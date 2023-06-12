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Министр экономики Германии обеспокоен будущим немецкой промышленности без российского газа
Министр экономики Германии обеспокоен будущим немецкой промышленности без российского газа - 12.06.2023 Украина.ру
Министр экономики Германии обеспокоен будущим немецкой промышленности без российского газа
Промышленность Германии может остановиться в случае отказа продлить соглашение Украины с Россией о транзите газа, сообщило 12 июня агентство Bloomberg со ссылкой на заявление министра экономики Германии Роберта Хабека
2023-06-12T18:38
2023-06-12T18:38
2023-06-12T18:38
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Министр отметил, что соглашение о транзите газа истекает в конце следующего года.Издание сообщило, что на экономической конференции в Германии Хабек предостерег чиновников от иллюзий о том, что с экономикой ничего плохого не случится в случае отказа от соглашения.Министр подчеркнул, что никто не может сказать точно, как будут развиваться события.Авторы статьи пояснили, что из-за европейских правил распределения бремени потенциального дефицита газа Германия будет вынуждена экспортировать топливо в другие страны, чтобы компенсировать дефицит. В конечном итоге производителям крупнейшей экономики Европы придется ограничивать или сокращать собственные поставки.Ранее известный журналист издания Forbes Кеннет Рапоза писал о том, как антироссийские санкции Запада сработали против Евросоюза.По его словам, Еврозона находится в технической рецессии – ВВП за первый квартал составил –0,1%. Конфликт на Украине сильно ударил по Европе: цены на продовольствие выросли, а нехватка энергии привела к закрытию заводов и сталелитейных предприятий, отметил журналист.Сейчас на Украина.ру читают:Теперь уже навечно вчерашние. В чем проблема Верки Сердючки и других "меладзе", предавших РоссиюТри загадки России. Астрологические циклы и судьбы властителейЧерез тернии к линии боестолкновений. Они Родину защищают
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новости, германия, российский газ, газ, сжиженный природный газ, россия, украина
Новости, Германия, российский газ, газ, сжиженный природный газ, Россия, Украина
Министр экономики Германии обеспокоен будущим немецкой промышленности без российского газа
Промышленность Германии может остановиться в случае отказа продлить соглашение Украины с Россией о транзите газа, сообщило 12 июня агентство Bloomberg со ссылкой на заявление министра экономики Германии Роберта Хабека
Министр отметил, что соглашение о транзите газа истекает в конце следующего года.
Издание сообщило, что на экономической конференции в Германии Хабек предостерег чиновников от иллюзий о том, что с экономикой ничего плохого не случится в случае отказа от соглашения.
Министр подчеркнул, что никто не может сказать точно, как будут развиваться события.
„Поэтому дополнительные мощности, в том числе планируемый терминал СПГ на северном побережье Германии, который встретил противодействие со стороны местных жителей и экологов, будут иметь решающее значение для поддержания производства как в Восточной Германии, так и в Восточной Европе", — заявил Хабек.
Авторы статьи пояснили, что из-за европейских правил распределения бремени потенциального дефицита газа Германия будет вынуждена экспортировать топливо в другие страны, чтобы компенсировать дефицит.
В конечном итоге производителям крупнейшей экономики Европы придется ограничивать или сокращать собственные поставки.
Ранее известный журналист издания Forbes Кеннет Рапоза писал о том, как антироссийские санкции Запада сработали против Евросоюза.
По его словам, Еврозона находится в технической рецессии – ВВП за первый квартал составил –0,1%. Конфликт на Украине сильно ударил по Европе: цены на продовольствие выросли, а нехватка энергии привела к закрытию заводов и сталелитейных предприятий, отметил журналист.
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