процедуры вступления в альянс Украина хочет получить гарантии безопасности для себя.
"Россия будет добиваться выполнения своих задач, Россия будет добиваться обеспечения своих интересов и своей безопасности. Это исключает подобное расширение альянса и его непосредственное продвижение к нашим границам, в том числе членство Украины в НАТО", - сказал Песков.
Ранее Песков указал, что в Кремле знают о просьбе Зеленского о вступлении Украины в НАТО.
По его словам, Москва следит за ситуацией и помнит, что стремление Киева вступить в альянс стала одной из причин начала СВО России на Украине.
Как сказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог Александр Перенджиев, НАТО отправляет на Украину оружие и боеприпасы, но дело в том, что Североатлантический альянс всегда воевал против слабых противников.
Когда генсек НАТО Йенс Столтенберг говорит про войну на истощение, то речь идет не только о материальных средствах, добавил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Армии НАТО коллаж
05:36
Армии НАТО. Цена войныВойна — это продолжение политики иными средствами. Под "иными средствами" подразумевается продукция военно-промышленного комплекса, который опирается на общую экономическую базу стран — участников конфликта. Данная глава посвящена сравнительному анализу ВПК и военных бюджетов стран-участниц НАТО и России
 
НовостиНАТОУкраинаДмитрий Песков
 
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