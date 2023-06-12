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Министр экономики Германии обеспокоен будущим немецкой промышленности без российского газа

Министр экономики Германии обеспокоен будущим немецкой промышленности без российского газа - 12.06.2023 Украина.ру

Министр экономики Германии обеспокоен будущим немецкой промышленности без российского газа

Промышленность Германии может остановиться в случае отказа продлить соглашение Украины с Россией о транзите газа, сообщило 12 июня агентство Bloomberg со ссылкой на заявление министра экономики Германии Роберта Хабека

2023-06-12T18:38

2023-06-12T18:38

2023-06-12T18:38

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Министр отметил, что соглашение о транзите газа истекает в конце следующего года.Издание сообщило, что на экономической конференции в Германии Хабек предостерег чиновников от иллюзий о том, что с экономикой ничего плохого не случится в случае отказа от соглашения.Министр подчеркнул, что никто не может сказать точно, как будут развиваться события.Авторы статьи пояснили, что из-за европейских правил распределения бремени потенциального дефицита газа Германия будет вынуждена экспортировать топливо в другие страны, чтобы компенсировать дефицит. В конечном итоге производителям крупнейшей экономики Европы придется ограничивать или сокращать собственные поставки.Ранее известный журналист издания Forbes Кеннет Рапоза писал о том, как антироссийские санкции Запада сработали против Евросоюза.По его словам, Еврозона находится в технической рецессии – ВВП за первый квартал составил –0,1%. Конфликт на Украине сильно ударил по Европе: цены на продовольствие выросли, а нехватка энергии привела к закрытию заводов и сталелитейных предприятий, отметил журналист.Сейчас на Украина.ру читают:Теперь уже навечно вчерашние. В чем проблема Верки Сердючки и других "меладзе", предавших РоссиюТри загадки России. Астрологические циклы и судьбы властителейЧерез тернии к линии боестолкновений. Они Родину защищают

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новости, германия, российский газ, газ, сжиженный природный газ, россия, украина