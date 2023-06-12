Министр экономики Германии обеспокоен будущим немецкой промышленности без российского газа - 12.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230612/1047140248.html
Министр экономики Германии обеспокоен будущим немецкой промышленности без российского газа
Министр экономики Германии обеспокоен будущим немецкой промышленности без российского газа - 12.06.2023 Украина.ру
Министр экономики Германии обеспокоен будущим немецкой промышленности без российского газа
Промышленность Германии может остановиться в случае отказа продлить соглашение Украины с Россией о транзите газа, сообщило 12 июня агентство Bloomberg со ссылкой на заявление министра экономики Германии Роберта Хабека
2023-06-12T18:38
2023-06-12T18:38
новости
германия
российский газ
газ
сжиженный природный газ
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103391/29/1033912930_0:0:7159:4027_1920x0_80_0_0_8803bcf7dffe5df15dc990342a17a0fc.jpg
Министр отметил, что соглашение о транзите газа истекает в конце следующего года.Издание сообщило, что на экономической конференции в Германии Хабек предостерег чиновников от иллюзий о том, что с экономикой ничего плохого не случится в случае отказа от соглашения.Министр подчеркнул, что никто не может сказать точно, как будут развиваться события.Авторы статьи пояснили, что из-за европейских правил распределения бремени потенциального дефицита газа Германия будет вынуждена экспортировать топливо в другие страны, чтобы компенсировать дефицит. В конечном итоге производителям крупнейшей экономики Европы придется ограничивать или сокращать собственные поставки.Ранее известный журналист издания Forbes Кеннет Рапоза писал о том, как антироссийские санкции Запада сработали против Евросоюза.По его словам, Еврозона находится в технической рецессии – ВВП за первый квартал составил –0,1%. Конфликт на Украине сильно ударил по Европе: цены на продовольствие выросли, а нехватка энергии привела к закрытию заводов и сталелитейных предприятий, отметил журналист.Сейчас на Украина.ру читают:Теперь уже навечно вчерашние. В чем проблема Верки Сердючки и других "меладзе", предавших РоссиюТри загадки России. Астрологические циклы и судьбы властителейЧерез тернии к линии боестолкновений. Они Родину защищают
https://ukraina.ru/20230609/1047073119.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103391/29/1033912930_0:0:5369:4027_1920x0_80_0_0_dea78cc77d707f1d40fd9e69e109687b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, российский газ, газ, сжиженный природный газ, россия, украина
Новости, Германия, российский газ, газ, сжиженный природный газ, Россия, Украина

Министр экономики Германии обеспокоен будущим немецкой промышленности без российского газа

18:38 12.06.2023
 
© AP / Michael SohnРоберт Хабек — немецкий политик
Роберт Хабек — немецкий политик - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© AP / Michael Sohn
Читать в
Промышленность Германии может остановиться в случае отказа продлить соглашение Украины с Россией о транзите газа, сообщило 12 июня агентство Bloomberg со ссылкой на заявление министра экономики Германии Роберта Хабека
Министр отметил, что соглашение о транзите газа истекает в конце следующего года.
Издание сообщило, что на экономической конференции в Германии Хабек предостерег чиновников от иллюзий о том, что с экономикой ничего плохого не случится в случае отказа от соглашения.
Министр подчеркнул, что никто не может сказать точно, как будут развиваться события.
„Поэтому дополнительные мощности, в том числе планируемый терминал СПГ на северном побережье Германии, который встретил противодействие со стороны местных жителей и экологов, будут иметь решающее значение для поддержания производства как в Восточной Германии, так и в Восточной Европе", — заявил Хабек.
Авторы статьи пояснили, что из-за европейских правил распределения бремени потенциального дефицита газа Германия будет вынуждена экспортировать топливо в другие страны, чтобы компенсировать дефицит.
В конечном итоге производителям крупнейшей экономики Европы придется ограничивать или сокращать собственные поставки.
Ранее известный журналист издания Forbes Кеннет Рапоза писал о том, как антироссийские санкции Запада сработали против Евросоюза.
По его словам, Еврозона находится в технической рецессии – ВВП за первый квартал составил –0,1%. Конфликт на Украине сильно ударил по Европе: цены на продовольствие выросли, а нехватка энергии привела к закрытию заводов и сталелитейных предприятий, отметил журналист.
Сейчас на Украина.ру читают:
Теперь уже навечно вчерашние. В чем проблема Верки Сердючки и других "меладзе", предавших Россию
Три загадки России. Астрологические циклы и судьбы властителей
Через тернии к линии боестолкновений. Они Родину защищают
Экономический форум в Крынице - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
9 июня, 15:02
Forbes: "Антироссийские санкции погубили Европу"Американский журнал Forbes, который снабжает аналитикой самых влиятельных лиц на Западе, написал, что украинский конфликт стремительно разрушает некогда процветающую европейскую экономику
 
НовостиГерманияроссийский газгазсжиженный природный газРоссияУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:13Алексей Кочетков: Главное, понимают ли те, кто должен выполнять распоряжения Путина, что нам нужна победа
19:03Киев не достиг успехов на поле боя даже с поддержкой Запада, заявил европейский военный эксперт
18:47Алексей Фененко: Запад рассматривает украинский конфликт как репетицию более крупного военного конфликта
18:38Министр экономики Германии обеспокоен будущим немецкой промышленности без российского газа
17:58Посол РФ в Китае оценил темпы развития экономического сотрудничества между странами
17:56Транспортная экзотика инженера Веклича
17:51"Могут умереть все": в США раскрыли суть украинской "Доктрины Байдена"
17:25Словакия приступила к ремонту западного оружия, ранее переданного ВСУ
17:24Мирное предложение в День России: медведевская граница постукраины
17:18Гросси направляется на Украину представить Зеленскому программу поддержки после ЧП на Каховской ГЭС
16:57Не Байден: Боррель назвал срок решения украинского конфликта и человека, который с ним покончит
16:32Отставной офицер НАТО предупредил ВСУ об опасном российском оружии
16:27"Показал высокую эффективность": американский производитель оружия передаст Украине пять ЗРК Patriot
16:01"Спасибо Матушке России, что она пришла!" Поразительные истории жителей Мариуполя
15:58Китайские эксперты рассказали, зачем Зеленский объявил о контрнаступлении
15:50Первый День России в ее составе: в Донецке отменили праздничные мероприятия
15:40Теперь официально: Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на 8 мая и переименовал его
15:30Телеканал Fox требует от Такера Карлсона прекратить выступления - СМИ
15:02В ЕС не могут согласовать новый пакет антироссийских санкций - источник
14:26Опрос показал, что поляки всё меньше хотят помогать украинцам
Лента новостейМолния