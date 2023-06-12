https://ukraina.ru/20230612/1047145453.html

В Харькове переименуют Парк Горького - СМИ

В Харькове переименуют Парк Горького - СМИ - 12.06.2023 Украина.ру

В Харькове переименуют Парк Горького - СМИ

Парк имени Максима Горького в Харькове могут переименовать в „Центральный“, сообщило 12 июня издание „Страна.ua“ со ссылкой на источники в мэрии

2023-06-12T22:14

2023-06-12T22:14

2023-06-12T22:14

новости

харьков

украина

парк культуры и отдыха имени горького

переименование

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Сообщается, что решение о переименовании парка будет принято на заседании горсовета 13 июняКроме этого, планируют переименовать также целый перечень улиц города.Улицу Плехановскую назовут в честь украинского военного Георгия Тарасенко, погибшего под Харьковом, улицу Державинскую – в честь Дмитрия Коцюбайло (позывной – "Да Винчи"), погибшего в Артёмовске, а улицу Броненосца "Потемкин" - в честь военного Олега Громадского, сообщило издание.Кроме улиц и парка, переименуют также сквер „Дружба".Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации.В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.Сейчас на Украина.ру читают:Теперь уже навечно вчерашние. В чем проблема Верки Сердючки и других "меладзе", предавших РоссиюТри загадки России. Астрологические циклы и судьбы властителейЧерез тернии к линии боестолкновений. Они Родину защищают

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новости, харьков, украина, парк культуры и отдыха имени горького, переименование