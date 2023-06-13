https://ukraina.ru/20230613/1047125323.html

Как казаки Смоленск (не)брали

Как казаки Смоленск (не)брали - 13.06.2023 Украина.ру

Как казаки Смоленск (не)брали

Русские земли, не находившиеся в составе России, одной Украиной не ограничиваются. Например, в Грюндвальской битве принимали участие смоленские дружинники – как Украина.ру, 13.06.2023

2023-06-13T08:00

2023-06-13T08:00

2023-06-13T08:00

история

история

история украины

смутное время

xvii век

речь посполитая

московское царство

запорожское казачество

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Русские земли, не находившиеся в составе России, одной Украиной не ограничиваются. Например, в Грюндвальской битве принимали участие смоленские дружинники – как представители Литвы. Борьба России за Смоленск с Литвой, а потом с Польшей продолжалась несколько столетий.Иногда в этой борьбе принимали участие украинцы. Так было в начале XVII века – 13 июня 1611 года, после более чем двадцатимесячной осады польские войска овладели Смоленском. Среди осаждавших и штурмовавших город были и казаки, однако их вклад в победу войск Речи Посполитой оказался неоднозначным.Весной 1609 года Речь Посполитая, надеясь воспользоваться смутой на Руси, объявила войну Царству Московскому и вторглась в Смоленские земли.При этом ещё осенью 1608 года велижский староста Александр Гонсевский начал посылать вооруженные отряды, разорявшие окрестности Смоленска.Весной следующего года набеги поляков усилились. Смоленский воевода Михаил Шеин пытался противостоять им с помощью застав, однако такая тактика оказалась неэффективной. Летом 1609-го, узнав о планируемом в ближайшее время подходе королевского войска, воевода начал готовить город к обороне.Стоит отметить, что в составе Московского царства Смоленск был одной из важнейших крепостей на западной границе. Во время правления Бориса Годунова были обновлены городские укрепления, а новая кирпичная стена протяженностью 6,5 километров, построенная знаменитым архитектором Фёдором Конём, стала одним из мощнейших отечественных фортификационных сооружений того времени. Сам царь называл Смоленскую крепость "ожерельем земли русской".Несмотря на отъезд части смоленского дворянства, отправившегося на соединение с войском Михаила Скопина-Шуйского, к моменту прибытия сил Сигизмунда удалось Шеину собрать гарнизон в 5,5 тысяч человек. Польская же армия на момент начала осады Смоленска — 29 сентября 1609 года — насчитывала почти 13 тысяч бойцов (8,4 тысячи конников и более 4,5 тысячи пехотинцев). Однако вскоре в неё стали вливаться казацкие отряды.Точно можно говорить лишь о числе реестровых казаков, которые принимали участие в осаде и штурме Смоленска. Количество этих конников, имевших защитное вооружение, на самом деле было невелико: от 1100 в октябре 1609-го и 1300-1600 в первой половине 1610 года — до всего лишь 400 на момент окончательного штурма города в июне 1611-го. Причём эти изменения были вызваны не гибелью казаков, а их перемещениями на театре боевых действий польско-русской войны.Казацкие хоругви в войсках польских и литовских магнатов редко насчитывали более 100 всадников и часто меняли место дислокации вместе с основной частью сил своих патронов.А вот нереестровых запорожцев под Смоленском было куда больше.Так, польный гетман коронный Станислав Жолкевский записал в начале октября 1609-го, что к Смоленску "прибыл с казаками Запорожскими атаман Олевченко, и было их до 30 тысяч" (хотя большинство источников говорит максимум о 10 тысячах). Скорее всего, разброс в числах связан с тем, что казаки привычно начали искать поселения, которые можно было разграбить, — а под Смоленском таких практически не осталось.При этом казаки принимали участие уже в первом массированном штурме Смоленска 5-7 октября 1609 года, а в начале ноября их отряд попытался прорваться в город через Авраамиевы ворота.Зимой 1609-1610 годов ряды осаждавших пополнили участники опустевшего Тушинского лагеря Лжедмитрия II. Тем не менее боевой дух защитников Смоленска был по-прежнему высок. Князь Скопин-Шуйский, освободивший от интервентов обширные территории, готовился выйти на помощь Смоленску. Однако в мае 1610 года князь при невыясненных обстоятельствах скончался в Москве.Поход к Смоленску возглавил брат царя Дмитрий Шуйский, но его армия 4 июля 1610 года потерпела сокрушительное поражение в битве под Клушиным.Воодушевлённые этим поляки начали готовиться к решающему штурму Смоленска. Однако у короля Сигизмунда было мало пехоты, поэтому он серьёзно надеялся на приход казаков, при помощи которых мог бы штурмовать крепость."Имею надежду на Господа Бога, что, когда все эти бездельники соберутся, Смоленск будет в наших руках", — писал о приходе казаков секретарь короля, ксёндз Якуб Задзик, в конце июня 1610-го. Как "бездельников" характеризовал Задзик казаков и в письме от 17 июля."От казаков уже приехал пан Обалковский, едут и они за ним, но не в том количестве, что мы ожидали. Большая их часть пошла с добычей от Брянска в Валахию, [в Брянске] провели два штурма и погубили в них до 2000 людей, желая за полдня взять достаточно укреплённый город только саблями и топорами.Однако пан Обалковский надеется, что их сюда придёт более чем 1000 вооружённых людей. Будем иметь этих бездельников более чем 12 тысяч, когда придёт атаман Кулебяка, которого вскоре ожидаем. Мы имеем мало пехоты, и, если казаки не справятся с лестницами, слабая надежда на пеший штурм, особенно при таком длительном укреплении неприятеля за крепостной стеной", — писал секретарь короля канцлеру Польши Гембицкому.Однако уже через месяц с небольшим от надежды на казаков не осталось и следа — приход запорожцев принёс королю более вреда, нежели пользы."На казаков мало надежды, эти бездельники более всего способны к действиям украдкой. А здесь, где старательно стерегут, грабежей не выходит, нужно начинать открытую войну, а они этого не умеют. В общем, немного пользы от их прихода, а ждали их долго. Кроме того, они опустошат этот край, а лагерь лишат продовольствия, которого начинает уже очень не хватать, и оно дорого достаётся", — сообщал Задзик в августе 1610 года.Нужно отметить, что и сами смоляне не воспринимали казаков как серьёзного противника, по словам того же ксендза Задзика, при подходе к городским стенам казаков Харлинского осаждённые кричали им: "невозможное дело мужиками город взять".По информации отдельных источников, тогда под Смоленском некоторое время находился и лично гетман запорожских казаков Каленик Андриевич(кстати, упомянутый атаман Олевченко был его предшественником), а общее число запорожцев, прибывших для штурма города летом 1610-го, оценивается в 15-20 тысяч человек.Казаки приняли участие в попытках взятия Смоленска 19-20 июля и 11 августа 1610 года. Последний штурм оказался весьма кровопролитным, королевское войско одними убитыми потеряло до 1000 человек. Данных о потерях в рядах запорожцев нет — скорее всего, их просто не считали.С конца лета 1610-го никаких данных об участии запорожских казаков в осаде Смоленска не существует.Судя по всему, они просто рассредоточились по близлежащей территории с целью грабежа населения — ведь это был их единственный реальный источник дохода. Если реестровый казак получал 25 злотых жалования в квартал (кстати, польским гусарам платили по 31 злотому), то казак запорожский находился, что называется, "на подножном корму". Однако и он зачастую оказывался весьма "жирным".Так, польский историк Владислав Серчик в книге "На далёкой Украине. Деятельность казаков до 1648 года" приводит список добычи, который привёз из похода на Смоленск один из казацких старшин, некий Пашкевич:"Золото, серебро в изделиях и ломе, драгоценности и жемчуг, дорогие мантии с золотым шитьём из парчи, бархата, шёлка и атласа, меха соболя, рыси, куницы, бобра и лисы на общую сумму 100 тысяч злотых; кроме того, наличными 2 тысячи злотых золотом, 20 тысяч злотых различными монетами; 12 лошадей с богатой сбруей на сумму 2 тысячи злотых, не считая движимого имущества, взятого у слуг и челяди".Ещё один польский историк, Казимир Тышковский, в монографии "Казаччина в московских войнах Сигизмунда III 1605-1618" безапелляционно утверждает, что казаки "не были частью организованных польских сил, играя роль диверсионного и вспомогательного элемента в боевых действиях". Поэтому неудивительно, что даже крайне патриотичная украинская "Википедия" не относит взятие Смоленска к списку "перемог украинского оружия".Смоленск оставался под властью Речи Посполитой вплоть до 1654 года.

https://ukraina.ru/20230423/1045151368.html

https://ukraina.ru/20230214/1043531930.html

https://ukraina.ru/20220910/1038597751.html

https://ukraina.ru/20230303/1043992532.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, история украины, смутное время, xvii век, речь посполитая, московское царство, запорожское казачество